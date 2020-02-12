災害降臨並不會因為你愛國而繞路

本來是不想寫了，但是手賤打開了微信，看到上海的表姐接連轉發了兩條訊息，一條是指責香港醫護罷工，說香港是沒有靈魂的城市，另一條是說內地捐了三千萬個口罩給香港，內文說黃屍囤積了大量口罩還不讓內地人買。

於是再想起了李文亮，以及去年七月在深圳高鐵上遇到的男子。

去年因家事必須坐高鐵北上，鄰座男子發表香港是太自由的小孩等等的偉論，其中兩句深刻得歷歷在目：「我們不需要牆外的自由，我們不需要知道真相，關鍵是我沒有吃過毒奶粉和假疫苗。我們在國內也生活得不容易，憑什麼你們可以反抗？」

關鍵是，沒有受到災禍的人相信黨相信政府，相信做一個順民就能擁有歲月靜好的生活，所有反抗者都是阻擋幸福生活的沙石，都是應該群起撲滅圍剿的異類。

在微博上轉發過支持香港警察的李文亮大概也是這樣。

過去半年，數以千萬計的小粉紅唾罵過香港「廢青」，支持祖國武統台灣，造著強盛中國的美夢。然而，一場瘟疫的降臨，打碎了美夢也威脅到他們的生命。

李文亮死後，中國網民稱呼他是疫症的吹哨人，但事實上他並沒有吹哨，不過就是在親友間轉達小道消息，就像一般人會通風報訊一樣，但他還是被拘捕被訓誡，身死之時還不得安寧，臨終時三小時的心臟復甦電擊，胸骨全碎，這也是另一種黨的凌遲。

他無意當了英雄，黨卻成全他的壯烈。死像肯定是慘不忍睹。

這難道不像是中國人的隱喻嗎？小心了一輩子，支持祖國了一輩子，結果呢？李文亮也好，武漢受難的百姓也好，災害降臨並不會因為愛國忠心而繞路，罵幾句「黃屍」「廢青」「留島不留人」不會有神功護體。

我想起那個說他們不需要言論自由的青年，想著他如今在中國的哪一個角落，家財有否被徵用，大門有否被鎖起，家人有否患病而不得醫治。我是不會知道的了，我也不會知道，他會不會想起曾經在一個香港女孩面前痛陳自由之禍，後來又會不會被他所投誠的制度與黨國所害。

而牆內的人如今說要言論自由了？我城青年所付出的血淚生命，也不足以挽回一座城市的喪亡，他們是憑什麼覺得，在網上打一個hashtag，就能夠爭取到什麼，做些什麼來爭取，至少不要讓牆內的清醒者孤獨痛苦，並在下一個李文亮出現時廉價地悼念。

我僅餘的對中國的希望與同情，大概也在這半年裡消磨殆盡，見盡了太多恨不得把香港的抗爭者撕成碎片的嘴臉，既然要把我們撕碎，就請不要在此刻要求我們風月同天。

靜好、順從與忠誠餵養出來的怪獸，終有一天會把他們吃得精光，連骨也不吐出來。沒有誰能逃得過這樣的共業。

忘了說，我的那位表姐，牛津畢業，在上海領事館工作，但那又如何呢？正如無數留洋移民了的中國人一樣，在籠裡生活久了，不懂飛翔，也不願意看見自由的翅翼。我只能祝願，像是切爾諾貝爾的災禍，永不降臨在他們頭上，讓他們還可以在歌舞昇平裡麻醉多一陣子。

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責任編輯︰Kayue

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