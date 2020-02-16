「吃」才是爭冠的X因子？一窺強隊和球星的飲食策略

NBA演進至今，除了場上的攻守交鋒、戰術風格和球星對決不斷推陳出新外，NBA也進入各種「外顯配備」的黃金時期，又新又炫的訓練配備、領先時代的運動科技和看似來自外太空的設備佔據了所有人的目光。然而，外顯專業精益求新的同時，許多內在需求則在今日才慢慢開始被重視，其中一樣就是飲食與營養。

頂級強隊的基本配置：營養烹飪團隊

七六人隊是NBA第一支建置出配備完整且經驗豐富的專業烹飪團隊，但其中主廚JaeHee Cho早在面試時就知道，為一支職業球隊的準備食物就和頂尖籃球員的養成一樣，不需要太多花俏的技巧，而是基本功的累積。當時任七六人隊的總管Bryan Colangelo收到Cho的面試菜單時，上面充滿了他精心研發各式佳餚，但Colangelo皺了皺眉，他佩服Cho的雄心壯志，但覺得有點太澎湃了，「我當時一心想著展現我的烹調技術，讓他們知道我能把雞肉的每一個部位變出創意料理。」Cho表示，「但他們只告訴我，『你能做出好吃的鬆餅嗎？』」

在這場面試中，Cho從早餐一路做到晚餐，全部都是最基本的餐點，但考核的重點在於每一道料理的營養配置，他端出三種不同鬆餅，獨創的酸麵包混搭口味、亞麻籽奶口味和用當地牧場的白脫鮮乳製成的傳統口味，緊接著主餐牛肉法士達、烤鮭魚串佐雞肉蔬菜，菜單出完後，Colangelo和其他職員靠在椅背上品味，Cho則順利接掌七六人球團的胃。

2018-19賽季的七六人隊，除了球星養成和球隊戰績有所成就外，另一大突破就是他們將飲食營養設定為球隊核心項目之一，「我超愛球隊這項創舉。」Redick提到球隊的烹調團隊時表示，「我告訴隊裡的年輕人，這在NBA中很罕見，球隊有一個真正的主廚和團隊，專門為我們準備品質和營養兼具的料理，這真的太棒了。」

和一支籃球隊一樣，Cho的烹煮團隊成員都有不同的專長，副廚Max Botwick有營養師執照，他從1989年就開始作為七六人隊的飲食顧問，目前也負責Cho菜單的營養調理。副廚Ilissa Shapiro則具有物理治療的背景，且有運動科學學位，主要負責烘焙和點心類。Cho的團隊不僅僅需要煮菜，還需要研發，他們通常趁球隊出征客場時彙整球員意見來發想新菜色，「我們需要不斷的重新思索和交流想法來推出更美味和營養的餐點。」

而Cho的代表作之一就是板凳上表現搶眼的T. J. McConnell，McConnell和Cho深入討論後，決定把從大學就愛吃的高熱量三明治和義大利麵從日常飲食中排除，Cho為McConnell研發一份以雞肉、魚肉和糙米炒飯為主的菜單，食材大多來自當地的有機食品，例如來自紐澤西Swedesboro的肉類，還有賓州Green Meadow農場的當季農場品，「這份精力餐就是我的最佳燃料，不只增加經歷，也提升我在場上思考的敏捷度。」McConnell說道。

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雖然七六人隊最先建置出完整的烹調團隊，但公鹿隊才是NBA首支聘請全職主廚的球隊。2015賽季，Shawn Zell接下公鹿隊託付的重要任務，與其說是球隊主廚，Zell更像是營養師，要顧好當時團隊平均年齡僅24歲的年輕公鹿隊，不讓他們到處亂吃，「我們最重要的功課是讓球員吃下應該吃的食物，同時也要煮的夠美味來吸引他們繼續吃。」公鹿隊的績效總監Troy Flanagan解釋。

隨著計畫進行，Flanagan認為聘請全職營養師讓球隊的狀態提升，「我注意到球員在場上的精神狀況煥然一新。」近幾年，除了聘用專職營養師外，公鹿隊也淘汰用了75年的廚房，換到由Zell親自設計，將近300坪的烹調中心，包含pizza烤爐、可以蒸、燻和烤的雙層多功能烤爐、頂級烤架和煎鍋和感應器電磁爐等，「我們有職業球隊中最頂尖的廚房。」Zell在去年接受訪問時表示。

