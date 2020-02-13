疫情重點更新：對於「新型冠狀病毒」的正確觀念與態度

文：白映俞醫師

（按：文中各項病例數皆為截至2月10日的數據）

疫情發展到現在，面對2019新型冠狀病毒（按：世界衛生組織於12日將其正名為COVID-19），你開始覺得煩了嗎？討厭停課，還是搶不到口罩嗎？我們需要更認識這隻病毒。

平常感冒也可能是冠狀病毒引起的

大家都曾經感冒，感冒並不是「冷到」所以感冒，其實感冒就是一些病毒導致的感染，而其中就包含了「冠狀病毒」。想到感冒，你可能會說，「這就還好而已」，幾天就過去，不用太緊張。沒錯，所以過去冠狀病毒僅是個默默無名的小病毒而已。

另一種「流行性感冒」顯然恐怖的多，這個致病原是「流行性感冒病毒」，1918年的西班牙大流感帶來全球至少5000萬人死亡，比第一次世界大戰帶來的死亡人數還多。而流行性感冒每年都會捲土重來，帶來不少染病者與死亡案例。

不過一到21世紀，冠狀病毒就靠著SARS，震驚了全世界。當時從廣東先出現非典型肺炎的案例，後來才知道這是種新型、變種的冠狀病毒，眾人皆無抗體，感染嚴重的話會導致呼吸困難、缺氧、死亡。在2002到2003年之間，全球約有8096例，造成774例死亡，其中中國佔了5327例，香港有1755例。

10年後冠狀病毒又再次出現，這個感染國人可能比較陌生，叫做「MERS」，前幾年主要發生在中東地區的沙烏地阿拉伯，總計有2494個案例，858人死亡，超過一半的染病患者需要裝置呼吸器，帶來36％的死亡率。

武漢肺炎

這次的武漢肺炎，致病原也是冠狀病毒，當然這是一種新型的病毒，被稱為「2019新冠狀病毒（2019-nCoV）」。這是21世紀出現的第三隻引發疫情的冠狀病毒。

這一期的《美國醫學會雜誌》刊出關於武漢肺炎的臨床報告，描述138位於中國武漢感染武漢肺炎的病患，其中有41％、也就是將近一半的患者，是在醫院裡感染的。其中四分之一的感染病患需要住到加護病房，死亡率4.3％。而且，雖然有這麼高的院內感染比例，並不是「單一個」超級傳播者把病毒傳給其他人，而是一直互相傳染導致的。

另一篇報告則是分析「非」在武漢發病的13位病人，他們是在旅行（多數是剛好去到武漢）時或曾接觸來自武漢的人而感染上的。平均年齡是34歲，多為年輕成人，這一群人後來都痊癒，沒有死亡者。

目前我們對新病毒的認知

2019新型冠狀病毒的潛伏期平均是5.2天，但也有推估到2星期（14天）之久的。初感染而還無症狀之際就可能傳播給其他人，但多數還是有症狀者才會造成傳染。

多數人的症狀以發燒和乾咳為主，有些人還會喘不過氣。少數患者則表現肌肉痠痛、頭痛、喉嚨痛、拉肚子。住進醫院後有三分之一的人進展到急性呼吸窘迫，本身有糖尿病、高血壓等慢性病的人更容易會病情惡化。

治療方式多為「支持性療法」，根據SARS和MERS的治療經驗，目前已有抗病毒藥進入臨床試驗。

截至2月11日，全球感染人數為4萬3108人，死亡數1018人。

流感病毒比較嚴重吧？為什麼我們不隔離流感的人？

這樣看起來，2002年的SARS與中東地區出現的MERS，和這兩種同樣是冠狀病毒帶來的疾病相比，新冠狀病毒似乎感染力更強，讓更多人會受到感染，但是目前為止致死率較低。

疫情走到現在，從開始的戴口罩、勤洗手，到目前愈來愈多人可能要取消旅行，延後上工，或日常生活就醫時被量體溫、問旅遊史而搞得很煩。有些人就會問：「死亡率沒那麼高，為什麼要為了這隻病毒而限制我的生活？」

這樣講好了，即使致死率沒有SARS這麼高，但只要感染人數夠多，仍然會造成可觀的死亡人數。目前新冠狀病毒造成的死亡人數已達910例，其實已經超越SARS了。

「可是流感病毒比較嚴重吧？為什麼我們不隔離流感的人？」有人會這麼問。

流感病毒已經在世界上流竄至少100年了，所以流感病毒早已經傳到全世界的時候，我們確實就不可能靠著隔離來做處置。但目前我們對於這個新型的冠狀病毒會造成什麼傷害還不夠清楚，且目前相對還在病毒散播的早期。因此隔離、檢疫這些舉動的可以爭取更多時間，讓科學家更了解病毒的活動模式，甚至找到治療方式，或是研發出避免人類感染的疫苗。在在都能減少病毒傳播，減少病毒帶來的死傷。就像當時大家防堵SARS，確實能避免全球大流行一樣。

疫情爆發到怎樣的程度，還是與我們如何反應有關。及時做出反應行動的，還是能改變疫情。現在99％武漢肺炎的案例都出現在中國，另外前三名為新加坡、香港、泰國，分別為43例、36例、和32例，都是疫情發生時沒有相對應措施的地區。

另外一個觀察是，目前不是中國境內的武漢肺炎感染者死亡率低。910例死亡裡只有一中國人旅行到菲律賓時死亡，另一人在香港死亡。也就是說，當患病人數相對少，醫療系統還能負荷時，治療成果也會比較好。當醫療系統崩盤，就會帶來相對變高的死亡率。因此在能防堵疫情時，全民還是得一起努力。

所以大家還是不要抱怨量體溫，寫寫旅遊史這些事情了。這些努力都不是「爽到他，辛苦到我」，而是有用的。我們一起配合，才能改善病毒破壞的軌跡。

病毒會何去何從？

2019新冠狀病毒會何去何從？只有時間會證明一切。而我們要專注在自己能做的努力，例如：

醫院端：

醫院端最好都要貼出謝絕訪客的告示，也要強制醫療工作者若已生病，就不要進行醫療服務，不要宣傳「抱病替患者診治，代表很有醫德」這樣錯誤的觀念。

針對要進入就醫的民眾需先詢問是否有症狀，並測量體溫。有咳嗽、發燒症狀的人需戴口罩，並與其他患者分開。

清潔方面要注意讓可能汙染的空氣不要進入再循環，並盡可能清潔、消毒各處表面。

個人端：

生病者要戴口罩，除非要就醫，否則盡量不外出。

配合檢疫、隔離政策，若有旅遊史與接觸史，請配合。這是利人利己的行為，我們社會需要這樣願意配合的心態，疫情才不會擴大。

大家也要趁機改變習慣，不要常常去醫院探訪家人、朋友，從前面的臨床研究報告大家就能曉得，院內傳染的比率真的很高啊。

平常其實就是多洗手。一般大眾若沒有症狀，也沒有負責照料其他人健康，就不需要一直戴著口罩，瘋搶口罩不會促進個人健康，這時擠去人多、排隊的地方更不好。

不要渲染隔離者、確診者的資訊，形成對立無濟於事。

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航