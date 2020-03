少用有命令意涵的祈使句，如何將英文說得更有禮貌又圓融？

中文用「請」、「不好意思」、「麻煩」、還有「您」的稱謂表示禮貌,英文除了善用please、thank you之外,還有什麼說法,可以讓人聽起來更舒服呢?

「給我......」英文說「give me...」很失禮

生活情境的用字也有禮貌和不禮貌的差距,英文表達禮貌可以掌握以下兩個訣竅:少用有命令意涵的祈使句、多用助動詞 would/ could 和問句。

請求幫助

1. Do/ Would you mind if...?/介不介意......?

Do you mind if I smoke here?(你介意我在這抽菸嗎?)

2. Could/ Would you... /可以請你......?

Could you pass me the butter?(可以幫我把奶油遞過來嗎?)

婉轉的請求可以用英文助動詞中的would、could來問,聽起來比較委婉、有禮貌;用can you問就比較苛刻。

3. by any chance/可能、或許

Do you by any chance know where the meeting will be held?(你也許知道在哪裡開會嗎?)

加上by any chance修飾,問句聽起來比較禮貌,適合用在正式場合或是不熟的人。

4. Is this seat taken/ available?/這個位子有人坐嗎?

或是 Do you mind if I sit here?/介意我坐在這邊嗎?

給予協助

1. May I help you?/ Is there anything I can do to help?(有什麼需要我幫忙的嗎?)

2. Would you like to have a seat?(你想要坐下嗎?)

3. Take my seat.(坐我的位置吧)

讓座給其他人時,別用「Sit down」,聽起來像是命令。

關心他人

1. Is everything okay?/一切都還好嗎?

對方看上去狀況不好,直接說「You look tired.」(你看起來很累)有可能會造成反效果,不如說「Is everything okay?」(一切還好嗎?)

2. I hope you get well soon/希望你快點好起來;Get some rest/多休息

當別人告訴你,他生病了,可以用以上句子表達關心。

3. I'm sorry to hear that./聽到這個消息我很遺憾。

sorry這個字除了「抱歉」,聽到壞消息時也可以表示「遺憾、難過」。

職場上的禮貌

請求同事協助、和客戶往來,也要注意用字。

1. Sorry to interrupt, but.../抱歉打斷

Sorry to interrupt, but can I ask you something quickly?(抱歉打斷,但我可以很快地問個問題嗎?)

插完話之後可以說:I'm sorry. You were saying...(對不起,回到你剛剛說的......)/I'm sorry. Go ahead.(很抱歉,你繼續說)

2. Let me know if you have any questions./如果有任何問題請讓我知道

「請告訴我」比起「tell me...」,「let me know...」聽起來比較不苛刻。

英文委婉語

我們遇到某些情境用委婉的方式換句話說,是交流中對彼此的尊重,像是用「過世」代替「死亡」。英文也有許多情境下會用委婉語(Euphemism)替代比較敏感或是私人的事情,聽起來更禮貌也不會冒犯到人。

Photo Credit:英語島雜誌

Photo Credit:英語島雜誌

Photo Credit:英語島雜誌

Photo Credit:英語島雜誌

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航