《神國日本荒謬的愛國技法》：與法西斯黨一起向富士山行最敬禮吧！

文：早川忠典

報名參加森永日德義親善繪畫競賽吧！

為了紀念昭和十二年（一九三七）日德義防共協定的簽訂，森永製菓向日德義三國中小學生徵求「日德義親善圖畫」。根據昭和十三年（一九三八）二月十一日「紀元節」刊登的徵件廣告：

為確立人類的幸福與世界和平，日本、德國、義大利躍進三大國成立防共協定，真的太值得慶賀了。我相信透過圖畫這樣的國際語言，三國的少年少女諸君攜手合作，將對三國親善發揮巨大貢獻，（中略）決定執行本計畫。

這是附上森永製菓社長松崎半三郎署名的文章。贊助單位包括外務省、文部省、陸軍省、海軍省以及德國大使館、義大利大使館，為了炒熱競賽的氣氛，同年四月十日包下東京豐島園，在此舉辦「日德義親善圖畫遠足（寫生會）」，可見森永製菓相當重視該企劃。或許這些相關活動奏效，光是日本國內就募集到四百萬件（！）作品，非常驚人。

此次三國兒童圖畫競賽的成果製作成非賣品豪華畫集而留存下來。日本入選作品主要以沿襲西洋繪畫傳統的風景畫和人像為主。德國則主要是以民族舞蹈等傳統為主題的兒童畫，很少出現納粹式的象徵。意識形態最濃厚的是義大利的作品，忠實於「日德義防共協定」的主題，描述法西斯黨的圖像，以及圖像化的德國、日本。圖畫的設計感、構圖，而且具備描述抽象主題的能力，難以置信都是「兒童」的作品。顯然三個國家的圖畫競賽概念各有不同。順便一提，令人遺憾地，這個日德義繪畫競賽的巨大計畫，森永製菓官方網站的「沿革」卻隻字不提。

Photo Credit: 遠足文化提供 引自《日德義親善圖畫》，杉江敬治（日本）的「建國體操」

Photo Credit: 遠足文化提供 引自《日德義親善圖畫》，J. Müller（德國）的作品

學習德語吧！

凡是學習德語的人一定曾用過《關口・初等德語講座》（三修社，一九八二）。這位關口存男先生在戰爭時期主持這種雜誌。誠如讀者所見，《月刊講座德語》（日光書院）的封面非常「納粹」。其他各期的封面也都刊登了很精緻的拼貼圖。

這是以德語學習為主的雜誌，內容相當充實，不過有時文中所介紹的時事德語實在太誇張了。

翻閱到德語日譯題目的解答範例，會看到以下內容：

笨蛋的新記錄 在大東亞戰爭開戰之前，世界對日本空軍的強大一無所知。美國與英國在異常茫然的狀態下進入戰爭狀態。（中略）這些事實是很好的範例，也就是人只要耍笨就可以笨到非常誇張的地步。

德語的「大東亞戰爭」原來是Groß ostasiatischer Krieg啊，該書在提供這種冷知識方面很有用。另外還出現了「日本空軍」（japanischen Luwae），好像是虛構戰記，頗耐人尋味。

另外，德語作文題目也不簡單：

天皇命令我們做的事，對我們來說是很神聖的。

Das, was Der Kaiser uns Befiehlt, ist uns leilig.

愛國者諸君應該要全文背誦吧。

Photo Credit: 遠足文化提供 關口存男主持，《月刊講座德語》昭和16 年（1941）11 月號（日光書院）封面

與法西斯黨一起向富士山行最敬禮吧！

昭和十三年（一九三八）三月，義大利政府指派「法西斯黨訪日親善使節團」Paulicci侯爵一行十八人訪問日本。他們在長崎登陸後，搭「國賓列車」前往東京，從東海道線列車的車窗眺望富士山，讓他們非常感動。《國際寫真新聞》第二○四號（同盟通信社，昭和十三年四月）有以下報導：

啊！富士山！神國日本的威容讓他們深受感動

（中略）

晴空萬里的一天，透過車窗可以看到神國日本的威容，富士山悠久的容貌迎接

國賓使節團。一行人深受感動，高高舉起右手表達敬意。啊！富士山！

法西斯黨員在東海道線車上歡樂喧鬧，我們可以清楚地感受到現場一片激動。

這個法西斯訪日親善使節團與後來訪日的希特勒青年團一樣，造訪日本各地並留下受「歡迎」的記錄。他們在東京參觀了靖國神社、明治神宮、東京市中央批發市場、陸軍士官學校、講道館、銀座、多摩御陵等。他們留下一張紀念照，一行人被漂亮的藝妓包圍而露出滿意的表情。也有記錄顯示，他們在明治神宮種植了楊桐，以紀念此次參拜，說不定當時法西斯黨員種植的樹木還健在喔。

