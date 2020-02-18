《靈力具現》：乩童與卜杯——「都市靈媒」如何重構城市與鄉村的時空？

文：林瑋嬪

靈力重構

一進入景明宮，映入眼簾的是高懸在牆上，乩童卜杯時發生的「立杯」神蹟照片。據說當時乩童杯擲落於地後，久立不倒多時（圖5.1左上）。信徒們在驚奇之餘，以金紙將其圍繞起來保護，並為它拍照留下記錄做為紀念（圖5.1右上）。這些照片今日懸在宮裡，彰顯著景明宮卜杯的靈力。

本章探討乩童如何結合卜杯請示神明的方式，以適應都會生活的需求。如前所述，透過乩童或卜杯是漢人民間宗教中與神明常見的溝通方式。這兩種方式在傳統脈絡中通常由乩童或一般信眾分別執行。然而，在桃園八德景明宮中，它們卻被結合起來成為獲知神意的主要方式。令人好奇的是：二者這麼結合的理由為何？如此的結合或重組蘊含著民間宗教在都市中發生的哪些重要變遷？

人類學近年來都市靈媒研究提供我們思考當代台灣神壇的靈感。過去不少文獻都指出靈媒在都市中發展出多樣的型態（Balzer 1993,2001）。研究韓國靈媒著名的人類學者Kendall在鄉村研究靈媒多年後，也在1990年開始移往都市訪問靈媒，出版了一系列研究（1996,2003, 2008, 2009）。她的核心關懷在於說明都市靈媒信仰如何成為小資本家面對韓國詭譎多變的資本主義經濟的方式。

她提到在都市中會請教靈媒的多半是小生意人（1996, 2003），他們小時候在農村長大，年輕時來到都市的工廠工作，累積一些資金後就從事小本生意。由於韓國經濟發展策略傾向支持大型產業，小生意人往往不容易從銀行籌得足夠資金，因此這群來自農村的小生意人便經常要與市場經濟的反覆無常搏鬥。他們的掙扎與焦慮呈現在都市精靈世界中。這些精靈的名稱，如「生意精靈戰士」（the Spirit Warrior of Business）或「電工精靈戰士」（the Electrician’s Spirit Warrior），呼應他們所在的環境。精靈的脾氣也與市場一樣反覆無常且有貪婪的胃口（2008, 2009）。

Photo Credit: 臺大出版中心提供 圖5.1：景明宮內懸掛的「立杯」神蹟照片。聖杯久立不倒多日，顯示神明靈力。

在俄國，新興中產階級與都市新型靈媒也有類似的關係。Lindquist（2002）討論莫斯科市的一位靈媒Nara如何打破傳統，採用新的方式來為信徒潔淨金錢、反轉金錢傳統負面的意涵。俄國傳統向來對金錢有負面的看法。在社會主義後期，資本主義剛到來之時，金錢更具有污穢與邪惡的意涵。不過，隨著社會主義的結束，新的市場經濟崛起也創造了一群新興的致富者。他們雖擁有財富，但是剛萌芽且不穩定的市場經濟也可能讓他們瞬間破產垮台。這位莫斯科的新靈媒Nara一方面幫助這些新富階級潔淨他們剛得到的財富，另一方面，也以新穎的概念與儀式賦予這些新興階級面對不穩定市場的力量。因此，Nara特別受到都市中產階級的歡迎。

至於都市靈媒如何重構城市與鄉村的時空，在Humphrey（1999）有關布里亞特共和國首都烏蘭烏德的靈媒研究有更深入的探討。Humphrey對於這些後蘇維埃時期都市靈媒的描述相當生動。她提到他們多半在1980年以後才出現，請示者相當重視隱私，靈媒的工作地點多半位於都市中不起眼的公寓。因此，傳統華麗的裝飾或大型的儀式與集體的參與已不多見，請示者主要以個別的家庭為主。現在，帶給請示者不幸的多半是他們在鄉村中的祖靈。他們並沒有按照原來系譜順序的安排，而是具有一種無時序性的特質。他們盤據在其後代都市的家中，摧毀他們的精力，不願離去。

