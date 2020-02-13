情人節想脫單，交友App數據：問「你是貓派還是狗派」，可提高73%成功配對率

讓人墜入愛河的關鍵原因有哪些？有人認為是好看動人的外貌身材，也有人認為是財富地位最能吸引人，但事實上，透過交談相互確認「價值觀的契合度」最為重要。英國著名心理學家Arthur Aron就曾經做過一項名為「人際親密感產生試驗」的心理研究，透過36道自我揭露的問題，讓兩個素不相識的陌生人快速提升彼此間的親密感。

36道自我揭露問題讓陌生人愛上你

Arthur Aron的問題大致可以分為三類，包含第一階段的個人價值觀分享，第二階段的親身經歷回憶，以及第三階段拉近距離的私密問題，每個階段各有12道問題。透過這些由淺入深的問題，讓彼此一步一步了解對方。比方說：

第一階段：個人價值觀分享

你希望自己出名嗎？希望自己以什麼方式出名？

對於你來說，「完美」的一天必須具備什麼元素？

如果你能改變成長過程中的任何一件事，你想改變什麼？

如果你明天早上醒來，可以增加一個技能，你希望是什麼？

第二階段：親身經歷回憶

有沒有什麼事情是你夢寐以求想做的？為何你沒有做這件事？

你人生中最珍惜的回憶是什麼？

你人生中最糟糕的回憶是什麼？

你覺得自己與媽媽的關係如何？

第三階段：拉近距離的私密問題

造出三個以「我們」開頭的句子，例如「我們都在這間房間裡感到......」

你上一次在別人面前哭泣是什麼時候？還是你通常一個人哭泣？

你的房子著火了，裡頭有所有你愛的東西，你只有幾分鐘可以救出一個東西，你會選擇？

家族成員裡，哪一個人死去會讓你最傷心？為什麼？

適度運用「自我揭露」提升73%配對率

匿名語音交友App Goodnight主打七分鐘隨機配對語音交友，目前全球總下載量超過800萬，平均每三通電話可以交到一個朋友，用戶男女比為六比四。

創辦人黃建翰擁有心理學專業背景，因此也將許多心理學基礎技巧運用在產品設計上。而最新上線的「問答配對」功能，就是運用「自我揭露」（Self discourse）技巧，引導用戶針對特定話題討論，並結識到興趣和價值觀相符的對象。系統預設問題包括：「你是狗派還是貓派？」、「你最喜歡的美劇是什麼？」、「你喜歡什麼類型的音樂？」，根據Goodnight數據發現，新功能上線不到一個月，已成功幫助用戶提升73%配對率。

「人與人之間存在『心理距離』，常常玩在一起的朋友，不見得真的很熟、很要好，端看你們之間有多少自我揭露存在。而透過漸進式揭露和自己有關的事情，能夠讓對方也開始慢慢揭露自己，逐步拉近雙方關係。」黃建翰說。

用對方法，不方便出門也能脫單

武漢肺炎疫情持續延燒，不少人都盡量避免進出人多擁擠的公眾場所，以降低傳染機率。想脫離單身的寂寞男女，也因此少了許多邂逅機會。不過，如果用對方法，一樣可以透過App認識頻率相符的異性朋友。

根據Goodnight數據觀察，2019年三大使用高峰分別是：2月14日西洋情人節、春節假期和聖誕節前後。在聖誕節當天，Goodnight用戶共撥打了50萬通電話，創造出35萬筆配對。或許是受到街上情侶雙雙對對的身影刺激，用戶特別容易覺得寂寞，因此使用時間也比平常多出兩倍。春節期間，每天則是平均創造出60萬通電話和40萬筆配對。

而西洋情人節則創下2019年使用量最高峰，Goodnight創下近7萬活躍用戶紀錄，同時在線人數更高達2萬人，等於有2個小巨蛋同時在開演唱會！此外，當天Goodnight用戶總共撥打出大約70萬通的電話，並創造出55萬筆配對。今年情人節，勇敢為自己創造一個脫單的機會吧！

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