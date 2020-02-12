疫症當前，林鄭月娥的「投名狀」

瘟疫新聞本來沒什麼震撼畫面，因為病毒看不見，病房不能攝錄，而且未算真正大爆發，只是街頭商店靜一點。但管治奇才林鄭月娥製造通宵老人排隊輪口罩的悲劇場面，繼而發展到搶米搶廁紙搶衛生巾，超市貨架全空，演變成都市奇聞。

國際大都會物流中心出現最不可思議的醜陋畫面，傳媒當然不會放過，全世界報章電視都拍得經典的空虛貨架場面，大叔為搶罩流淚，市民為口罩慌亂打架，影像化的病毒恐慌傳遍整個世界。

然後國際航線停飛，外國封你香港關，領事館開始「撤僑」，就是正常反應了。

這一切源自什麼？正是官員失信，林鄭與一眾庸官，形象既差，澄清乏力，民望負數深不見底；站出來說話，沒有公信力、沒有說話技巧，由政策本身至表達方式，不能讓人安心，一見發財，製造恐慌。

Photo Credit: Tyrone Siu / Reuters / 達志影像 長者排隊輪候便利店免費派發的口罩。

大敵當前，本來是官民暫時和解、凝聚人心大團結的契機，只要林鄭放低心中矛盾，放下一點身段，認一點低威，以香港人性格，大部分人就收貨，最少暫時收貨，假若抗疫有成，林鄭分分鐘可以翻身。

如果這幫官員有此見識，一早就不會搞到今天田地。香港資訊流通，早知疫情大件事，但管治奇葩能人所不能，早著先機卻失去先機。市民要口罩她不管，林鄭口中繼續「暴徒」，繼續用鬥爭語言說醫護罷工「不會得逞」，叫公務員不准亂用口罩，「戴咗都要除返」，後知後覺然後說封關「已經無乜意思」，本來鄙視你的六成民意不可挽回；再看政府封關半桶水，所謂強制檢疫原來靠自律，搜羅口罩失敗，剩下四成的人都離棄你。

危機關頭，繼續四處樹敵，同心同德同你條命。

得口罩者得天下，林鄭堅持政治掛帥，臨陣失場，抗疫時刻跑了去瑞士玩國際線，宣揚止暴制亂。外國媒體不領情，國際友人當你係笑話，《彭博》有篇專欄文章恥笑香港如「失敗國家」，超市貨架空虛，令人聯想到金沙薩或卡拉卡斯。（通識課：金沙薩是剛果民主共和國首都，但「民主」「共和」「國」都是假的，這國家民主失效，沒有正常意義的民主：各省內戰，也不共和，亂局幾十年，也國不成國，乃失敗國家之最；卡拉卡斯是委內瑞拉首都，兩派內耗經年，物資乾塘，貨架常空。）

Photo Credit: Tyrone Siu / Reuters / 達志影像

人家澳門特區的數字管理，官員對口罩數目與湖北旅客數目瞭如指掌；特區高官的數字管理，是自豪地向你報告高官開了幾多次會做了幾多場新聞簡報，思維落伍兼無厘頭，蔚為奇觀。

庸官當道，政府失效失信失先機，乃體制之必然結局。一路以來，奉迎擦鞋者雞犬升天，這幫人，沒有經過選票洗禮，服務市民只屬權宜之計，從心底裡與民為敵，忠誠勇毅只為中央。林鄭忠誠，三番四次感謝北京。抗疫時刻為不忘向北跪求口罩，你為主子添煩添亂，惹來內地網民口誅筆伐罵「會哭的孩子有糖吃」。撕裂中港，罪該萬死。

疫症蔓延時，本應政府要帶頭，振奮士氣，團結人心，顯示領導能力；此時此刻，由民望死水的林鄭月娥政府去領導防疫，家門不幸。

想起了電影《投名狀》，綠林黑幫，一介草莽，如何稱兄道弟？就是要殺人。殺一個外人，以人頭作「投名狀」，做一些違背人倫道德的事，顯示你的決心與忠誠，也提供痛腳給霸主抓著，保證不會背叛，更是一個罪惡共同體建立情誼與契約的必經之路。

疫症下的「投名狀」，林鄭為顯忠誠，誓要示弱攬炒，香港不能獨善其身，要一同走過死蔭的幽谷才安樂；強國意義的「投名狀」，不講人權，崇尚警權軍權，視人民如狗屁，我們就是好兄弟。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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