除了早午餐外，每次練球結束，Zell就會推出「能量吧檯」讓球員拿他們的專屬的「元氣水果奶昔」來補充營養。而廚房還配備有三明治自製區，和一個放滿優格和特製水煮蛋的點心冰箱。一天結束後，球員還要拿一份外帶晚餐回家。依據體型、體重、體檢報告、球風和打法等，Zell替公鹿隊所有的球員設計一套專屬的營養計畫，從正餐到飲料都有專屬的調配，Zell甚至會檢測球員的汗水來開出「營養處方」，「身為有證照的營養師，我的菜單都是立基於科學，而不是看看網路或是自由心證。」

Zell將廚房設計成開放式，直接連到球員通道，一方面便於出餐，另一方面讓球員能方便和廚房交流討論，「想掌握一個人的胃，你必須要和他有所溝通。」Zell說道，「信任，這是你必須要和球員建立的關係中最重要的一步，他們要吃進你的食物，絕對是基於相信你。」

Zell不僅止於餵食，他還教導球員吃進去的是什麼，以及有什麼功效，「我現在跟球員強調時間點，每天不同時段你需要營養不一樣，練習日、比賽日和休息日的飲食計畫也不同，因此我們放很大的心力在教育球員。」Flanagan則認為Zell則部分做得很好，不只贏得球員的胃，還贏得他們的心，「他很善於循循善誘，取得信任已不容易，甚至讓球員對飲食營養產生興趣。」

其中2016-17賽季的最佳新人Malcolm Brogdon就很會「利用」烹飪團隊，休賽季時，每隔一兩個禮拜Brogdon就會打電話給Zell諮詢營養建議，在Zell的協助下，Brogdon減掉三公斤，「我現在更有精神、睡得更好，我更了解什麼時候該吃什麼。」Brogdon認為Zell的營養專業非常充足，「他是專家，我此前完全不知道穀物也含有蛋白質。每一天我都從Shawn身上學到一點。」公鹿隊的媒體日，Brogdon告訴記者他現在不僅吃得很「乾淨」，而且他的身形前所未有的好。

超級球星的基本配置：專屬營養師

除了七六人隊和公鹿隊之外，其餘球隊都有類似的計畫，但尚未建置完整的營養團隊，不少球員重視健康的球員會選擇聘用專屬營養師來協助。

2004-05賽季，當時Dwyane Wade還是NBA二年級生，才剛要進入生涯巔峰期，在和Shaquille O'Neal合作下，Wade不僅打出突破性成績，也帶領熱火隊殺進東區決賽。當時Wade不注重飲食營養，幾乎不吃任何蔬菜，但倚仗年輕本錢，依舊可以每晚打得像閃電俠一樣高效迅速。也在這一年，Wade遇見Richard Ingraham主廚，為他的觀念帶來全然的翻轉。

隨著歲數漸大，歷經幾次膝蓋傷勢，Wade的身體也漸漸不若年輕時揮灑自如，Ingraham開始不讓Wade隨心所欲，把自身角色從廚師轉換為營養調理師。經驗十足的Ingraham知道要改變Wade的飲食，就必須要先取得信任，「我和他一開始就建立起開放和深厚的關係，因此我建議他改變飲食習慣時，他正好也想做些什麼來改變生涯困境。」

身為專屬營養師，球隊營養師最大的不同是要隨時和客戶溝通，Wade早在合作之初就告訴Ingraham不喜歡吃蔬菜和海鮮，因此Ingraham沒有馬上實行全盤改變，而是一點一滴的調整菜色。「我一開始和Wade溝通增加蔬菜量、減少奶油。Ingraham認為，如果只是煮飯，那只是廚師，但身為營養師，責任是為球員建立新的觀念，「他幫助我更了解食物、營養和身體保養。」征戰NBA已15個賽季，重返熱火隊的Wade征戰第12次季後賽，「Ingraham清楚了解如何將健康食物納入菜單中，強化我在場上的精力和精力。」

提到身體保養，怎能不提起生涯「逆成長」的天下第一人LeBron James。James早在菜鳥球季就聘用知名廚師Glenn Lyman作為營養師，Lyman過去的客戶包含游泳奧運金牌Ryan Lochte、四屆NASCAR冠軍Jeff Gordon等頂尖運動員。當James進入NBA時，曾打探過有哪些合適的營養師人選，而正好Lyman妻子Linda的公司和James同在一棟樓，也在機緣巧合下得以向James的經理推薦Lyman，經過試餐後，James隨即決定雇用Lyman。

