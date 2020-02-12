武漢肺炎疫情蔓延，企業如何降低風險？

文：于卓民

企業採用地理多角化策略時，一類是將產品在多個國家銷售，既可增加收入，又可降低各國經濟波動對營收的衝擊；另一類是在多個國家製造產品，既可善用各國的資源稟賦，又可降低來自於天然的風險（例如地震和海嘯）或是人為的風險（例如政府決策和人民行為）所造成的衝擊。

2011年日本東北地區發生強震，由於該地區是半導體、石化、汽車等產業的關鍵零組件生產據點，造成全球產業供應鏈的重創；加上日圓持續升值，為了分散生產地點，日本製造業便加快對外投資的步伐，使得當年有兩百家廠商來台灣投資（為歷來日商來台投資家數最多的一年）。

例如，古河電工在雲林科技工業區設廠生產鋰電池用電解銅箔，這是該公司首度將此產品移往海外生產；JX原在日本茨城縣生產ITO靶材和半導體靶材，由於生產設備在地震中受損，國外客戶紛紛要求該公司分散產能，公司最後決定在竹科龍潭園區設新廠。

自美國總統川普於2018年宣布將對中國銷往美國的貨品課徵高關稅後，多家外商即宣布或考慮將位於中國大陸的生產據點移至東南亞，例如：任天堂已將部分遊戲機的生產移至越南，並考慮進一步提升產能；理光將輸美的多功能事務機生產地點移到泰國；台達電考慮到對美國客戶競爭力的衝擊，收購泰國上市公司泰達電，而且泰達電還有斯洛伐克的生產據點，未來若貿易戰延燒到歐盟，也可望就近服務客戶；配合客戶需求，緯創考慮將部分產線移出中國，至菲律賓或馬來西亞等國生產。

Photo Credit: Reuters／達志影像

今年武漢肺炎疫情蔓延，世界衛生組織近來評估「疫情在中國爆發風險為極高，在區域和全球範圍內爆發風險則為高」，目前已有數國政府採取應變的措施。

疫情持續發展，對國際營運有多方面的影響，例如：中國員工出勤率低，產量不足導致對國外客戶的供貨吃緊；旅行限制，不論是來自中國或是外國政府，影響員工出差和業務推動；航空業者取消往返中國的航班，使得運輸成本提高和交期難掌握；如與疫情有關的動植物為原材料，貿易限制將影響供應鏈。企業如能在數個國家設有工廠，就可以降低這些不確定性所帶來的風險。

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