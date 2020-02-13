老藥新用能治「武漢肺炎」？抗伊波拉、瘧疾等藥物備受期待

新型冠狀病毒造成的武漢肺炎延燒，各國相繼研發疫苗和藥物，與時間賽跑。清華大學教授李家維日前指出，新藥研發費時，老藥新用是一個可行的策略。所幸，目前有多篇科學期刊論文發表，顯示有幾種抗伊波拉病毒等藥物對於新型冠狀病毒有初步成效。快來看看目前有希望的候選藥物有哪些。

抗伊波拉、瘧疾藥物大驚奇，備受專家期待

根據《新英格蘭醫學雜誌》1月31日發布的病例報告，一名35歲美國男子成功被利用抗伊波拉藥物remdesivir治療，已經順利出院，沒有出現明顯副作用，成當紅炸子雞。

在動物實驗中，remdesivir可以殺死類似的冠狀病毒，例如MERS和SARS冠狀病毒。研發該藥物的生物製藥公司聲明強調，儘管在緊急情況下使用了該藥物，但「尚未證明該藥物是安全或有效的」，仍在發展中。

另外，《細胞研究》報導，一組研究團隊發現，在細胞實驗中，remdesivir似乎可以組織病毒在細胞中複製。該團隊還發現，治療瘧疾和自體免疫疾病的藥物chloroquine，也可防止病毒在人類細胞中擴散，而且remdesivir和chloroquine兩款藥物的有效濃度都很低，遠低於人類細胞所忍受的毒性。

病毒比細菌難治療，避免自傷細胞是挑戰

約翰霍普金斯中心傳染病專家Amesh Adalja告訴《現場科學》，病毒不像細菌那麼好治療，細菌有廣泛抗素可使用，但每種病毒變異太大，沒有廣效藥物。此外，病毒會挾持人體細胞，幫助病毒複製，因此藥物如何殺死病毒，卻不會傷害細胞是一大挑戰。

冠狀病毒感染細胞時，會先接觸細胞表面受體，來進入細胞，並藉由胞內體（Endosome）──一層包膜物質來釋放RNA。接下來病毒會挾持細胞的功能，替自己製作複製所需的蛋白質，並利用這些蛋白質來複製RNA。最後這些RNA和病毒蛋白質重組成新的病毒，釋放出去後持續感染新的細胞。

抗病毒藥物必須阻止病毒複製，紐約大學生物學和神經學教授Carol Shoshkes Reiss解釋，chloroquine可以阻止Endosome釋放病毒RNA──這是感染重要步驟。remdesivir結構則很像RNA材料，可以阻止RNA合成，使RNA失效。

體外實驗只是開端，人體實驗準備展開

佛羅里達州立大學生科系教授Fanxiu Zhu對上述兩種藥物表示，結果令人振奮，但不驚訝，此類藥物在伊波拉人體、細胞和動物實驗都取的成果，值得用來測試2019新型冠狀病毒，而且目前實驗室內已取得不錯成果。

不過，Stephen Morse認為，目前細胞和動物實驗只是開始，無法保證在人體上具有療效。目前製藥公司已經在中國大陸建立remdesivir人體試驗模型。

參考資料

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航