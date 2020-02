《什麼時候可以給孩子買手機？》：沒有人喜歡「事後驚奇」，你的監控會讓孩子感覺被侵犯

文:宋怡慧

推薦文:給孩子手機前,你做好準備了嗎?

《愛彌兒》說:「人之所以迷路,不是因為無知,而是因為自以為知」。當Facebook、Instagram、YouTube等社群軟體或社群平台,全面攻佔我們的生活,無疑宣告數位生活已是日常,指尖溝通已是常態。身為家長的你,不能不去接觸這個議題,放眼望去,搭公車也好,坐捷運也罷,你看見站著也滑,坐著也滑的大小乘客。即便置身餐廳吃飯,百貨購物,仍是人手一機,有人連走路都在滑。

有人說,科技時代孩子的共同的褓母就是3C產品,但是,父母其實是孩子生命第一個老師。當你拿著手機出現在孩子面前的那一刻起,你就成為他學習模仿的對象。初始,他是保持好奇心,學習你滑手機的模樣,玩著玩著。若是不加以對話處理,久而久之,可能就會手機成癮了,最後,手機成為他生活的全部,甚至,取代父母、老師,成為他的親密友人,走入「焦不離孟,孟不離焦」,形影不離的手機人生。當父母拿出手機的那天,你就要做好準備,瞬息萬變的網路時代,你無法全面防堵,唯有愛與榜樣,陪伴與指導,才能建立數位時代良好的親子溝通與教養。

《什麼時候可以給孩子買手機?》的作者海特納是「數位公民權」的專家,這本青少年網路社交教戰手冊,讓我們了解身處科技時代的我們,如何培養青少年思考行動、人際共生、社會理解等未來要具備的能力,透過這些小撇步,父母就能輕鬆地教會青少年在社群互動的該有禮節,建構科技媒體正確的價值觀,有策略地引導孩子在時間、人際關係、學習三方面,利用手機的資源,不只能獲得自主學習與人際關係的平衡與成長,還能讓孩子在數位時代,培養高EQ與高CQ,帶領他們找到學習的樂趣與動機,建立好的網路人際情誼。

賈伯斯說:自由從何而來?從自信來,而自信則是從自律來!作者提供實用可行的策略,讓E世代的家長有自信能教出自律的孩子。雖然,使用手機的自由是親子教養的莫大挑戰,卻也是消弭彼此溝通鴻溝的方式。

如何讓孩子循序漸進地擺脫螢幕焦慮?如何和孩子約法三章,訂下使用手機的規則?在孩子自制力尚未成熟前,如何做到真正的陪伴與指導?作者透過參與學校科技政策擬定的實務經驗,家庭諮商訪談的真實案例,展現其在領域的專業研究與親子教養的豐富經驗,協助家長找到許多意想不到的秒解答案,讓親子關係化危機為轉機,透過數位產品的學習與正確運用,激發青少年的學習潛力,也建立他們面對全球化社會,公民該有人際界線與對負起傳遞的正確資媒的責任感。

身為父母的你,有了這本E世代父母的教養聖經,就不一定要整天板起臉來,叫吼青少年不准玩手機,而是要學著當他最好的朋友,引導青少年選擇在適合自己學習的數位環境中,做出運用手機學習的雙向溝通,透過亦師亦友、堅定溫柔的互動與陪伴與引導,就能在網路時代潮流中,讓孩子運用手機,成為學習與人際的實質受惠者。

文:黛沃拉・海特納(Devorah Heitner)

第五章 同理心APP

(前略)

督導勝於監控

當爸媽真難。儘管我們試著讓生活盡善盡美,但教養子女這件事,似乎不提供太多機會。良好的教養沒有捷徑。

舉例來說,我們忍不住想安裝某個能讓你掌握或控制孩子線上作為的軟體。你或許以為藉由這些內建封鎖器或時間限制的軟體來監控他們上網,就能解決問題。遺憾的是,科技無法為家長的職責代勞。

正因如此,我極力提倡督導勝於監控。在科技議題上,督導不僅更具效果,還能讓孩子在離線世界懂得如何做出明智的決定。你應該教導他們線上溝通的價值觀,而這也是對你和你的家庭來說,最重要的價值觀。

我從家長團體那兒獲知一些關於平衡的重大問題。其中一個問題是,「你如何保持介入,而不過度專橫?」你應該插手孩子的數位世界,但如果態度過於強硬,你就「出局」了。你或許想利用某種監控手段作為教養工具,問題是,「要如何正確妥善地監控孩子的線上活動?」有些監控或許能幫助你督導,有些則缺乏效用。

