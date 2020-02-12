有人說陳秋實是「大外宣」，所以看的人都是統戰份子嗎？

「你說你有在關注陳秋實，這幾天我看我朋友圈都在傳一個面具人的影片。意思是陳秋實也是共產黨的化妝師，然後還有人在說陳秋實支持統一，是大外宣，你怎麼看？」A女問。

B女點點頭。「你說面具人的影片我有看到。我的想法是這樣，我看他最近的影片對照下來確實有幾個點比較奇怪。例如他本來說要乖乖待在北京結果突然跑去武漢。然後自己在影片裡面又特別提到他自己不怕死，但父母是他的軟肋。接著後面就有父母加油的影片。

然後一開始他去武漢的前面幾支影片，比起他去香港的影片，我覺得風格差異很大，內容含金量也低很多。

我覺得是不是這樣就能說陳秋實本來就是大外宣工具是一回事。但說中共反拿來利用當然完全是可能的。而且應該有很高的機會有被中共威脅，畢竟面具人雖然是『爆料』但也說陳秋實背後是有槍桿子抵著的。」

「我看很多台灣人看到他說支持統一說要退訂，你會因為這樣就覺得不要看他的影片嗎？」A女說。

「也不會啊。他有大中華統一思想這我本來就知道了。如果大家有特別去追他前面的影片，其實他之前就透露過。

我支持台獨，那是因為我是台灣人。但是你去想，他是中國人欸，台灣一堆人在國民黨教育底下都覺得自己是中國人覺得應該要統一了。他在中國共產黨那種教育下長大，意識形態上認為中國要統一不是很正常的事嗎？我反而覺得有的台灣人因為看他支持自由民主就去期待他支持台獨，實在太一相情願了。

我還會繼續看他的影片原因很單純，我不知道你有沒有看過他之前的影片，還有看過多少，至少他之前的影片我有去爬過。就我的觀察。他在講民主法治跟議題討論的邏輯思考的時候，其實腦袋比很多台灣人要清晰的多。我當然知道他有大中華思想，但我覺得他不管怎樣至少還算是中國那裡的民主自由派，那講的有道理的我就參考一下，他大中華思想那塊就跳過，這是我的態度。」

B女喝了一口咖啡後又繼續說。

「中國搞大外宣當然很可惡。很多人說陳秋實是統戰工具。老實說對中國共產黨來說，對中國國內的正面輿論還是反面輿論，他都可以工具化武器化，正的用或反著用來鞏固自己的權力位置，台灣人可能很難這樣想像。覺得怎麼反面言論也能鞏固自己的權力？共產黨內部派系比台灣政治更複雜更龐大，而且各方都有自己的利益要鞏固。所以陳秋實成為共產黨在中國內部輿論控制工具我覺得並不奇怪。

但正因為如此，我覺得身為台灣人，反而要特別注意一種類型的輿論。我就開始看到，有人在社團裡面用陳秋實的影片作為標的，對其他台灣公眾粉專做『標籤化』言論審查。

例如有粉專之前有貼過陳秋實跑去武漢訪問的第一支影片。就被人截圖說『淪落到崇拜統戰工具，不是蠢就是壞』，接著有人就又轉貼後，說他認為這些在台灣的粉專也是暗棋在帶風向，跟他們是同一掛的。

但問題是我今天單純看這支影片我覺得很佩服所以轉貼，就被說成是崇拜統戰工具，並偷貼貼標籤換觀念說我也有可能是暗棋，你不覺得這說法太滑坡了嗎？但他們就是這樣做，每次貼你一點標籤換一點觀念，讓你開始有這樣的懷疑。然後最後就是試圖把這些在台灣內部的民間力量都抹成是有問題的。

但是我要說的是，這樣的手法就跟共產黨的聯合次要敵人攻擊主要敵人是一模一樣的手法。我真的彷彿看到當年共產黨怎麼鬥國民黨的，他就怎麼用在現在的台灣社會。共產黨已經把中國人都原子化了，讓他們失去橫向串連的能力，他們現在想要把這套來對付台灣人。

我覺得今天怎麼去討論陳秋實說的東西，只要就事論事，或是就他說的去評論他這個人那都無所謂。但要特別小心有人在利用這個東西，來『檢查』台灣人並貼標籤，進行台灣內部的分化。」

Photo Credit: 中央社

「....聽起來滲透或是分化根本無所不在啊。」A女嘆了口氣。

「我後來的想法是這樣。與其去討論誰誰誰是不是大外宣，誰誰誰是不是統戰工具。不如我們就先把這些從中國來的訊息，都先預設他們都是大外宣是統戰工具。先在心裡去拉出界線。告訴自己要提防要小心，但是保持一個在界線外觀察的態度。

重點是，在觀察的過程中，我們該做的不是去貼『人』的標籤。而是要去思考『如果這是大外宣，他這影片主要想拍給誰看？可能想要達成什麼樣的目的？他背後可能有什麼樣的勢力？這些勢力的利益可能是甚麼？』

因為當我們把焦點放在討論事情，而不是放在拿這個事情再去貼人標籤的時候。我們就能盡量避免我們自己因為人的標籤，而被導向內部分化的狀況。」

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本文獲蒂瑪小姐咖啡館授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航