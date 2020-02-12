避免「帶有恥辱的名稱」WHO正式定名COVID-19，台灣仍簡稱「武漢肺炎」

武漢肺炎疫情持續延燒，根據美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（John Hopkins CSSE）的即時地圖網站顯示，截至今日上午12點33分，全球確診感染武漢肺炎的病例來到4萬5183例（其中有4萬4665例來自中國），累計死亡1115例。

不過為了消弭歧視，世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）， COVI是冠狀病毒（corona virus）英文縮寫，D是英文疾病（disease）的首個字母， 2019年代表疫情爆發的年份，根據聯合國新聞， 中文可以翻譯為「2019年冠狀病毒病」。

世界衛生組織指出，「根據世衛組織與世界動物衛生組織和糧農組織之間商定的準則，我們必須找到一個不涉及地理位置、動物、個人或人群的名稱，這一名稱應易於發音，並且與該疾病有關。」

世界衛生組織表示，「擁有一個名稱很重要，可以防止使用其他可能不準確或帶有恥辱的名稱。這也為我們提供了一種標準格式，可用於將來發生的任何冠狀病毒疫情。」

不過我國指揮中心今日指出，有關武漢肺炎之正式疾病名稱，為與WHO公布之國際資訊接軌，並使民眾方便理解，由新型冠狀病毒（2019-nCoV）所引起之肺炎正式稱呼為「COVID-19」，仍可簡稱為「武漢肺炎」。

而中國病毒專家鍾南日前指出，新冠狀病毒的潛伏期最長24天， 世界衛生組織發言人沙伊布昨（11）日表示，對冠狀病毒的了解仍處於早期階段，現在還不完全清楚這一病毒的潛伏期會持續多久。參加日內瓦研究與創新論壇的專家將在今明兩天討論疫情的這一方面和其他許多問題。

WHO舉行新冠肺炎論壇將於2月11日、12日於日內瓦展開，邀請全球約400名專家舉辦論壇，聚焦新藥、疫苗技術研發，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，也有中國其他專家線上參與。不過受限保密協定，論壇無法直播或轉播。

《中央社》報導，根據瞭解，這次專家論壇將在日內瓦舉辦，自日內瓦時間2月11日上午7時30分開始註冊，上午9時開幕至下午6時結束；2月12日自上午8時30分開始，直到下午5時30分結束。換算為台灣時間，論壇將於2月11日下午2時30分召開，下午4時開幕並進行至2月12日凌晨0時；2月12日則是從下午3時30分進行至2月13日凌晨0時30分。

中國傳染病學專家鍾南山昨（11）日接受《路透社》專訪時表示，基於預測模型，中國新冠肺炎將於本月下旬出現高峰，疫情有望4月終結。不過世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）卻不如此樂觀，譚德塞稱，新冠肺炎疫情對全球威脅可能比恐怖主義更嚴重。

譚德塞昨日於全球研究及創新論壇上表示：「目前有99%的病例都出現在中國，對中國而言仍是非常緊急的事件，但也對世界其他地方構成非常嚴重威脅。」

他也於下午的記者會時表示，「說實話，與任何恐怖襲擊相比，冠狀肺炎在引發政治、社會和經濟動盪方面的作用更強大。全世界必須清醒過來，將其視為頭號公敵。」

譚德塞還說，目前仍在研發疫苗，尚未出現有效診療方法，最快18個月後將誕生首支疫苗。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範