《什麼時候可以給孩子買手機？》：沒有人喜歡「事後驚奇」，你的監控會讓孩子感覺被侵犯

文：宋怡慧

推薦文：給孩子手機前，你做好準備了嗎？

《愛彌兒》說：「人之所以迷路，不是因為無知，而是因為自以為知」。當Facebook、Instagram、YouTube等社群軟體或社群平台，全面攻佔我們的生活，無疑宣告數位生活已是日常，指尖溝通已是常態。身為家長的你，不能不去接觸這個議題，放眼望去，搭公車也好，坐捷運也罷，你看見站著也滑，坐著也滑的大小乘客。即便置身餐廳吃飯，百貨購物，仍是人手一機，有人連走路都在滑。

有人說，科技時代孩子的共同的褓母就是3C產品，但是，父母其實是孩子生命第一個老師。當你拿著手機出現在孩子面前的那一刻起，你就成為他學習模仿的對象。初始，他是保持好奇心，學習你滑手機的模樣，玩著玩著。若是不加以對話處理，久而久之，可能就會手機成癮了，最後，手機成為他生活的全部，甚至，取代父母、老師，成為他的親密友人，走入「焦不離孟，孟不離焦」，形影不離的手機人生。當父母拿出手機的那天，你就要做好準備，瞬息萬變的網路時代，你無法全面防堵，唯有愛與榜樣，陪伴與指導，才能建立數位時代良好的親子溝通與教養。

《什麼時候可以給孩子買手機？》的作者海特納是「數位公民權」的專家，這本青少年網路社交教戰手冊，讓我們了解身處科技時代的我們，如何培養青少年思考行動、人際共生、社會理解等未來要具備的能力，透過這些小撇步，父母就能輕鬆地教會青少年在社群互動的該有禮節，建構科技媒體正確的價值觀，有策略地引導孩子在時間、人際關係、學習三方面，利用手機的資源，不只能獲得自主學習與人際關係的平衡與成長，還能讓孩子在數位時代，培養高EQ與高CQ，帶領他們找到學習的樂趣與動機，建立好的網路人際情誼。

賈伯斯說：自由從何而來？從自信來，而自信則是從自律來！作者提供實用可行的策略，讓E世代的家長有自信能教出自律的孩子。雖然，使用手機的自由是親子教養的莫大挑戰，卻也是消弭彼此溝通鴻溝的方式。

如何讓孩子循序漸進地擺脫螢幕焦慮？如何和孩子約法三章，訂下使用手機的規則？在孩子自制力尚未成熟前，如何做到真正的陪伴與指導？作者透過參與學校科技政策擬定的實務經驗，家庭諮商訪談的真實案例，展現其在領域的專業研究與親子教養的豐富經驗，協助家長找到許多意想不到的秒解答案，讓親子關係化危機為轉機，透過數位產品的學習與正確運用，激發青少年的學習潛力，也建立他們面對全球化社會，公民該有人際界線與對負起傳遞的正確資媒的責任感。

身為父母的你，有了這本E世代父母的教養聖經，就不一定要整天板起臉來，叫吼青少年不准玩手機，而是要學著當他最好的朋友，引導青少年選擇在適合自己學習的數位環境中，做出運用手機學習的雙向溝通，透過亦師亦友、堅定溫柔的互動與陪伴與引導，就能在網路時代潮流中，讓孩子運用手機，成為學習與人際的實質受惠者。

文：黛沃拉・海特納（Devorah Heitner）

第五章 同理心APP

（前略）

督導勝於監控

當爸媽真難。儘管我們試著讓生活盡善盡美，但教養子女這件事，似乎不提供太多機會。良好的教養沒有捷徑。

舉例來說，我們忍不住想安裝某個能讓你掌握或控制孩子線上作為的軟體。你或許以為藉由這些內建封鎖器或時間限制的軟體來監控他們上網，就能解決問題。遺憾的是，科技無法為家長的職責代勞。

正因如此，我極力提倡督導勝於監控。在科技議題上，督導不僅更具效果，還能讓孩子在離線世界懂得如何做出明智的決定。你應該教導他們線上溝通的價值觀，而這也是對你和你的家庭來說，最重要的價值觀。

我從家長團體那兒獲知一些關於平衡的重大問題。其中一個問題是，「你如何保持介入，而不過度專橫？」你應該插手孩子的數位世界，但如果態度過於強硬，你就「出局」了。你或許想利用某種監控手段作為教養工具，問題是，「要如何正確妥善地監控孩子的線上活動？」有些監控或許能幫助你督導，有些則缺乏效用。

