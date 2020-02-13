接下來的疫情關注三件事：「武漢肺炎」的特性、醫療資源侷限性，以及台灣防疫具體目標

文：水鏡政經學院

剛看了一下網路，很有趣，還是在吵口罩。有點擺錯重點了。水鏡群組討論後，想提醒大家先把注意力放在幾件關鍵的事情上。

前幾天，新加坡總理李顯龍表示，武漢肺炎輕症可以在家休養不用住院。這其實是宣示了，新加坡的社區感染惡化，可預見感染人數會變多，請輕症者留在家中休養，避免傳染外，也維護醫療資源。

我們從幾點分析這件事。

武漢肺炎的特性

根據水鏡眾們研究各期刊文獻，歸納這個疾病的幾個特色：

高傳染性，可能高於流感。 潛伏期長，文獻上看到現有病例最長為12.5天。美國CDC建議冠狀病毒隔離14天。 83-85%為輕症，約13-15%為重症，2-3%左右為極重症。 重症的處理為提供支持療法如上氧氣罩、氣管內插管呼吸道支持，腎臟急性衰竭時洗腎，更嚴重者上ECMO（俗稱葉克膜）。 住院者平均住10.5天。 飛沫與接觸傳染外，糞便亦可能傳染。

高傳染性、潛伏期長，且多數為輕症，會讓病毒在短時間迅速流傳，即便重症比例只有13-15%，感染人數多時，就會有大量重症病人需要醫師、護理師、病床、隔離衣、口罩、氧氣罩、洗腎機、ECMO等醫療資源。另外，多數的輕症患者，又成為潛在傳染源，傳染給更多人。

故，五百萬人離開武漢後，封武漢／湖北，對於防止疾病傳播已沒有太大意義，中共的重點是不讓湖北的病人外流，拖垮整個中國的醫療資源。

而武漢感染人數多，在有限的醫療資源下，勢必有大量的重症病人無法就診，讓武漢的死亡率遠高於其他地方。

台灣醫療資源的侷限性

由於處理過SARS的經驗，台灣第一線的醫療人員、設備，在1月23日前就已經全面動員。

比如發現疑似確診，就要啟動防疫SOP，問旅遊史、病人隔離等待、醫師換隔離衣、病人身體檢查，若有肺炎病人則送進負壓防、院內感控通報、上電腦通報疾管中心、檢體隔離送出、清潔病人動線、醫師護理師脫隔離衣徹底清潔，最後再回工作岡位。

大家可以想見，這要花多少時間，而這只是疑似案例，不包括確診後的治療、護理，口罩、隔離衣、氧氣機、病房的使用量。

雖說台灣有1000多床的負壓病床，但這些病床都有需要救治的患者（如開放性肺結核等），扣除掉正在使用的病床，實際只有不到500床的餘額可用。

第一批武漢返台班機回台後，除了一名確診、至少還有四名疑似病患進了負壓病床。若有大量的病人或疑似病患，負壓病床恐怕會不夠。

而接下來到三月中是流感旺季，流感跟武漢肺炎的初期症狀幾乎一樣，第一線醫師的診斷與防疫的難度勢必會提高。

從上述內容，大家不難想見，基層醫療人員都是戰戰兢兢，一來擔心疫情的延燒，再來他們都知道醫療資源有限。

一旦大量人感染，即便比例不高的重症，也會佔據多數醫療資源，造成排擠效應，讓很多慢性病、甚至重症病人沒辦法及時看到病。

這也是醫療人員呼籲，若要包機自武漢返台，需要先以防疫為主，因為醫療資源一旦崩壞，就一去不回頭，受害是全台灣。

台灣防疫的具體目標

我們盤點一下東亞幾個主要國家的感染狀況（截至2月11日）：

韓國：目前28例確診，其中第16例上月曾從泰國旅行返國後被檢驗為確診患者，而第23名中國籍患者在2月6日於首爾的酒店、洞樂天百貨店、emart遊玩，目前動線已全面消毒，還不確定具體影響狀況。 日本：扣掉鑽石公主號130人，目前確診28例。除了有撤僑機上感染就有10例，其他案例的旅遊史接觸史多跟武漢有關，或是境外案例。目前還沒有大規模社區感染案例傳出，可能與日本人本來就勤洗手有關。 新加坡：確診45例，且2/8公布七例中有兩例沒有去過中國，而2/9新增的三起案例更是沒有中國旅遊史。可想見，新加坡出現有社區感染。 香港：2月9日一天新增10例，目前確診42例，且近日增加的多為沒有去過中國內地的社區感染案例。加上日前深圳封關前大量深圳人到香港。可能是目前中國境內地區以外，感染最嚴重的地方。

台灣現有18例確診，到目前為止也沒有社區感染。由於台灣及早禁止陸客團來台，目前整體狀況比起日韓還好一些。接下來就是做好來往兩岸者的防疫隔離措施。

至於大家憂心的1月31日鑽石公主號旅行團到北北基的旅遊。雖然我們還是呼籲大家要注意自我健康照顧管理，不過這裡我們想先打個安心針。根據研究，武漢肺炎病毒潛伏期最短2-3天，感染後平均7.5天以內就會發病，拖到第10天以後的案例很少，所以這兩天過去，若北北基沒有無國外接觸旅遊史的案例傳出，基本上就可以鬆一口氣。

最後，要跟大家強調幾點：

台灣醫療人員心中有崇高地位的何美鄉研究員指出，由於病毒的傳染性高，輕症比例高。期待台灣沒有社區感染是不切實際的，而是社區感染越晚出現越好，規模越小越好。拖到將近夏天、有疫苗，就算危機解除。 台灣目前沒有加入WHO也不在ICAO（國際民航組織）上，所以如果想確保台灣在國際上不因疫情被孤立，就得在疫情比上述那些國家／地區的疫情輕微。比如當他們有社區感染，我們只維持境外或可控的家庭感染，我們的社區感染比別人都晚出現。我們就有在國際上通行的本錢。 現階段台灣沒社區感染，正確嚴格的隔離政策最重要，其次才是個人防疫。只要境外的病毒不進來，境內的病毒可控，人人好好洗手，風險並不大。把資源留給第一線的醫療人員，政府也要趕快增加醫療資源的生產。這是一場耐力賽。 居家隔離／檢疫，除了政府的執法，更仰賴民眾的公德心，這是保護自己、家人，也是保護台灣的醫療資源。

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本文經水鏡政經學院授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航