換言之，在新靈媒的視野（shamanic vision）中，前蘇維埃時期的整體性已經消失，靈媒雖重新連結都市與鄉村，但也以不同的方式分隔二者。Humphrey認為如此都市靈媒現象必須從前蘇維埃與後蘇維埃時期城鄉不同的關係來理解。烏蘭烏德的城市居民多半在1960年才遷移到都市居住，蘇維埃時期他們仰賴鄉村的支持。蘇聯解體後，都市反而成為市場、金錢與物品流動的中心，鄉村逐漸邊緣化而必須仰賴都市。因此，這些靈媒的想像反映並重新配置了都市與鄉村的關係。

Kendall與Lindquist的靈媒研究，讓我們看到都市新興階級與資本主義搏鬥的歷程，Humphrey則涉及經濟變遷與城鄉關係，她們的研究提供我們思考台灣都市神壇不少的靈感。本章將探討八德乩童如何改造傳統宗教，加入卜杯以配合都會信徒散居各處以及節奏快速的生活步調。我將仔細分析其中宗教靈力概念的轉變：我們將看到桃園八德的乩童如何打破原本的地方網絡，創造出更大的靈力體系。這也說明了在都市情境中，信徒對靈力的理解與想像已不再依附在傳統的社會網絡，相反的，心理或情感成為連結人們與神明重要的機制。

在都市中，社會生活的複雜性也使得神像不能如同鄉村一樣，離開廟宇進入民家，透過面對面接觸的方式創造靈力。因此，當代的乩童肩負起改造民間宗教，配合都市生活模式的責任。他也因此更能展現個人能力、智識與情感。有別於過去只是神明「代言人」，乩童的主體性在都市得到更充分的發展。

八德乩童獨特卜杯問事步驟

在八德，乩童高森明發展出結合卜杯請示神意的方式，與萬年村的作法有明顯的不同。他所設計出來的一套卜杯的模式有著相當清楚的步驟與內容，仔細分析能讓我們理解民間宗教在都市生活中的改變。例如，為信徒卜杯請示時，高森明通常這麼開始：

某某人敢有遇著什麼「雜事」？

所謂的「雜事」包括：

喪氣：喪事的穢氣 外方：指孤魂野鬼 凶星：七十二地煞 歲次凶星：六十太歲

他按照以上四項逐一卜杯、請示後，接著會問：

按呢，雜事就明白啊？（意即，如此就清楚了嗎？）

如果是「允杯」，表示已經完成。如果是「蓋杯」，那麼就繼續再問：

卡（遇）到喪氣／外方／凶星／歲次凶星「幾次」？

他不厭其煩地「一次」、「兩次」、「三次」逐一詢問。若結果一直仍是蓋杯，他才改問：

敢是厝宅、失落元神、抑是公媽？

卜杯的步驟、對話與內容呈現原本在傳統民間信仰中最常見的病因，也就是祖先問題或厝宅風水（Sangren 1987; Weller 1987; Wolf 1974），現在都被列為次要理由。一些訴諸自然等無法預期的因素，如：死亡穢氣、孤魂野鬼或星宿信仰，反而在都市情境中成為導致不幸的主因。

祭解儀式

乩童卜杯得知禍因後，接下來會繼續請示如何為病人「祭解」。例如：是否使用替身？在病人前後揮舞幾下？金銀紙錢數量？替身有紅黃之分，紅的表示病情較為嚴重。揮舞的次數有二十九與三十九下，視信徒病情嚴重的情形而定。如果信徒可以親身到景明宮來，那麼他們就會如同做傳統儀式一樣「前三後四」在病人的前胸背後揮動，安定其神魂（張珣1993；Harrell 1987）。

