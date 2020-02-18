重度身障者的迢迢上學路：校長拉了一把，同學推了一把，沒讓我變成廢人

文：劉大潭

畫出夢想藍圖，設定目標，改變現況

我這一生遇到許多困難，其中的三大是：讀書、工作以及追女朋友。身為一位身障人士，想要追女朋友，實在是難如登天，因為對方的親友都反對到底。別人追女朋友只要半年、一年就可以走入婚姻，我不能那麼急，我要慢慢來。我將時間設定為六年，能在六年內追到女朋友就很不錯了。在這段時間，我拚命地充實自己、努力工作、廣結善緣，表現給她的父母親看。最後我拿著全公司最高額的薪水袋和她的家長談了一整晚，才讓他們答應將女兒嫁給我。六年中起起伏伏的心情，說起來很輕鬆，但實在不好過。

前面提到第一個困難是上學，我母親不讓我上學，她擔心我到學校會被別人欺負、戲弄，萬一受不了可能會發瘋也說不定。所以母親收到我的入學通知單時，直接丟到大灶裡燒掉，所以我這輩子沒看過入學通知單。母親燒掉單子後，我發現同齡的玩伴都去上學了，連我最好的朋友阿堂也去上學了。我就和母親說：「阿堂去上學了，沒有人可以跟我玩了，妳讓我去上學好不好？」母親說：「你慢他三天生，你再等等看！」母親在騙我，但是她要我等， 我也只好等了。等到八歲時，我發現阿堂的妹妹──阿珠──小我一歲，但是也去上學了。我又跑去問母親，她還是叫我繼續等。

Photo Credit: 臺大出版中心提供 劉大潭全家福。

九歲時，某一天家裡來了一位客人，父親要我叫他阿伯，他看到我趴在地上，就問我為什麼趴著，我沒回答他，他又問我可不可以站起來，我搖搖頭。他要我走路給他看，我就像鱷魚一樣爬給他看，他就說：「你完蛋了啦！你只能這樣走路，將來要怎麼辦？沒有人會請你去工作，所以你以後一定沒飯吃，想要有飯吃就要去當乞丐！」被人叫乞丐，我心裡很難過，他還說：「你趴在地上，誰敢嫁給你？你以後一定沒有老婆和小孩！」這讓我更難過了。臨走之前他還說：「這個小孩已經變廢人了！」聽到他說廢人，我的眼淚就掉下來了，但是我不敢在大人面前哭，就到外面哭，哭了五分鐘後，我心想：別人叫我廢人，我只要不當廢人就好了啊！

不當廢人，不是只靠嘴巴說一說、眼淚掉一掉就不會當廢人了，應該要有方法、要有計畫，還要有行動才行。我應該計畫如果不想當廢人，最基本應該做到的事情有哪些。於是我拿出紙筆準備規劃，但我沒有上過學，不會寫字，就用畫的畫出來。當時我畫了三個圖案，第一個是「學士帽」，不要當廢人，一定要認真讀書。大學生畢業典禮當天戴的帽子方方正正很漂亮，我長大一定要戴上這頂帽子。第二個是「大碗公」，阿伯說我長大會沒飯吃，我不想當乞丐，就畫一個大碗公，碗公裡面滿滿都是米飯，我一定要賺錢養活自己。第三個是「嬰兒」，阿伯說長大以後沒人敢嫁給我，所以我會沒老婆和小孩，於是我畫一個嬰兒，表示我一定要結婚生小孩。這三個圖案畫完後，我在後面寫「三十」，代表我在三十歲以前一定要完成這三個人生最基本的願望。

門背後的夢想藍圖

我偷偷將這張紙貼在房門後面，不敢讓我父親看到，如果他知道我想讀大學，一定會很擔心，家裡這麼窮困，我的腳又不方便，要怎麼去上學？那個年代大學還很少，南投縣沒有大學，必須到臺中、臺北才有，所以不能讓我父親看到。貼在門後的好處就是，白天門打開，父親就看不到了。我撿了一個磚塊將門頂住，我父親永遠不知道門後貼了一張我的夢想。晚上睡覺前，搬開磚塊後門關起來，我就會看到那三個願望：我要認真讀書、努力工作、要有家庭，它提醒我要趕快努力。所以目標一定要貼出來，它才會提醒你，給自己一點壓力。一個人如果沒有壓力，絕對不會成功；有適當的壓力才有效率。工作時沒有壓力就會慢慢做，有壓力時效率反而會提高三倍、四倍以上。

