蔣介石出版《中國之命運》，他就輸定了（下）

蔣介石毫不掩飾對知識分子和自由主義的敵視

早在《中國之命運》出版之前，國民黨即予以大肆宣傳。一九四三年三月四日，國民黨中宣部的機關刊物《中央週刊》刊登預告，稱此書是「現時代最偉大的著作」、「中國獨立自由的明燈」、「中國革命建國的指南」。三月十日，此書初版發行後，當局加大宣傳力度。次日，《中央日報》發表社論稱「總裁在這部大著中，已經指示了中國革命建國的南針，已經照耀了中國獨立自由的大道。」三青團書記長張治中稱，「這是主宰現代中國命運的巨人的啟示」，蔣「目光之遠大深刻，實無比倫」，張作戰無能，馬屁成精。陶希聖撰文介紹說，此書「把中國五千年立國之道，百年來衰落之由，和五十年來國民革命的奮鬥，六年來抗戰的犧牲，無不指出其詳細確切的意義。」

三月二十七日，國防最高委員會秘書廳通令全國各級黨、政、軍、學機關研讀此書：

關於《中國之命運》一書，全國各級政府機關、各級黨部與各大中學、各戰區、各級政治部及全體官兵等均應切實研討與批評，並將研討結果與批評意見於六月底以前呈報中央，由中央黨部軍事委員會、行政院及教育部分別整理後，送由國防最高委員會秘書廳彙編呈閱。除分電外，希即查照辦理，並轉飭所屬遵照為要。

國防最高委員會乃抗戰時期國民政府黨、政、軍最高決策機關，該通令即國民政府最高指示。從通令內容看，這次研讀活動規模宏大、鄭重。凡全國黨、政、軍、學各機關均需參加；各機關的研討結果和批評意見均需經中央相關部門整理、國防最高委員會秘書廳彙編，最終由蔣閱覽。任何民主國家都不會如此明目張膽地、強制性地推銷和推廣國家領導人的著述。

《中國之命運》印刷精美，鑒於當時國統區缺乏優質紙張，該書價格實屬低廉——人們猜測，該書的印刷是由政府贊助的。該書出版之後兩天，《中央日報》稱供不應求，第二版已在印刷中。蔣介石將它指定為軍政官員必讀書，要求黨政軍高官必須寫讀書報告。蔣多次手諭教育部長陳立夫，要求各中心小學至少需預備三冊，各中學校每個年級至少需預購兩冊，各大學應於學期考試時，給每位學生撰寫論文一篇，由教育部擇各校中前五名，從優予以獎勵，並將其姓名與論文一併呈閱。據一項統計，《中國之命運》第一版即印了二十萬冊，至五月已行銷一百三十萬冊以上，中正書局印刷了一百三十版，至年底時重印已達兩百多次。

然而，這種用行政命令讓全國上下讀一本書的方式，效果如何，可想而知。如果說德國真有很多納粹黨人將希特勒的《我的奮鬥》當作聖經，那麼極少有中國人認真看待這本中國版的《我的奮鬥》。行政院次長以上人員如期交卷者，不過三人，大家對此事的態度是敷衍塞責。行政院參事陳克文在國防最高委員會副秘書長甘乃光家發現高級官員呈送的讀書報告，「十有八九係敷衍了事的文章。其中有厚至數十頁等，亦有簡單至六、七句者。惟糧食部部長徐堪及次長龐松舟、劉航琛三人聯名之一本頗有見解，敢採批評態度。其餘均是紙肉麻的恭維語，或抄錄原句，或複述原書大意，絕無一看之價值。」但蔣介石的評價標準與陳克文不同，蔣不會接納或嘉許真正有獨立見解的批評性意見，偏偏對那些溜須拍馬的文字心花怒放。

《中國之命運》一書，令此前對蔣介石報有好感的自由派知識份子深感失望。蔣介石在書中公開宣揚一個黨、一個主義、一個領袖的專制主義，不僅反對共產主義，連自由主義也不能容忍，甚至否定五四的方向。蔣警告因生活陷入困頓而對國民政府的腐敗越來越不滿的知識分子說：「任何黨派、任何力量，離開三民主義與中國國民黨，決不能有助於抗戰、有利於民族的復興事業。這一點顯明的事實，是應該為全國國民、尤其是知識分子所徹底認識的。」

