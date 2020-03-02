少用有命令意涵的祈使句，如何將英文說得更有禮貌又圓融？

中文用「請」、「不好意思」、「麻煩」、還有「您」的稱謂表示禮貌，英文除了善用please、thank you之外，還有什麼說法，可以讓人聽起來更舒服呢？

「給我......」英文說「give me...」很失禮

生活情境的用字也有禮貌和不禮貌的差距，英文表達禮貌可以掌握以下兩個訣竅：少用有命令意涵的祈使句、多用助動詞 would/ could 和問句。

請求幫助

1. Do/ Would you mind if...?／介不介意......？

Do you mind if I smoke here?（你介意我在這抽菸嗎？）

2. Could/ Would you... ／可以請你......？

Could you pass me the butter?（可以幫我把奶油遞過來嗎？）

婉轉的請求可以用英文助動詞中的would、could來問，聽起來比較委婉、有禮貌；用can you問就比較苛刻。

3. by any chance／可能、或許

Do you by any chance know where the meeting will be held?（你也許知道在哪裡開會嗎？）

加上by any chance修飾，問句聽起來比較禮貌，適合用在正式場合或是不熟的人。

4. Is this seat taken/ available?／這個位子有人坐嗎？

或是 Do you mind if I sit here?／介意我坐在這邊嗎？

給予協助

1. May I help you?/ Is there anything I can do to help?（有什麼需要我幫忙的嗎？）

2. Would you like to have a seat?（你想要坐下嗎？）

3. Take my seat.（坐我的位置吧）

讓座給其他人時，別用「Sit down」，聽起來像是命令。

關心他人

1. Is everything okay?／一切都還好嗎?

對方看上去狀況不好，直接說「You look tired.」（你看起來很累）有可能會造成反效果，不如說「Is everything okay?」（一切還好嗎？）

2. I hope you get well soon／希望你快點好起來；Get some rest／多休息

當別人告訴你，他生病了，可以用以上句子表達關心。

3. I'm sorry to hear that.／聽到這個消息我很遺憾。

sorry這個字除了「抱歉」，聽到壞消息時也可以表示「遺憾、難過」。

職場上的禮貌

請求同事協助、和客戶往來，也要注意用字。

1. Sorry to interrupt, but...／抱歉打斷

Sorry to interrupt, but can I ask you something quickly?（抱歉打斷，但我可以很快地問個問題嗎？）

插完話之後可以說：I'm sorry. You were saying...（對不起，回到你剛剛說的......）／I'm sorry. Go ahead.（很抱歉，你繼續說）

2. Let me know if you have any questions.／如果有任何問題請讓我知道

「請告訴我」比起「tell me...」，「let me know...」聽起來比較不苛刻。

英文委婉語

我們遇到某些情境用委婉的方式換句話說，是交流中對彼此的尊重，像是用「過世」代替「死亡」。英文也有許多情境下會用委婉語（Euphemism）替代比較敏感或是私人的事情，聽起來更禮貌也不會冒犯到人。

Photo Credit：英語島雜誌

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本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航