市面上有一大堆諸如Net Nanny的保姆應用程式可以利用，但如同任何一種工具，重要的是你使用的方式。如果某種應用程式是你管理孩子數位世界的唯一工具，那麼它肯定會令你失望。然而，如果你願意搭配督導來運用這類工具，就能產生效用。

如果你有意監控孩子，我強烈建議你，讓他們事先知道你的作法。首先，沒有人喜歡所謂的「事後驚奇」。你的監控會讓孩子感覺被侵犯，因為它的本質正是如此。再者，讓孩子知道會被監控，可以讓他們有機會選擇該怎麼做。換句話說，即便你在監控，卻讓他們取得主動權。

你必須讓孩子知道，你為什麼要檢視他們的數位活動，讓他們知道你的監控不是針對他們的行為，而是擔心他們沒有考慮到的潛在危險。此外，你寧可他們做對的事，而不是真的想「逮到」他們做錯，所以你希望給予他們展現良好行為的機會。

我們的確得督導孩子，而且必須思考監視的優點與缺點。如果你跟孩子的關係是讓你考慮採取暗中監看的那種關係，那麼他可能已經對你產生防備。有些孩子確實會想盡辦法隱藏線上的活動（例如，除了讓家人追蹤的IG帳號，還開設了另一個秘密帳號，或使用假名），但多數情況下，如果孩子用他的帳號跟別人互動，那些大概都是「真的」帳號資料啦。

當家長真的著手「監看」孩子時，所獲得的資訊及孩子的反應都因人而異。有一位父親以不亞於國安局的監視強度追蹤孩子的線上活動，他的部落格引來反應強烈（多半為負面）的留言。不過，這位父親全面性追蹤他女兒之後，卻得到始料未及的結果。他發現女兒非常喜歡寫同人小說，花了許多時間精練文筆。他以女兒的寫作自豪，也覺得更加瞭解了女兒的嗜好，還提到派對上的某次毒品使用，藉以合理化他的窺探。不過，其他人對這位父親作法的留言多半是負面的，許多人指出，孩子需要表現想法和身分的個人隱私空間。

某位留言者猛烈批評這位父親：「監控孩子有別於嚴重侵犯孩子的隱私︙︙而你正在侵犯你女兒的隱私，從而發現她寫小說的嗜好。與其為此感到驚訝，你更該好奇的是，為什麼她選擇不對你透露。」

這位留言者的言論深獲我心。我們應該去理解孩子，包括讓他們自發性地告訴我們關於線上生活的種種一切。如若不然，讓孩子知道我們支持他們，以及，我們為他們的線上生活訂立規矩，並不等於會窺看他們貼文的每一個字。

在《給同性戀孩子的爸媽讀的書》（This Is a Book for Parents of Gay Kids）一書中提及另一個監視引發爭論的例子。書中明智地建議給孩子機會，讓他們按照自己的步調向家長表明性向，而不要利用線上窺探來「逮到」孩子。作者著重於創造一個安全環境，好讓同性取向或對自我性向不確定的孩子可以自在地與家長分享。

監控訊息

家長必須瞭解傳訊息的用途，而且不要倚賴透過科技監視來引導孩子。如果我們將傳訊息視為他們是在講電話，那麼我們可能就會想去監督。我建議家長，電子郵件和電話的使用——儘管孩子對兩者沒什麼興趣——仍然是需要被教導的技巧。當孩子需要你的輔導，在他們知情的狀況下聽他們講電話或查看他們的電子郵件，都是好的作法。

對孩子而言，傳訊息就像跟朋友一起消磨時間——就像你小時候很自在地與好朋友閒扯聊天。一九七○年代，我丈夫自己走路上幼稚園，但現在有多少幼稚園的孩子自己走路上學？關於監督的規範已經大幅改變，我們的孩子在有組織的戶外活動、受監督的玩伴約會或聚會中，一起玩耍互動的機會越來越少。傳訊息和社群媒體基本上彌補了隨意跟朋友聚會聊天的功能。

而孩子面臨的挑戰之一，是數位足跡存在的恆久性。事實上，他們傳給朋友的訊息可能被分享、斷章取義，或被保留以待重新檢視，這種情況迥異於面對面交談時可以用表情線索來減少誤解，快速解決問題。當然，傳訊息也有一套禮儀要遵循，目前還在快速發展中。

你在找什麼？

對於希望查看孩子訊息的家長，我的第一個問題是：你在找什麼？你希望看見什麼？在我們設法逮到孩子犯錯之前，我們必須思考，是否有足夠的機會來對他們示範正確的事。相較於我們總想逮到他們犯錯，我們是否周全地思考過，我們希望他們怎麼做？