Photo Credit: 遠足文化提供 被藝妓包圍而歡欣鼓舞的法西斯黨訪問團

書籍介紹

本文摘錄自《神國日本荒謬的愛國技法：一切都是為了勝利！文宣與雜誌如何為戰爭服務？大東亞戰爭下日本的真實生活》，遠足文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：早川忠典（早川タダノリ，Hayakawa Tadanori）

譯者：鳳氣至純平、許倍榕

神國日本第二彈！

荒謬的決戰生活進階版！！

百幅以上照片、書籍雜誌、宣傳單、漫畫

揭露二戰時期大日本帝國的真實生活。

繼《神國日本荒謬的決戰生活》之後，早川忠典再度揭露二戰時期日本政府如何無所不用其極讓民眾更加「愛國」，及如何看待「愛國」這件事。每篇文章都採用看似呼應國策口號式的標題，並維持其一貫的寫作風格──諷刺、調侃日本帝國「荒謬」的「愛國」行徑。

在第一章〈高舉日之丸吧！〉裡，日本帝國利用國旗「日之丸」來發揚國威，凝聚團結；到了第二章〈成為好的日本人吧！〉，繼續推出「用君之代跳舞」、「國民合唱大會」、「抄寫勅語」、「遵守交通道德」、「學會西餐禮儀」等標語，「炸彈存錢筒」、「奢侈是可恥的」等吝嗇、寒酸的精神，以及教導小孩「向神明祈禱」、「打著赤膊上課來鍛鍊身體」等精神主義，並以〈決戰之歌〉嘶吼「前進吧！一億！！我們是火球！！衝吧！！」，鼓勵士兵「抱著炸彈衝進敵陣」。

第三章〈戰鬥到底！〉則以當時這個經典口號為題，介紹日本社會各個層面的總動員，對戰場後方進行鋪天蓋地的宣傳活動，尤其對學童、學生壓榨式的動員，可謂不遺餘力，從「沒收幼稚園兒童的零用錢」、「稚兒隊」到呼籲小學生「搞清楚敵人」、「為產業戰士父親加油」、「聽軍艦大叔說故事」、「對日本刀抱持憧憬」等，甚至鼓勵女學生從事軍事訓練、寫慰問信。

從第四章〈雖然搞不清楚，但還是要有愛國心〉的標題可知，二戰期間日本當局一連串的愛國宣傳策略，其實是場無厘頭的鬧劇，譬如帶希特勒青年團爬富士山，在山頂舉起日之丸與納粹旗等令人無言的行動和思維。這種「愛國」宣傳也擴及日本的殖民地和佔領地──如「國民協和之歌」、「昭南神社」、「沒收亞洲朋友的儲蓄」等。

在本書中，作者「嚴選蒐集」二戰時雜誌、廣告單所製造的「無聊東西、就算知道也沒用的東西，以及對人類命運來說毫無意義之物」，藉此揭露大日本帝國的真實樣貌。生動的圖片以趣味的方式呈現日本國民在戰時體制下的生活狀態，包括當時的照片、雜誌封面和彩色宣傳畫、漫畫等，充斥其中的各種政治宣傳，在食、衣、住、行、育、樂各個生活層面介紹日本人愛國的技法，譬如「以瓶子防備空襲」、「發明人間魚雷！」等方法來支持「日本不敗新國軍」的總動員系統，並探索這種愛國主義的形式。種種誇張、超現實且無厘頭的宣傳更勝前作，並輔以淺顯易懂、滑稽略帶諷刺的文字，以「笑中帶淚／怒」的寫作風格討論極為嚴肅的話題，甚至運用了豐富的「梗」和日本鄉民的用語。然而隱藏在輕快戲謔文字裡的，正是作者對歷史的批判與憤怒。

如同前一本書，作者利用史料的「紙屑」來呈現歷史，同時也發出警訊，當今日本社會隨時可能「倒退嚕」，回到過去的氛圍與離譜的行徑。透過本書豐富的史料，讀者可以窺見帝國日本與當今日本的虛與實，看清日本另一個「真面目」，也可想像活在日治時期的臺灣人過著什麼樣的「決戰生活」；並進一步思考，在今天民族主義和民粹主義盛行之下，日本和台灣是否也正以「愛國」為包裝，進行無厘頭的政治宣傳呢？

Photo Credit: 遠足文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航