然而，求助於景明宮的信徒大部分是打電話來的，他們分布於台灣各地，甚至還有國外的。因此當宮裡的人在做祭解儀式時，他們就必須仰賴一個「虛擬化身」。他們把一張紅紙放在椅凳上。紅紙上寫著：病人的姓名、生辰與住址，紙上放著一個有人頭的錢幣。椅子前面的兩隻腳踩著兩張符。這張椅子擺置在神壇前，如同真人一般。景明宮的人對著它進行祭解儀式：在它的前後揮舞，如同在真人的前胸後背安定神魂一樣。

圖5.2讓我們看到當遭遇不幸的人無法來到神壇前接受醫治時，寫著病人生辰與住址的椅子替代了真人，在神壇接受醫治。最後，宮裡的人為病人燒化金銀紙錢。他們說，現在的五營兵將會將這些紙錢「轉送」給致病的鬼魅或星宿，可見五營原本在鄉村裡「防禦」的角色，到了都市也在轉變中。

Photo Credit: 臺大出版中心提供 圖5.2：取代病患的椅凳。紅紙上寫著求助者的姓名、生辰與住址，椅子的前兩隻腳踩著兩張符。景明宮的人對著椅子執行祭神儀式，如同真人在場一般。

卜杯與都市中薄弱的社會連結

我們可以進一步思考乩童結合卜杯的意涵。當我問高森明為什麼要以卜杯請示神意？他通常會提到卜杯可以「確認」神明的旨意。但是，令人不解的是：為什麼他需要「確認」呢？確認表示他無法確定自己從神明得到的訊息是否正確，心中有焦慮。這些與他來到桃園後，「無老乩牽」（沒有老乩童帶領），什麼事情都要自己來有關。他的解釋已透露出在都市中，社會關係已與農村不同。沒有舊有的社會脈絡（長輩）支持，他必須自己探索新的方式以因應不同的環境。

下面兩個案例可進一步說明傳統民間信仰運作方式在都市生活遭遇的重重困難。這兩個故事──「父母雙亡」與「清朝冤案」──也就是我在第四章提到的神壇成員共同目睹乩童治癒病患奇蹟。每當提起這些故事時，他們總是侃侃而談，興奮不已。例如，乩童妹妹的兒子就曾很生動地向我描述「清朝冤案」曲折的經過：當他們猜測隔日受冤屈的女魂一定會回來討公道時，如何早早就來到神壇等候，聚精會神地等候觀看保生大帝處理此一棘手案件。在信徒經常聚集聊天的桌子旁，我首次聽到這兩個故事：

「父母雙亡」之例

高森明：陳太太剛來的時候精神恍惚，兩腳輕輕踩著小碎步，不說話。她先生說她這樣已經一年多了。

張麗珠（ 住景明宮隔壁信徒）：她本來在我們工廠當女工，變成這樣後就沒有做。看醫生無效，四處去請示都沒有用。

作者：到底是什麼事引起呢？

高森合：公公的恩怨。

高森明：總共發了兩壇。大道公讓她在家裡辦茶碗拜，也派紙料燒給他。（說到一半，乩童岔開話題說）⋯⋯我大哥（也就是神壇桌頭高森合）在傳遞神明的話時支支吾吾、躊躇了很久。

高森合：森明（乩童）問信徒說「是不是父母無佇咧（不在了）？」⋯⋯我們⋯⋯我們又不了解陳太太他們家，一下子就問人家父母是不是不在了，萬一有差錯，豈不⋯⋯

高森明：來問事的大部分都是別人帶來的。我們不了解他們的背景與他們來往的人，壓力很大，「常常煩惱歸工（整日）」。有時候知道晚上要「發」（起駕），我工作完騎車回來的路上都很煩惱。