我們擔心那些涉及猥褻的新聞頭條，卻不夠關切我們的孩子會變成什麼樣的人。他們在溝通上是否深思熟慮？他們是否能善用數位分享的驚人力量，來創造正面的結果？

多數家長對孩子數位活動的憂慮都被證明是一些毫無來由的恐懼。很多情況下，當你查看孩子的訊息，就會發現這些訊息非常、非常地無聊。為了協助孩子應付要求表現和生活上的諸多壓力，我們得對孩子的科技經驗保持好奇。我確信你見識過臉書上每個人的生活都以理想化的形式呈現。身為大人，我們知道那不是真的，但我們的孩子瞭解嗎？再者，對青少年和八至十二歲的孩子來說，他們正處於用自己身分做實驗的時期，該如何看待數位足跡的問題？只因他們正經歷某個階段（著迷於音樂、藝術或某些嗜好），不表示這些記錄就應該永遠跟著他們。

媒體學者達娜．博依德（danah boyd）認為，比起彷彿相簿且易於搜尋的檔案庫（如臉書），那些時效短暫的應用程式，包括儲存的照片會消失（如Snapchat），或訊息會被頻繁的洗版淹沒（如Instagram）的應用程式，更能吸引青少年。的確，我喜歡臉書上「年度回顧」的功能，部分原因在於我是個成年人，我擁有和去年相同的朋友、髮型和品味，所以年度回顧對我來說是種愉快的經驗，而非提醒我想擺脫的身分。但我的孩子可不見得喜歡。

一旦進行監控

一旦你告訴孩子，你要監控他們，下一步便是評估你會如何看待你獲得的結果。在讀取他們的訊息之前，想想你對以下事物的反應：

髒話

對其他孩子的負面言語

對成人／老師的負面言語

對你或其他家長的負面言語

問問自己，如果你看了他們私下的聊天內容，你是否會對孩子的朋友有不同的看法？在他們這個年紀，你是怎麼跟朋友聊天的？對你來說，怎樣的語言達到必須警戒的程度？哪些對話被禁止？如果他們收到令他們不舒服的訊息，包括不雅照、某同學的壞話、指控或威脅，你會建議他們怎麼做？請確保孩子知道在這種情況下可以來找你，而且不會惹上麻煩。

如果你正在察看孩子的通訊內容，發現其他孩子或你孩子發表了你不喜歡的言辭，請小心處理。你可以開放式地詢問事情始末，但不要直接質問孩子。試試這麼問：「對你和尚恩之間發生的事，你覺得怎麼樣？」而非「尚恩這樣對你，真是個混蛋！我無法忍受他傳這種訊息給你！」

如果你孩子遇上麻煩，你可以設下新的限制，但請謹慎為之。過度反應可能使他轉為暗地操作，逼得他鬼鬼祟祟。如果你注意到負面情事似乎發生在深夜，你當然能規定他們在夜間必須收起手機和平板（或放在家長房間）。

你可以關閉Wi-Fi，當然，如果你孩子用的是行動網路，這麼做無濟於事。如果你有理由相信孩子正遭到霸凌、處於受虐關係，或者從同儕（或某成年人）那兒收到不適當或威脅性的訊息，你應該採取行動。然而，如果我們談的是小學生或國高中生的日常社交紛擾，那麼給予孩子支持，絕對比板起臉教訓他們更有幫助。

最後，如果你的孩子在線上犯了錯，會有什麼後果？你會不會禁止他傳簡訊或打電話？你會允許結果「順其自然的發展」嗎？（例如搞得他的朋友跟他翻臉，或者讓你孩子交不出作業）如果你孩子未經許可而訂購或下載應用程式，你能否有不同的處理方法？或許先放行他使用，如果他符合某些要求？雖然你無法預知未來會如何，但事前妥善思考總會有幫肋。

監看的替代方案

如果你已經盡力周全地督導孩子的數位活動，就會發現你不需要其他的輔助措施。或許，你能利用某種「梯度」，讓孩子和你自己逐漸免於監控。不過這些進展的里程碑是非常個別性的，建立在相互信任的基礎上。

最簡單的梯度就是時間。舉例來說，假設你一開始規定他們晚上七點之後不准和朋友傳簡訊。之後慢慢將禁令改為八點，或許是個不錯的做法。縱使這兩者只有小小的差別，卻是一種信任的表示。接著繼續調整。然而，一旦規則被破壞，你就得撤銷這些信任。或許下一步是晚上九點，這樣的改變對你的孩子意義重大：現在他可以在上床前跟朋友傳一下簡訊了，聊聊正在收看的籃球轉播。