設定目標這個方法，在我和女兒身上驗證出的效果非常棒。我三個女兒小時候來我的工廠打工，有一天她們說：「爸爸，你的工作好像就是每天玩玩具，我們長大也來玩，好嗎？」我說：「妳們三個都是女生，爸爸的手都弄得這麼髒，還常常被車床刮傷、被焊條燙到，女孩子要穿得漂漂亮亮的，怎麼會好呢？」她們卻說：「沒關係！」我就告訴她們：因為發明要會畫圖，既然喜歡，妳們就去考臺中高工機械製圖科，會畫圖才可以發明。她們聽到爸爸答應了，非常高興，回家就寫下「臺中高工」四個字，貼在床頭牆壁上，結果真的考上了。

考上臺中高工後，她們問老師，臺中高工升學的第一志願是哪所大學啊？老師說是臺灣科技大學！回家又把「臺科大」三個字貼出來，後來我二女兒和三女兒真的讀臺科大機械系和機研所。只要將目標設定好，就可以考上理想學校，父母親根本不需要擔心。我都不用操心孩子，她們都會自動自發，我就只教了她們四個字：設定目標。

「好在」昨天有努力

然而設定目標不是貼一貼、看一看就好了，還要執行。於是我和母親說：「如果不讓我讀書，我會變成廢人！」母親竟然回答我：「沒關係。」我追問：「當廢人沒關係嗎？」母親還是說：「沒關係。你的腳不能走是媽媽害的，媽媽有責任養你。」可是將來母親年紀大了怎麼辦？母親又說：「你放心，媽媽已經計畫好了，準備再生一個弟弟，等媽媽年紀大了，換弟弟養你。」結果母親生了一個妹妹，第二個也是妹妹，第三個還是妹妹，直到第八個才生了一個弟弟。我真的非常佩服我母親，她說到做到，堅持到底。

Photo Credit: 臺大出版中心提供 堅毅的母親和眾多的兄弟姐妹。

我家真的非常窮困，窮到母親懷孕沒辦法去做產檢，也沒有辦法到醫院生產，只能在家裡自然生產，但是連請產婆的錢都沒有，所以我們八個小孩都是父親接生的，我們是名符其實的「天公仔子」。萬一遇到胎位不正或其他問題，母親和小孩都有生命危險。我看到母親生小孩時在掉眼淚，我就問父親：「為什麼別人家生小孩都是笑瞇瞇，我們家卻不是呢？」原來是因為母親想要生弟弟，結果都是生妹妹，只好繼續懷孕。懷孕是很辛苦的一件事，我非常感謝我的母親。但我覺得靠弟弟養不好，吃飯要向弟弟伸手、零用錢要向弟弟伸手，這樣怎麼會好呢？還是靠自己最好！

說服不了母親，我去找父親幫忙。父親去問一位讀過書的中醫師朋友，父親問他：「我那個趴在地上的孩子讀書有沒有用啊？」對方回答：「沒有用，誰會請他去工作？我有一個也是小兒麻痺的朋友，他開了一家刻印章的店，生意還不錯，你兒子要不要去跟他學刻印章？」父親答應了。回家的路上，父親又遇到一位讀過書的阿伯，父親問他一樣的問題，那位阿伯也說：「沒有用，誰會請他去工作？不過我有一個也是小兒麻痺的表弟，他在幫人家算命，生意還不錯，你兒子要不要去跟他學算命？」父親也答應了。

父親很高興，一回來就告訴我：「大潭，你不要去讀書，爸爸帶你去學一技之長，看你要學刻印章還是學算命，爸爸都帶你去。」我反問父親：「如果要刻印章，連名字都不會寫有辦法刻嗎？別人要算命，也要幫人家寫出結果啊！所以不管要做什麼，都還是要先讀書。」父親聽了覺得很有道理。他又跑去問村莊裡最有錢的員外，員外帶著老婆來看我，他老婆左看右看，看了兩分鐘後頭搖一搖，跟我父親說：「這個孩子不用讀書，也不用學技術，我家裡有個臉盆送給你，你每天背這個孩子到菜市場或火車站人多的地方，讓孩子趴在地上，臉盆放在前面，別人走過去丟一塊錢、兩塊錢，他就可以過生活了。」

當時我聽完眼淚就掉下來了，拉著父親到旁邊說千萬不可以拿那個臉盆。還好我父親沒有拿臉盆回來，不然你們可能會在路上看到我。兩個月前我在臺北車站看過這一幕，一位大約四十歲的年輕人，走路是長短腳，他將碗公放在前面，人就跪在地上一直磕頭。我在那邊看了二十分鐘，開始回想小時候的畫面。好在我有認真讀書，不然這個畫面裡的主角可能就是我了。這位年輕人有體力磕頭，為什麼沒有體力工作？如果是我，一定會想辦法工作！我那天一直想到「好在」兩個字，好在我曾經努力過；如果那天想的是「早知道」，就表示已經來不及了！所以人不能說「早知道」，要常常說「好在」，能說「好在」是因為昨天有努力。