作者：那怎麼辦？

高森明：回到家後再卜杯確認，心情壓力才放下來。像這樣的事情，比萬年村複雜很多。

我們看到即使有神啟，乩童與桌頭一開始對於信徒是否「父母雙亡」仍充滿疑慮。這個例子呈現都市中社會連結薄弱所帶給乩童的壓力與桌頭的猶豫。即使桌頭從乩童那裡得知疾病是「公婆恩怨」導致，在辦事過程中，他仍不敢直接說出來。他遲疑、躊躇、小心試探、等到逐漸確認後，才敢說出原因。對乩童而言，卜杯減緩他對都市人際網絡不熟悉的壓力，後來他愈來愈仰賴這個媒介，甚至發展出一套固定的問事程序。

「清朝」冤案

乩童高森明說：

我太太的一個朋友，帶她的姪女來景明宮。她們有一次去土城國術館做推拿，姪女在那裡被陰的上身起乩，指定說要回到八德景明宮申冤。他們來到這裡後，保生大帝也起駕與冤魂對話。冤魂說她姓藍，我問他：「來意為何？」冤魂剛開始很凶，還對我咆哮：「你叫你是啥（你以為你是誰）？」看了我一眼後，她的臉色才緩和下來。她說她是清朝的人，姓藍，與許家（該姪女家）有恩怨。她說她不是神也不是鬼，是精。已經修行一百多年了。冤魂的祖先與許姓的祖先在清朝都當官，許姓的祖先誣告他的祖先，結果藍家被皇帝滿門抄斬。兩家結下冤仇至今未報。我問她：「你有啥物要求？」冤魂說藍家至今無人投胎轉世，因此要向保生大帝要一公文稟報地府，讓子孫可以投胎轉世。我說此事還要再詳查，一兩日後再議。

隔天冤魂再回來，說是濟公帶她來。保生大帝起駕後說本案經查明後確有其事，但是「天律規章」有一定流程，不可能給公文。保生大帝並說冤魂既然已經修行一百多年了，藍家的人要靠冤魂繼續修行，未來才能投胎轉世。於是神明一方面派下紙錢數量，讓許家的人燒給藍家賠罪，另一方面出一紙身讓亡魂可以附身退去繼續修行。

聽完森明講述這個故事後，在旁的桌頭高森合回應說：

像這種完全不認識的來請示的很多，有一次有人來請示，結果森明說是因為「病患家的宗祠對到柱子」，我們又不知道他們的宗祠長什麼樣子，我自己實在說得都很擔心，心裡的壓力很大。

由此，我們不難理解高森明後來為何逐漸發展出一套新的模式，以上述的「雜事」解釋不幸的發生。在這個模式中，導致不幸的起因被訴諸於意外（如遇到喪事穢氣、鬼魂騷擾）或宇宙星宿（凶星、太歲）運行等不可測的力量。傳統的親屬、婚姻（如祖先），或居住（屋宅、墳墓風水）關係退居二線。如此才解決了乩童面對都市情境中信徒居住分散、人際關係知識不足的窘境。這個改變，更進一步來說，也呈現都會的民間信仰逐漸與具體的人、地分離。社會網絡與地方空間失去在治病儀式中的重要性。

書籍介紹

本文摘錄自《靈力具現：鄉村與都市中的民間宗教》，臺大出版中心出版

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作者：林瑋嬪

本書從具像的觀點，結合物質文化與靈媒研究，從鄉村與都市情境中探討民間宗教的意涵。第一部分以台灣鄉村的田野調查為基礎，從神像與乩童分析漢人民間宗教中靈力的概念與展現的形式，並以此說明漢人靈力的文化概念。第二部分，作者隨著村民從鄉村移往都市，探討移民在面對都市生活種種困難時，如何透過改造原鄉宗教，發展出新的都市宗教形式以面對快速變遷的都市情境。提供我們一個理解台灣民間宗教從鄉村到都市的動態樣貌，呈現了台灣民間宗教發展更整體的圖像。

本書英文版榮獲中央研究院人文及社會科學學術性專書獎

Photo Credit: 臺大出版中心

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航