如果你希望針對他們聊天內容的「侵犯性」做些特殊規定，可以考慮在他們開始傳訊息的頭一年讓他們知道，你將不定期查看他們聊天的內容，確保他們的溝通合宜。你會保持關注，但你通常願意信任他們，你必須清楚說明你認定的「合宜」標準是什麼。再者，你的目的是教導他們，而非「逮到」他們犯錯。

另一個辦法是，讓孩子自己告訴你，他們在做什麼，免得你得透過電子手段「竊聽」。舉例來說，請他們每個月給你一次用他們的社群帳號「巡察」的機會？這麼做足夠讓你放心嗎？你對孩子夠不夠信任，以便稍微放鬆管控？

即使你運用較寬鬆的手段，你仍然應該清楚告訴他們，如果他們有不良行為，必須承受哪些後果。如果你在他們的數位世界發現了令人不樂見的事，該怎麼辦？你會不會限縮孩子的使用權，設下嚴格規定，或者幫助他們修補造成的損害？假使孩子因為犯了錯而向你表達後悔之意，你能否將這次錯誤視為往後他學會彌補的機會？

我得強調，無論你選擇是要監視他們，或者是利用方法登入他們的帳戶，都不是一種可取的手段，除非你遇上「紅色警戒」（例如有性命之憂或安全未卜的緊急情況）。不管你採用什麼方法，總會遭遇某些質疑，這正是當家長的難為之處。不過，以坦誠開放的態度作為出發點，可以為你和孩子的關係定調，即使你認為科技只是生活的附加品，但利用對科技的使用方式傳達出你的價值觀，最終就能建立起彼此的信任。

書籍介紹

本文摘錄自《什麼時候可以給孩子買手機？第一本給E世代父母的青少年網路社交教戰手冊》，木馬文化出版

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作者：黛沃拉・海特納（Devorah Heitner）

譯者：林金源

第一本針對8-12歲及青少年的數位生活，清楚解析社群媒體互動技巧的專業教養書。

擺脫螢幕焦慮，邁向螢幕智慧，讓「數位教養苦手父母」化危機為轉機！

家長是孩子安度數位生活的輔導者，應該為孩子建立科技正向價值觀。

提供家長針對孩子在線上的時間管理、人際關係、形象認同、安全隱私、資訊判斷等輔導策略與解決方案。

借鑑大量最新研究、焦點團體的調查、工作坊等諮商案例，並實際參與學校科技政策擬定，社會媒體教育專家提供解決家長幫助孩童解決螢幕困境、邁向健康科技生活的處方。

你家也有數位青少年嗎？他們對手機和網路的精通讓你自嘆弗如、憂心忡忡，或是選擇放任？

許多家長和教育界人士都擔心，孩童因長期使用數位裝置而導致成癮、疏離或分心。

社會科技專家建議，家長應該以同理和好奇心去親近孩子的數位生活。無論是收發群組訊息、玩線上遊戲、參與社群媒體，或是用網路搜尋資料，家長如果能夠從旁督導輔助，傳授孩子正確經驗與態度，將大大有助於他們建立健康的網路互動。

本書結合諮商訪談、焦點團體與工作坊案例，加上作者長年參與學校科技政策擬定的經驗，提煉出實用可行的教養妙招，從螢幕時間的討論到評估手機的使用時機，協助孩子適應每天24小時不斷線的連線生活。包括如何判斷網路上大量的訊息？如何調整留下的數位足跡？如何建立網際關係的尺度？如何確保隱私和安全？同時探討青少年網路社群媒體中的友誼與身份議題。

你不需要變成一名科技專家，但你可以跟孩子站在同一陣線，理解他們的文化，陪伴他們在無所不在的數位環境中勇敢闖蕩。唯有你的支持和樹立模範，孩子們才能發揮創造力與學習力，在充滿挑戰與機會的網路世界，成長茁壯。

本書特色

羅列LINE、Instagram、Facebook、Snapchat等社群媒體APP的陷阱

協助家長幫助孩子化解網路紛爭與衝突

教導孩子設定網路界線與自我認同

確保孩子遠離網路霸凌，並且能夠尋求支援

打造科技與不插電的平衡家庭

避免孩子接觸網路上的性、犯罪與暴力資訊

留意孩子的數位足跡與個資安全

理解青少年的社群文化與同儕心態

Photo Credit: 木馬文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：