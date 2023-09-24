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2023/09/24,
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屏東工廠爆炸，鄭錫潛等明揚高層道歉：成立信託基金協助傷亡家屬，額度3億或5億都沒問題

屏東工廠爆炸，鄭錫潛等明揚高層道歉：成立信託基金協助傷亡家屬，額度3億或5億都沒問題
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

有媒體詢問信託基金金額，究竟是新台幣3億元還是5億元，鄭錫潛強調，信託金額部分還在規劃當中，明天會和銀行做一些討論，銀行額度絕對可以支應明揚與明安的損失，至於是「3億、還是5億，絕對沒有問題」。

（中央社）明揚工廠大爆炸，釀嚴重死傷，明揚董事長劉安晧哽咽表示，事發至今還有一位沒出來、很心痛，公司不會逃避任何責任。至於信託基金，明安董事長鄭錫潛強調，銀行額度絕對可以支應明揚與明安的損失，至於是「3億、還是5億，絕對沒有問題」。

明揚屏東廠22日發生大爆炸，明揚與母公司明安今天在櫃買中心以視訊形式發布重大訊息記者會，由明安總經理周益男、明揚董事長劉安晧、明揚總經理呂英誠、明安董事長鄭錫潛等共同出席說明火災事件相關事宜。

高層鞠躬道歉：成立信託基金負責到底

鄭錫潛在記者會一開始率領高層鞠躬致歉，他表示，對這次事件造成消防人員和員工重大傷亡，引起社會不安，表達誠摯道歉，將成立信託基金協助傷亡者與家屬，也承諾「身為在地企業，絕對負責到底」。

劉安晧在發言時則語帶哽咽表示，「從事情發生到現在，搶救人員還有一位沒出來，為他們心痛」，而消防人員這麼大傷亡，感到非常不捨，公司已向家屬一一致歉與慰問，不管是在家裡、醫院還是殯儀館，今天早上也到殯儀館慰問往生者家屬，後續復原與就業還有很多需要討論，也會配合當地政府盡快去消防弟兄靈堂前上香。

他強調，集團絕對不逃避任何責任，一定會負責到底，將成立信託基金；希望讓事情儘快回歸正軌，「個人去留是等事情完成再來討論的事」。

有媒體詢問信託基金金額，究竟是新台幣3億元還是5億元，鄭錫潛強調，信託金額部分還在規劃當中，明天會和銀行做一些討論，銀行額度絕對可以支應明揚與明安的損失，至於是「3億、還是5億，絕對沒有問題」。

此外，外界質疑明揚工廠工作環境不好，是血汗工廠，劉安晧表示非常抱歉，改進和數位化速度不夠快，以後會努力積極改進、改善，再度向社會大眾和各界表達誠摯抱歉。

先處理傷亡人員，後續會協助子公司重建廠區

明揚母公司明安國際持有明揚約52%股權，呂英誠表示，母公司明安將全力支持子公司恢復營運，包含人員調度及資金需求等，子公司的日常行政作業可正常進行，其管理地點及辦公室工作地點規劃，目前安排部分在母公司，部分會對外尋找適合租賃的辦公地點，生產地點會對外評估合適的廠房租賃，盡快建置完成。

呂英誠指出，子公司停止生產與產能受損，對明安營收獲利會有影響，明安會協助子公司盡快回復營運軌道，辦公場所與後續廠區重建，都會全力提供協助。

呂英誠強調，在此艱難時刻，承諾將優先關注傷亡人員及其家人的需求，並提供必要的支援和協助，以幫助他們度過這個困難時期，從優撫恤，以確保受影響的人們獲得所需的支持和協助。

此外，針對失聯人員是否完全百分之百掌握，呂英誠表示，有一些DNA已確認，還有一些需要進一步確認，整體狀況還在確認中。

《中央社》報導，明揚表示，目前子公司共分兩廠區生產，一廠因此次火災傷害嚴重，但二廠並未遭受波及，惟影響程度仍待確認，整體最大損失金額仍持續評估中，但其建築物、設存貨等投保金額新台幣15億元，有足額保險，目前保險公司已經展開調查，會盡力完成理賠程序，而雇主責任與公共意外，會超過保險理賠範圍，會以最大誠意理賠。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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