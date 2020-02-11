《上流寄生族》教會我們的殘酷現實

繼成為史上首部奪得康城影展金棕櫚獎的韓國電影之後，《上流寄生族》（Parasite）再次創造歷史，贏得奧斯卡四項大獎，更成為首齣非英語電影奪得「最佳電影」，風頭一時無兩。一齣有深度的電影，往往能夠讓觀眾以不同角度去解讀，影評百花齊放，大多數人認為《上流寄生族》為貧富懸殊和階級問題發聲，亦有些人持不同觀點，認為電影也表達出貧窮源於個人問題。

相信導演奉俊昊的原意是前者，電影亦符合奧斯卡和康城影展的「政治正確」。不論你的看法是怎樣也好，在觀看這齣黑色喜劇的時候，你或許和我一樣有以下的思考：

（1）為何「窮人」金家會住在「半地牢」的房子？為何「富人」朴家住在幾千呎豪宅？金家做錯了什麼？朴家又做對了什麼？

（2）「窮人」金家一家四口逐一以欺詐手段進入「富人」朴家工作，手法一次比一次離譜，這種「發奮向上」的手法值得被原諒嗎？「一切都是制度的錯」就能夠合理化他們的行為？

（3）金家母親曾經說過一句經典對白：「朴家之所以是好人，是因為他們富有。」但在電影中段，當他們一家控制了大宅之後，其實金家也沒有好好對待同樣是窮人的前管家。窮人的人性貪婪值得社會大眾同情嗎？又是社會制度的錯？

以上的問題其實都沒有正確答案，結局震撼亦感人，讓人想再看多一次，思考上述的問題。犯法、衝擊道德的金家與表面上沒有作惡的朴家，誰對誰錯？我不知道。我只知道，他們兩批窮人與富人撞在一起，寫下了資本主義的悲劇。

電影刻劃出人性的貪婪與醜陋，讓觀眾看得內心掙扎，之所以在國際間引起極大迴響，更是因為戲中提及的貧富懸殊和階級問題超越國界和語言上的界限，說出了全球資本主義社會都正在面對的殘酷現實：

第一，向上流動的機會不平等。在社會資源分配上，相信絕大身分人都不是支持共產主義或「結果平等」，我們只是支持「機會平等」。奈何，向上流動的機會（特別是教育的機會）根本不平等，導致階級世襲。戲中的富人子女能否聘請私人補習老師，參加各樣課外活動擴闊眼光，在舒適的大屋裡溫習。而窮人金家的住所環境惡劣，連上網訊號都有問題，亦有醉酒佬經常騷擾，難怪金家長子考了四次大學都失敗。

第二，識人好過識字。這個問題在華人或亞洲社會裡頭特別嚴重，雖然社會對學歷非常重視，特別是競爭激烈的韓國，只要你不是名牌大學畢業，根本不會有工作面試機會。但諷刺的是，戲中金家一家四口進入朴家「求職」的過程，其實都是靠關係，這個就是所謂的「社會資本」（Social Capital）。窮人無法進入富人的生活圈，窮人缺乏自力更新的互助人際網絡，長遠會造成社會分隔，貧者越貧，富者越富。

第三，無法化解的階級矛盾。電影結局悲壯，相信令不少人看得目瞪口呆，窮人的「霉氣」成為了導火線，而主因是社會資源和權力分配不公，「窮人」金家看不到向上流動的可能性，彷彿世世代代都只能夠為「富人」打工，就好像前管家一樣。要向上流動，應該向金家長子學習，追求有錢女，似乎比腳踏實地更實際。

以上，就是我們每一天所面對的殘酷現實，導演用黑色喜劇手法引爆了這個炸彈，之後該怎樣解決那些社會問題，則不是電影人的責任。

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