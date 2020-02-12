檢疫官也被感染：日本「鑽石公主號」共174人感染，台灣乘客寫信向總統求救

（中央社）鑽石公主號因一名香港乘客確診感染武漢肺炎，目前停泊在日本橫濱港碼頭外防疫隔離。今天再添39名乘客確診病例，目前全船累計已有174人確診感染武漢肺炎。

鑽石公主號3日晚間返抵日本橫濱港後，停泊在大黑碼頭外防疫隔離，10日新增65個俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診病例，累計有135人確診，其中一人是台灣人。

日本厚生勞動省上午8時半（台灣時間7時半）左右對媒體表示，鑽石公主號再添39人感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。另外，在鑽石公主號上實施檢疫的檢疫官1人也確診。

目前鑽石公主號確診者總共174人，其中有4人是重症。

鑽石公主號一名乘客將這艘郵輪乘客國籍資料上傳到推特（Twitter），內容顯示，乘客包括日本1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人和紐西蘭13人等。

船上的台灣旅客告訴中央社記者說，船上旅客包含20名中華民國國民，另有10至15名美籍或日籍的台灣人。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

《NHK》指出，重症的4人全是男性，包括3名日本人、1名外國人， 年齡在60至70歲之間，目前 戴著呼吸器在重症病房住院。

《朝日新聞》報導，截至目前為止，鑽石公主號船上超過3700名乘客和船員，目前一共有492人接受檢測，扣除已下船的一名香港確診乘客，船上一共有174人感染。

《自由時報》報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信日前透露，希望能進行全船人員檢疫，但礙於全船還有3000多人尚未檢查，以現有人力要全員檢查有其難度。

日本目前包括國立感染症研究所及全國83個地方衛生研究所，全部運轉1天最多只能檢測1500人，包括器材與試劑存量、地方衛生研究所檢測人員的熟練度等因素，檢測結果很難在短期內出爐，在檢疫結果出爐前所有人必須在船上待命，這將造成乘客下船日期延後。

另一方面，如果把全部人力全部投入郵輪檢疫，如果日本國內再發生大型感染，將無法及時應付等考量，日本政府至今還舉棋不定。

Photo Credit: Reuters/達志影像

咳出血還是不能下船，台籍乘客寫信向總統求救

鑽石公主號於2月3日晚間返抵日本橫濱港後，停泊在大黑碼頭外防疫隔離，原計將隔離至2月19日。雖傳出日本政府可能安排船上的高齡長者及患有慢性病的乘客先下船，但目前只見醫護人員將確診的病患陸續移下船送醫，在船上的22名台灣人（編按：20名台灣籍乘客及2名台灣籍工作人員）中，有人因健康亮紅燈，寫信向總統蔡英文求救。

《中央社》報導，船上一位台灣男士10日寫信向總統蔡英文求救，表示他船上85歲的父親咳出血來又流鼻血，健康不佳仍未獲准下船。

這名台灣乘客也批評，日本政府處理鑽石公主號的防疫隔離方式，實在太制式，完全沒有變通餘地。只說沒發燒的人就不能接受篩檢，對於一些有其他疾病的乘客，像他父親咳嗽到咳血、流鼻血卻不理會，根本是本末倒置。他已透過電子郵件向這位駐日官員表達，希望讓爸爸得到較好的隔離與照顧，也希望讓他爸爸和台灣年紀大的長者能先下船。

Photo Credit: 中央社

另一位台灣籍乘客尤先生也用轉述的方式，透過人幫他寫信要給蔡總統，表示自己是殘障人士，一個人在內艙不見陽光非常痛苦，希望能儘快救他出去。

Photo Credit: 中央社

外交部發言人歐江安昨（11）日在例行記者會回覆媒體記者提問時表示，駐日代表處已和所有22名台灣旅客取得聯繫，也與日方外務省和檢疫單位等保持密切聯繫，持續溝通、掌握進度並積極協調，將在尊重日方防疫措施的情況下，視需求提供台灣旅客協助。

日本擴大防疫，13日起禁中國浙江省外籍人士入境

而為防堵武漢疫情，日本首相安倍晉三今日也宣布擴大日本拒絕入境的對象，決定禁止抵達日本之前14天內滯留中國浙江省的外籍人士入境，這項措施將於明（13）日凌晨零時起實施。在此之前，日本政府已拒絕抵達日本之前兩週內曾滯留中國湖北省的外籍人士（非日本國民）入境。

而隨著日本境內的疫情不斷升溫，外界關注7月將開幕的東京奧運會，是否能如期舉辦。

日本官房長官菅義偉在10日的記者會上否定奧運延期，表示奧林匹克運動會組織委員會已表示將如期舉行。日本政府計劃向各參賽國說明將為防止代表團及相關人員感染新型冠狀病毒徹底採取對策，尋求理解與合作。日本政府強調「安全安心的奧運會」，力求消除不安。

新聞來源：

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範