上學之路，校長拉了一把，同學推了一把

後來我父親想到一個好辦法，他直接到國小去問有沒有老師可以幫忙。結果他非常幸運，在國小大門口就遇到校長。父親告訴校長說：「我有一個重度身障的兒子，他每天吵著要讀書，吵到我工作都做不下去了，怎麼辦？」校長就問他：「那頭腦有沒有壞掉？」因為很多人會認為小兒麻痺發過高燒後會影響智能，如果我頭腦不好，讓我讀書也沒有用。於是那天校長專程陪父親回來看我。他來看我的那一天，改變了我的一生，沒讓我變成廢人。校長和其他人不一樣，他笑瞇瞇地問我：「小朋友，你頭腦有沒有壞掉啊？」我回答：「不知道。」他說：「沒關係，校長來考考你，一個蘋果加一個蘋果等於幾個蘋果啊？」我說：「兩個蘋果。」他就說：「你這麼聰明為什麼不來讀書啊？趕快準備來讀書！」

我一輩子都很感謝這位校長，他一定有學過心理學，他知道要叫一個孩子做事之前，要先建立他的自信心。他先建立我的自信心後，就和我父親說：「你的小孩很聰明，我出的數學他都會回答，趕快讓他來讀書。」父親以為我真的很聰明，就準備送我去讀書。不過問題是，從家裡走到學校，一般小朋友要走四十分鐘，我如果用爬的去，到學校時人家營養午餐都吃飽了。於是校長要父親去買一臺三歲小朋友騎的玩具三輪車，父親說：「他的腳沒辦法踩啊？」校長說：「沒關係，先把車子買回來。」結果校長在週會時，拜託住在附近的小朋友，上學時幫忙推我去，放學時再推我回來。推最多次的人，學期末校長會給很多獎品。小朋友聽到校長要給獎品，早上一堆人搶著推我去讀書。

能夠讀書我非常高興，每天早上都很早起床，準備好，等人家來推我；因為我擔心起太晚，人家不等我，所以都特別早起。我很認真讀書，也很快樂，每次考試都第一名，我國小、國中都是全校第一名畢業。得來不易的東西，要更加珍惜它、把握它。

很多小朋友都問我，除了珍惜把握以外，功課好還有沒有其他原因？後來我想一想，另一個原因是我重度身障，行動不便，所以有個好處：時間很多。下課時間大家去打球、賽跑、騎馬打仗，我沒辦法去，只好待在教室裡看書。我還將學校圖書館裡的書都看完了。放學回家後大家去看電影、逛夜市、看野臺戲，我也不能去，我只能坐在家裡面看書。

我這輩子最引以為榮的，就是看了很多的書，所以我有能力參加技能競賽。技能競賽畫圖類並不容易，但我高中時就獲得機械製圖技能競賽全國第一名。後來我又參加程式設計比賽，獲得全國第一名；參加3D動畫比賽，獲得全國第一名；鉗工競賽也獲得第一名，總共拿了四面金牌。要拿一面金牌已經很不容易，要跨組更是困難。但我都是自修、看書學來的，到現在六十多歲了，我還是每天看書看到十二點才睡覺。

現在年輕人都不看書，我在大學兼課時開書目給他們，全班四十位學生，只有三位買。我問他們為什麼不看書呢？他們說：「老師，現在的人不看書了。」遇到問題時上網查一下就好。他們忽略的是，網路上的東西不可靠，而且是片段的，要做學問的話不能只依靠它，一定要看書，而且要看好幾本才夠。我都是看過很多本之後，再將它們融會貫通，因為每本書的重點都不一樣。很多人大學畢業後就不看書了，那是錯的，一定要不斷地充實自己。

書籍介紹

本文摘錄自《我的學思歷程（11）》，臺大出版中心出版

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作者：曾道雄、蔡清彥、張懋中等人

本書選錄7位在科學界、經濟學界、教育界、藝文界等各領域創新與人文關懷的人物，看他們如何矢志肩負文化傳承、繼往開來的偉大使命。

臺灣歌劇教父曾道雄為國家文藝獎得主，他以學貫中西之深厚底蘊，將臺灣歌劇、表演藝術推向國際；大氣科學家蔡清彥，盡力為臺灣青年打造一方沃土的豪情壯志；臺灣本土博士出身的張懋中校長，憑藉自身的堅強學術實力而獲聘為美國名校講座教授；國寶級藝師陳錫煌在繼往與開來中，篤行傳承傳統布袋戲文化的堅定志願；出生於大時代的經濟人與出版人高希均教授，不遺餘力地推廣文化事業，俾達發展經濟、創造文明社會之目標；不撓於先天缺陷的劉大潭，秉持著「以己之所需，解人之所難」的精神，成為世界級的發明家；醫學背景出身的馬斐森校長，如何透過教育的力量扭轉自己的人生，並為未來的世界栽下新生的苗子。

Photo Credit: 臺大出版中心

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航