市面上有一大堆諸如Net Nanny的保姆應用程式可以利用,但如同任何一種工具,重要的是你使用的方式。如果某種應用程式是你管理孩子數位世界的唯一工具,那麼它肯定會令你失望。然而,如果你願意搭配督導來運用這類工具,就能產生效用。

如果你有意監控孩子,我強烈建議你,讓他們事先知道你的作法。首先,沒有人喜歡所謂的「事後驚奇」。你的監控會讓孩子感覺被侵犯,因為它的本質正是如此。再者,讓孩子知道會被監控,可以讓他們有機會選擇該怎麼做。換句話說,即便你在監控,卻讓他們取得主動權。

你必須讓孩子知道,你為什麼要檢視他們的數位活動,讓他們知道你的監控不是針對他們的行為,而是擔心他們沒有考慮到的潛在危險。此外,你寧可他們做對的事,而不是真的想「逮到」他們做錯,所以你希望給予他們展現良好行為的機會。

我們的確得督導孩子,而且必須思考監視的優點與缺點。如果你跟孩子的關係是讓你考慮採取暗中監看的那種關係,那麼他可能已經對你產生防備。有些孩子確實會想盡辦法隱藏線上的活動(例如,除了讓家人追蹤的IG帳號,還開設了另一個秘密帳號,或使用假名),但多數情況下,如果孩子用他的帳號跟別人互動,那些大概都是「真的」帳號資料啦。

當家長真的著手「監看」孩子時,所獲得的資訊及孩子的反應都因人而異。有一位父親以不亞於國安局的監視強度追蹤孩子的線上活動,他的部落格引來反應強烈(多半為負面)的留言。不過,這位父親全面性追蹤他女兒之後,卻得到始料未及的結果。他發現女兒非常喜歡寫同人小說,花了許多時間精練文筆。他以女兒的寫作自豪,也覺得更加瞭解了女兒的嗜好,還提到派對上的某次毒品使用,藉以合理化他的窺探。不過,其他人對這位父親作法的留言多半是負面的,許多人指出,孩子需要表現想法和身分的個人隱私空間。

某位留言者猛烈批評這位父親:「監控孩子有別於嚴重侵犯孩子的隱私︙︙而你正在侵犯你女兒的隱私,從而發現她寫小說的嗜好。與其為此感到驚訝,你更該好奇的是,為什麼她選擇不對你透露。」

這位留言者的言論深獲我心。我們應該去理解孩子,包括讓他們自發性地告訴我們關於線上生活的種種一切。如若不然,讓孩子知道我們支持他們,以及,我們為他們的線上生活訂立規矩,並不等於會窺看他們貼文的每一個字。

在《給同性戀孩子的爸媽讀的書》(This Is a Book for Parents of Gay Kids)一書中提及另一個監視引發爭論的例子。書中明智地建議給孩子機會,讓他們按照自己的步調向家長表明性向,而不要利用線上窺探來「逮到」孩子。作者著重於創造一個安全環境,好讓同性取向或對自我性向不確定的孩子可以自在地與家長分享。

監控訊息

家長必須瞭解傳訊息的用途,而且不要倚賴透過科技監視來引導孩子。如果我們將傳訊息視為他們是在講電話,那麼我們可能就會想去監督。我建議家長,電子郵件和電話的使用——儘管孩子對兩者沒什麼興趣——仍然是需要被教導的技巧。當孩子需要你的輔導,在他們知情的狀況下聽他們講電話或查看他們的電子郵件,都是好的作法。

對孩子而言,傳訊息就像跟朋友一起消磨時間——就像你小時候很自在地與好朋友閒扯聊天。一九七○年代,我丈夫自己走路上幼稚園,但現在有多少幼稚園的孩子自己走路上學?關於監督的規範已經大幅改變,我們的孩子在有組織的戶外活動、受監督的玩伴約會或聚會中,一起玩耍互動的機會越來越少。傳訊息和社群媒體基本上彌補了隨意跟朋友聚會聊天的功能。

而孩子面臨的挑戰之一,是數位足跡存在的恆久性。事實上,他們傳給朋友的訊息可能被分享、斷章取義,或被保留以待重新檢視,這種情況迥異於面對面交談時可以用表情線索來減少誤解,快速解決問題。當然,傳訊息也有一套禮儀要遵循,目前還在快速發展中。

你在找什麼?

對於希望查看孩子訊息的家長,我的第一個問題是:你在找什麼?你希望看見什麼?在我們設法逮到孩子犯錯之前,我們必須思考,是否有足夠的機會來對他們示範正確的事。相較於我們總想逮到他們犯錯,我們是否周全地思考過,我們希望他們怎麼做?