在此之前一年，詩人和文學教授聞一多與長子聞立鶴談時事，對蔣介石領導的抗戰抱有相當的信心，把蔣視為「一生經歷了多次艱難曲折，『西南事變』時冷靜沉著，化險為夷，人格偉大感人，抗戰得此人領導，前途光明，勝利有望」。然而，《中國之命運》一出版，聞一多發現，蔣原來是義和團式的、歇斯底里的排外主義者，遂與國民政府離心離德，並急劇左轉。

無獨有偶，西南聯大歷史系教授雷海宗告訴一位學生，在國民政府眾多敗筆中，最大的敗筆是蔣介石《中國之命運》的出版。雷海宗聲稱，那本書中的錯誤多如牛毛，連美國漢學家都能看出來。

雷海宗指的美國漢學家正是費正清。費正清毫不留情地批評說，這本掌權者署名出版的書，對著書立說的教授們是一種侮辱：

自從蔣介石成為所謂的聖人和英雄後，這裡的學者們反抗的呼聲日益高漲，在我看來這是一種直言不諱的行動。老金（金岳霖）拒絕看《中國之命運》，社會科學家認為這部書廢話連篇，對其表示不屑並感到恥辱。學術界現在和將來都不會輕易放棄他們的特權，現在蔣介石公然侮辱了他們。……教授們都心情沮喪，認為中國將要實行警察政治，開明的大學教育將被扼殺，經濟生活和人們的思想都將受到控制。他們認為，沒有力量能阻擋這個進程。

青年學生更是厭惡這本專制之書。一九四四年，復旦大學的一名學生通過美國大使館轉交給美國副總統華萊士（Henry A.Wallace）一封信，信中這樣寫道：

《中國之命運》是一本邪惡的書。其中充滿謊言和荒誕不經，但是卻被列為全國大學和高中的必讀書。蔣介石的國民黨政府與汪精衛的偽政權實屬一丘之貉，二者唯一的區別是：前者假裝愛國，後者公開投敵。

如果蔣介石讀到這封信，一定會被氣瘋過去，他無法理解為什麼絕大多數中國青年人不能接受他的諄諄教導。而正是他的愚蠢和頑固，加速了知識分子和青年人左轉的過程。

一個自稱「自由中國」的政府，卻以反對自由主義為己任。在蔣眼中，「民主」與「憲政」更多的不是保護個人的政治權利，而是通過頒布憲法規定了國家的權力。個人主義和自由主義在中國是毫無生存空間的。蔣拋出這一立場使得他裡外不是人：對外，蔣介石反對民主自由的「西方價值」，讓美國對他失望，戰後很快就撤回對他和國民黨政權的支持；對內，蔣介石反對「五四」以來深入知識分子心靈的「德先生」和「賽先生」的普世價值，也就失去知識分子的心，而失去知識分子的心就等於失去天下的民心。蔣介石為自己挖好了墳墓，葬禮何時舉行，只是時間問題。

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蔣介石的願景被毛澤東的願景擊敗

蔣介石不顧眾人的反對，毅然決然地出版《中國之命運》，既是有針對性地闡述他的建國主張，更是是為他在中國戰後的地位作準備——蔣介石憑藉日本入侵導致民族危機所產生的民眾向心力，以「國家至上、民族至上」為口號，激發中國人在外敵入侵下的民族悲情和自尊，以樹立其領袖權威。這一權威顯然是排他的，尤其是否定共產黨的道路。

由此，《中國之命運》成為國共長期「文鬥」中一部分。在國共兩黨全面武裝衝突爆發之前，這種文宣領域的針鋒相對已發生多次，每一次都是共產黨大獲全勝、國民黨節節敗退，這一次也不例外。問題的關鍵在於，這是一場觀念秩序的競爭，蔣介石手上的武器是儒家文化，宛如僧格林沁親王的蒙古騎兵及其使用的大刀長矛等冷兵器；毛澤東手上的武器是共產主義，宛如英法聯軍使用的橫掃千軍萬馬的馬克沁機槍。武器如此，勝負早在開戰前就決定了。

《中國之命運》剛剛出版時，共產黨正在延安忙於整風運動。到了六月中旬，毛澤東藉助整風運動確立的最高權力、統一全黨思想之後，將注意力轉移到《中國之命運》上來，親自組織了一場聲勢浩大的評判運動。首先，毛讓升任黨內第二號人物位置的劉少奇主持召開延安理論幹部會議，決定對《中國之命運》發動批判攻勢。七月二十一日，中共最重要的筆桿子陳伯達在《解放日報》發表《評〈中國之命運〉》一文。陳伯達批評《中國之命運》說：「這是一本對中國人民的宣戰書，是為發動內戰的思想準備與輿論準備。」

正如蔣介石親自修訂完成由戴季陶寫作初稿的《中國之命運》，陳伯達的這篇文章也經過毛澤東的親自修改。七月十九日，毛致函《解放日報》社長秦邦憲和主編陸定一，指示具體細節：「請在今日或明日發表，以約五千字登在社論位置，其餘皆登第四版，一天登完，以兩天或三天廣播之，並請廣播兩次。另印小冊子，亦請在日內印出，印一萬五千份。」跟蔣介石在手諭中不厭其煩的確定《中國之命運》的宣傳細節一樣，毛澤東對這場輿論反擊戰亦高度重視。兩天以後，毛澤東在一封寫給董必武的信中指出，此文的作用是「在中國人民面前從思想上理論上揭露蔣之封建的買辦的中國法西斯體系，並鞏固我黨自己和影響美英各國、各小黨派、各地方乃至文化界各方面。」

從陳伯達文章發表之後，持續兩個多月的宣傳戰，中共的報刊以延安的《解放日報》、重慶的《新華日報》和《群眾》週刊為主，莫斯科的《紅星報》和《戰爭與工人階級》、美國共產黨的機關報《每日工人報》登，則遙相呼應。兩個月間，僅《解放日報》即刊出多達百萬字的評判文章和資料，除中共領袖外，延安的一些重要學者如范文瀾、呂振羽、艾思奇等，均有專文發表，分別批判《中國之命運》的歷史觀、哲學思想和法西斯主義。

七月三十日，毛指示彭德懷說：

望將延安民眾大會通電、解放報社論，及陳伯達、范文瀾評《中國之命運》等文多印廣發，借此作一次廣大深入的有計劃的階級教育，徹底揭破國民黨的欺騙影響，不要把此事的重要性看低了。國民黨思想在我們黨內是相當嚴重地存在的。

爾後，毛又告誡全黨：「蔣介石在他的階級敵人面前是警覺、堅定、明確的，每個共產黨員都要學習這一點，他是階級政治家。」

所謂「國民黨思想」，就是只講民族不講階級，毛要求通過對蔣著的批判展開階級教育，就是既要講民族，又要講階級。蔣著的出版真正引起毛澤東警覺的，正是它以民族模糊階級的論點。歷史學者鄧野分析說，蔣著與陳文其中一項主要內容，就是各自將兩黨的歷史關係重新做了一次政治清算。一九四五年四月二十三日，毛澤東在中共七大的開幕詞中提到：「中國之命運有兩種：一種是有人已經寫了書的；我們這個大會是代表另一種中國之命運，我們也要寫一本書出來。」

陶希聖與陳伯達的論戰，或者更準確地說，蔣介石與毛澤東的論戰，僅僅一個回合就決出了輸贏。當時還是少年人的詩人邵燕祥在一篇回憶文章中說：「蔣介石的名著是《中國之命運》，但我在一九四五年秋就從家兄手中讀到陳伯達〈評《中國之命運》〉，那已經把蔣書駁得體無完膚。其實我當時亦未通體讀透，但年輕人好鬥又好觀戰，觀棋尚且難免有傾向，何況讀論戰文章。於是隨著陳書的筆鋒，體味到一種顛覆權威的快感，自然就站到從在野立場批駁在朝言論這一邊來了。」

對於蔣介石來說，他在發表《中國之命運》時，沒有料到一年多以後，國民黨軍隊會在豫湘桂戰役中被日本人打得潰不成軍，他的聲譽遭到毀滅性的打擊；他更沒有想到，六年多之後，他的政權被共產黨輕而易舉地取而代之，他的「中國之命運」成了水月鏡花。歷史學者周瑞錫寫道，正如葉芝（William B.Yeats）的一句名言所云：「萬物都已解體，中心難以維繫。」在很多方面，國民政府毀滅的種子，在一九四三年就已種下。

對於毛澤東來說，雖然他的願景擊敗了蔣介石的願景，但他並未將中國人帶入一個美妙無比的烏托邦，相反將中國帶入「人相食」的地獄般的慘景。毛澤東版的「中國之命運」的「那本書」一直沒有寫完，為了完成「那本書」，他不惜掀起一場血雨腥風的「文化大革命」，他也成為歷史上第一位親手摧毀革命成果的革命者。毛因為殺害上億無辜民眾，最終的歷史定位肯定比蔣介石更低。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航