Lyman認為，比起廚師和營養師，他的角色更偏向是「營養翻譯師­」，「當運動員尋找營養師尋求意見時，多半聽不懂那些專業術語，也不知道吃下去的食物作用為何，因此我的工作就是將知識轉化讓運動員吸收。」Lyman不將艱深難懂的語言掛在口中，而是以實際案例和效果來讓運動員理解和信任。

相較於其他同業，Lyman的風格更加強烈，他要求運動員只能吃少量或不吃紅肉，並強調新鮮、自然和季節性食物，「我會嘗試讓運動員快速戒掉紅肉，並以土雞肉或雞肉代替。」Lyman試圖將健康飲食理念導入球員，「我堅持有機食材，使用當地作物以及拒絕加工食品。精益蛋白質（lean proteins）、深綠蔬菜和複合式碳水化合物，這是我最重視三樣元素。」

James從年輕時期就比一般球員更加重視身體保養，因此吸收營養飲食觀念甚快，「我們常常在每一餐後討論效果和感覺，包含口感、身體感受和比賽感覺。」James不只很快接受新觀念，更會將自己去尋找新知識來和Lyman討教，當James決定轉戰熱火隊時，Lyman更搬家到南灣協助James，目前James除了有Lyman外，也自己建置出飲食團隊，身為聯盟第一人，James對身體的保養和觀念比起一般球星超乎許多。

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長出營養技能的球員

兩度奪得MVP，不論是球技風格還是訓練方法，Steve Nash一直是新觀念的球員先鋒，而其中不為人知的一項就是營養之道。2008-09賽季，太陽隊的休息室傳出一個有關Nash的小傳說，他打造出「Nash營養餐」，並吸引Grant Hill、Shaquille O'Neal和Jared Dudley成為信徒。

Nash並沒有詳盡的計畫、按表操課或是仔細計算卡路里，而是跟隨大原則而行，食物越是自然有機越好，「我不是專家，但我試著吃的越純粹，卻趨近於自然越好。」Nash表示，「我不吃任何加工食物，如義大利麵、米飯和麵包。」Nash營養餐的核心是水果、蔬菜、原味堅果、雞肉和魚肉，他也會以超市就可買到的維他命補充營養。

Nash的飲食習慣則是在一次偶然的客場遠征中被Dudley發現，他觀察到Nash從不吃飛機上的餐點，而是另外點沙拉蔬果，也聽到Nash時常和Hill討論不同的飲食策略，Dudley也決定跟隨兩位前輩，瘦了4.5公斤後正式成為Nash的信徒。「看到飲食調理在10年老將身上的魔力，我也親身體會健康飲食，不只疲倦度減輕，對身體掌控度提高，成績和狀況自然也提升。」然而，時至今日，成為老將的Dudley也承認達不到Nash的高度，「我沒辦法跨入Nash的境界，世界上還有太多我沒辦法抵抗的食物。」

不若Nash追求健康之道是基於對自己的高度鞭策，Marc Gasol尋求健康之道的理由就跟常人一樣，減肥。

高中就到美國打球，Gasol也陷入「美國夢」之中，麥當勞中的炸雞、薯條、可樂和奶昔等成為他的日常飲食，高中時期體重一度飆升到160公斤，但憑藉先天的素質和天賦依舊贏得不少獎項和「坦克」的稱號。

但在經過10年以上的NBA經驗，Gasol知道要在NBA走的更長更遠就必定要改變飲食習慣，他歸功於灰熊隊的績效總監Eric Oetter點醒他，並為他制定專屬的營養計畫。近幾年Gasol嚴格遵守素食餐飲，不光是為了在球場上爭取榮耀，也為了更長遠身體健康，「除了追尋成為強大球員的雄心壯志，也包含未來生活上的持盈保泰。」Gasol目前體重降到114公斤，「誰不想有長久的人生？」

Gasol現在會親自到超市採買食材，並親自下廚，而家庭是他飲食習慣翻轉最大的因素，「我認為家庭和小孩是我最大的改變，我告訴自己要成為家庭的表率。」Gasol說道，「你要給家人最營養的食物，這是我最大動力。」

自古以來醫食同源，在全世界最劇烈的職業運動中，NBA球員不僅需要外在的協助，內在調理也是重要至極，好的飲食習慣不僅能轉化為球場的動力，更是長遠的人生中的重要底蘊。

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本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航