我們擔心那些涉及猥褻的新聞頭條,卻不夠關切我們的孩子會變成什麼樣的人。他們在溝通上是否深思熟慮?他們是否能善用數位分享的驚人力量,來創造正面的結果?

多數家長對孩子數位活動的憂慮都被證明是一些毫無來由的恐懼。很多情況下,當你查看孩子的訊息,就會發現這些訊息非常、非常地無聊。為了協助孩子應付要求表現和生活上的諸多壓力,我們得對孩子的科技經驗保持好奇。我確信你見識過臉書上每個人的生活都以理想化的形式呈現。身為大人,我們知道那不是真的,但我們的孩子瞭解嗎?再者,對青少年和八至十二歲的孩子來說,他們正處於用自己身分做實驗的時期,該如何看待數位足跡的問題?只因他們正經歷某個階段(著迷於音樂、藝術或某些嗜好),不表示這些記錄就應該永遠跟著他們。

媒體學者達娜.博依德(danah boyd)認為,比起彷彿相簿且易於搜尋的檔案庫(如臉書),那些時效短暫的應用程式,包括儲存的照片會消失(如Snapchat),或訊息會被頻繁的洗版淹沒(如Instagram)的應用程式,更能吸引青少年。的確,我喜歡臉書上「年度回顧」的功能,部分原因在於我是個成年人,我擁有和去年相同的朋友、髮型和品味,所以年度回顧對我來說是種愉快的經驗,而非提醒我想擺脫的身分。但我的孩子可不見得喜歡。

一旦進行監控

一旦你告訴孩子,你要監控他們,下一步便是評估你會如何看待你獲得的結果。在讀取他們的訊息之前,想想你對以下事物的反應:

髒話

對其他孩子的負面言語

對成人/老師的負面言語

對你或其他家長的負面言語

問問自己,如果你看了他們私下的聊天內容,你是否會對孩子的朋友有不同的看法?在他們這個年紀,你是怎麼跟朋友聊天的?對你來說,怎樣的語言達到必須警戒的程度?哪些對話被禁止?如果他們收到令他們不舒服的訊息,包括不雅照、某同學的壞話、指控或威脅,你會建議他們怎麼做?請確保孩子知道在這種情況下可以來找你,而且不會惹上麻煩。

如果你正在察看孩子的通訊內容,發現其他孩子或你孩子發表了你不喜歡的言辭,請小心處理。你可以開放式地詢問事情始末,但不要直接質問孩子。試試這麼問:「對你和尚恩之間發生的事,你覺得怎麼樣?」而非「尚恩這樣對你,真是個混蛋!我無法忍受他傳這種訊息給你!」

如果你孩子遇上麻煩,你可以設下新的限制,但請謹慎為之。過度反應可能使他轉為暗地操作,逼得他鬼鬼祟祟。如果你注意到負面情事似乎發生在深夜,你當然能規定他們在夜間必須收起手機和平板(或放在家長房間)。

你可以關閉Wi-Fi,當然,如果你孩子用的是行動網路,這麼做無濟於事。如果你有理由相信孩子正遭到霸凌、處於受虐關係,或者從同儕(或某成年人)那兒收到不適當或威脅性的訊息,你應該採取行動。然而,如果我們談的是小學生或國高中生的日常社交紛擾,那麼給予孩子支持,絕對比板起臉教訓他們更有幫助。

最後,如果你的孩子在線上犯了錯,會有什麼後果?你會不會禁止他傳簡訊或打電話?你會允許結果「順其自然的發展」嗎?(例如搞得他的朋友跟他翻臉,或者讓你孩子交不出作業)如果你孩子未經許可而訂購或下載應用程式,你能否有不同的處理方法?或許先放行他使用,如果他符合某些要求?雖然你無法預知未來會如何,但事前妥善思考總會有幫肋。

監看的替代方案

如果你已經盡力周全地督導孩子的數位活動,就會發現你不需要其他的輔助措施。或許,你能利用某種「梯度」,讓孩子和你自己逐漸免於監控。不過這些進展的里程碑是非常個別性的,建立在相互信任的基礎上。

最簡單的梯度就是時間。舉例來說,假設你一開始規定他們晚上七點之後不准和朋友傳簡訊。之後慢慢將禁令改為八點,或許是個不錯的做法。縱使這兩者只有小小的差別,卻是一種信任的表示。接著繼續調整。然而,一旦規則被破壞,你就得撤銷這些信任。或許下一步是晚上九點,這樣的改變對你的孩子意義重大:現在他可以在上床前跟朋友傳一下簡訊了,聊聊正在收看的籃球轉播。

如果你希望針對他們聊天內容的「侵犯性」做些特殊規定,可以考慮在他們開始傳訊息的頭一年讓他們知道,你將不定期查看他們聊天的內容,確保他們的溝通合宜。你會保持關注,但你通常願意信任他們,你必須清楚說明你認定的「合宜」標準是什麼。再者,你的目的是教導他們,而非「逮到」他們犯錯。

另一個辦法是,讓孩子自己告訴你,他們在做什麼,免得你得透過電子手段「竊聽」。舉例來說,請他們每個月給你一次用他們的社群帳號「巡察」的機會?這麼做足夠讓你放心嗎?你對孩子夠不夠信任,以便稍微放鬆管控?

即使你運用較寬鬆的手段,你仍然應該清楚告訴他們,如果他們有不良行為,必須承受哪些後果。如果你在他們的數位世界發現了令人不樂見的事,該怎麼辦?你會不會限縮孩子的使用權,設下嚴格規定,或者幫助他們修補造成的損害?假使孩子因為犯了錯而向你表達後悔之意,你能否將這次錯誤視為往後他學會彌補的機會?

我得強調,無論你選擇是要監視他們,或者是利用方法登入他們的帳戶,都不是一種可取的手段,除非你遇上「紅色警戒」(例如有性命之憂或安全未卜的緊急情況)。不管你採用什麼方法,總會遭遇某些質疑,這正是當家長的難為之處。不過,以坦誠開放的態度作為出發點,可以為你和孩子的關係定調,即使你認為科技只是生活的附加品,但利用對科技的使用方式傳達出你的價值觀,最終就能建立起彼此的信任。

書籍介紹

本文摘錄自《什麼時候可以給孩子買手機?第一本給E世代父母的青少年網路社交教戰手冊》,木馬文化出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者:黛沃拉・海特納(Devorah Heitner)

譯者:林金源

第一本針對8-12歲及青少年的數位生活,清楚解析社群媒體互動技巧的專業教養書。

擺脫螢幕焦慮,邁向螢幕智慧,讓「數位教養苦手父母」化危機為轉機!

家長是孩子安度數位生活的輔導者,應該為孩子建立科技正向價值觀。

提供家長針對孩子在線上的時間管理、人際關係、形象認同、安全隱私、資訊判斷等輔導策略與解決方案。

借鑑大量最新研究、焦點團體的調查、工作坊等諮商案例,並實際參與學校科技政策擬定,社會媒體教育專家提供解決家長幫助孩童解決螢幕困境、邁向健康科技生活的處方。

你家也有數位青少年嗎?他們對手機和網路的精通讓你自嘆弗如、憂心忡忡,或是選擇放任?

許多家長和教育界人士都擔心,孩童因長期使用數位裝置而導致成癮、疏離或分心。

社會科技專家建議,家長應該以同理和好奇心去親近孩子的數位生活。無論是收發群組訊息、玩線上遊戲、參與社群媒體,或是用網路搜尋資料,家長如果能夠從旁督導輔助,傳授孩子正確經驗與態度,將大大有助於他們建立健康的網路互動。

本書結合諮商訪談、焦點團體與工作坊案例,加上作者長年參與學校科技政策擬定的經驗,提煉出實用可行的教養妙招,從螢幕時間的討論到評估手機的使用時機,協助孩子適應每天24小時不斷線的連線生活。包括如何判斷網路上大量的訊息?如何調整留下的數位足跡?如何建立網際關係的尺度?如何確保隱私和安全?同時探討青少年網路社群媒體中的友誼與身份議題。

你不需要變成一名科技專家,但你可以跟孩子站在同一陣線,理解他們的文化,陪伴他們在無所不在的數位環境中勇敢闖蕩。唯有你的支持和樹立模範,孩子們才能發揮創造力與學習力,在充滿挑戰與機會的網路世界,成長茁壯。

本書特色

羅列LINE、Instagram、Facebook、Snapchat等社群媒體APP的陷阱

協助家長幫助孩子化解網路紛爭與衝突

教導孩子設定網路界線與自我認同

確保孩子遠離網路霸凌,並且能夠尋求支援

打造科技與不插電的平衡家庭

避免孩子接觸網路上的性、犯罪與暴力資訊

留意孩子的數位足跡與個資安全

理解青少年的社群文化與同儕心態

Photo Credit: 木馬文化出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯: