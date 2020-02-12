國民黨主席政見會：郝龍斌要捍衛「中華民國」，江啟臣稱九二共識「有點舊了」

國民黨今（12）日下午舉行黨主席補選政見會，黨主席將由「青壯派代表」立委江啟臣對戰前副主席郝龍斌，雙方各自提出改革國民黨的政見包括人才培育、集體決策、組織改造外，也針對「兩岸關係」提出看法。兩人都承認過去國民黨堅持的「九二共識」已經不如過去「有用」，而且和對岸間也已無共識，需要重新討論。郝龍斌堅持捍衛國民黨的「中華民國、反台獨」核心理念，江啟臣則稱兩岸關係不管怎麼調整，都必須堅持台灣「民主自由」的價值。

江啟臣再提五大訴求，要推動國民黨「重新設計」

江啟臣表示，國民黨連續2次中央選舉都大敗，顯示整個黨的組織運作、核心價值、人才培育和選舉機制都要重新調整，如果他選上黨主席，將全力推動國民黨「重新設計」。從黨務改造、核心價值論述更新和人才培育三大方向著手，透過「組織扁平化」、「宣傳網路化」、「服務數位化」、「經營在地化」、「視野國際化」讓黨務走向「現代化」。

江啟臣表示，他將推動有效率的集體領導，成立由黨主席、黨團總召、青年中常委、縣市首長等組成11人的決策平台，快速回應民意做出決策，組成比例上確保中常會跟民意接軌。另外為了扮演稱職在野黨角色，立法院將會是最重要的戰場，讓黨更能掌握脈動，在第一線感受民意變化。

未來在黨主席辦公室將設「青年諮詢會」以及「數位科技長」，讓國民黨能夠更加貼近民眾和年輕人，並推動經營在地化，落實人才蹲點，扎根地方。並打造健康人才循環，挖掘更多外部人才，讓年輕人有參與和被授權的機會，而非只是當花瓶或樣版。江啟臣也打算創建「數位黨部」，開發手機app和線上黨員服務系統。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

江啟臣直言，過去幾年來，黨內聚焦如何贏得選舉，卻很少討論核心價值，國民黨是第一個把民主自由帶到華人世界的政黨，現在民主自由就是台灣共識也是國民黨的核心信念。國民黨過去給人「親中」「買辦」等負面印象，未來在黨的改革當中，他會思考建立黨公職跟對岸交流的行為準則，避免負面觀感。

郝龍斌：捍衛中華民國、堅決反對台獨

郝龍斌則在政見會一開始就強調自己是國父孫中山的信徒，從立委、環保署長到台北市長，經歷非常多挫折但絕對不會放棄。他曾跟隨過馬英九、朱立倫、洪秀柱和吳敦義4位主席，他認為這次敗選關鍵的原因就是國民黨的自私、不團結、自認是高人一等的菁英、不食人間煙火也不知民間疾苦，就是「不接地氣」。

郝龍斌也說，國民黨被說是「外鬥外行、內鬥內行」，反觀民進黨黨內初選時蔡英文和賴清德雖然彼此競爭，最後還是團結參選，但國民黨卻做不到，這是他們要學習的，也是未來黨務改革的重點。他會徹底改造國民黨的黨內文化，去除私心、官僚文化等陋習，讓大家團結在一起重返執政。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

郝龍斌也強調，國民黨的核心價值就是「捍衛中華民國、反對台獨」，選戰可以輸但是黨格黨魂不能輸，他未來還是一定會捍衛這理念，郝龍斌也提及國民黨「改名」的議題，說「改名不能改運」，國民黨現在已和台灣生死與共，捍衛中華民國並守護台灣是國民黨的使命。郝龍斌也強調未來在兩岸政策上，他絕對不容許只考慮個人利益而犧牲台灣利益的「政治買辦」出現。

對於這波改革浪潮多次提及的「世代交替」議題，郝龍斌認為，用年齡做訴求、要求年齡大的全部退出，他認為是「假議題」，民進黨也有70幾歲的蘇貞昌、游錫堃，搭配50幾歲的蔡其昌等，也沒聽過「世代交替」，重點還是經驗和能力是否能勝任，「年齡本無罪、年輕非萬能」，應該用人唯才，只要有能力和理念就培養他參選或是當幕僚。

最後郝龍斌拋出的6大政見包括堅守國民黨核心理念，捍衛中華民國，反對台獨；積極推動組織再造、集體領導、內造政黨、民意優先公職掛帥等；強化國民黨在國會及縣市議會黨團整體戰力；全力協助國民黨執政縣市，建立黨中央與縣市首長溝通平台；培訓更多青年黨員投入黨務或參與選舉；無私無我、專心專職，培養接班梯隊，尋找輔佐中興之主，爭取勝選。

關鍵的「兩岸論述」，兩位候選人打算怎麼做？

江啟臣表示，九二共識曾是兩岸良性的互動基礎，過去也的確有用，因為容許了雙方模糊的空間，但現在面臨挑戰，尤其去年對岸強調九二共識就是「共謀統一」，壓縮了這個概念的彈性，而民進黨再把民眾對一國兩制的恐懼，延伸為對九二共識的疑慮，加上從香港反送中到「武漢肺炎」疫情，顯示中國威權管控已成為危險的溫床，這些都連帶衝擊九二共識的接受度。江啟臣坦言1992年的共識「有點舊了」，不一定能繼續代表現在社會的想法，是時候重新思考。

江啟臣認為，透過工作坊、黨是會議、辯論會、座談會等，重新針對兩岸論述進行討論，將是他當選主席後的重要任務。基於民主價值是台灣共識，兩岸關係任何調整都需要民意授權。他也強調，現在問題不在九二共識，而是在於台灣能不能加入WHO或是ICAO等國際組織，確保人民權利和台灣優先。

郝龍斌則說，九二共識就是兩岸過去「互不否認」的善意，中國大陸要承認中華民國的存在，這就是兩岸最好的連結，而且「大陸比我們大，應該優先釋放善意，給我們一些空間，國際參與，甚至防疫上，我們共同來努力，這是大陸要給我們的具體回應。 ｣



不過江啟臣認為，但現在對岸就是不承認台灣擁有主權和治權，實際上只是「不否認」台灣的治權，因此回到九二共識原本意涵是「擱置政治和主權爭議，解決兩岸交流問題」，既然解決不了問題，不管是九二共識還是新的二零共識，意義都不大，「不要忘記兩岸最遠的距離並非台灣海峽，而是民主自由」，他也強調，國民黨反對的是「法理台獨」因為如同蔡英文總統所說，中華民國本來就是個獨立的國家，沒有獨立的問題。

郝龍斌也承認，現在兩岸關係上國民黨和中國共產黨間沒有共識，因為對方不接受中華民國存在，國民黨和民進黨也沒共識，因為民進黨把九二共識解釋成一國兩制，「不過我覺得這件事情國民黨是在野黨，不必太過著急，在核心理念不變前提下，可以透過黨內對話辯論重新凝聚共識，但現在正在執政的民進黨和共產黨，他們應該負責兩岸和平穩定，盡快尋找出一個共識，共同發展兩岸關係」。

對於前黨主席洪秀柱提出，因應「武漢肺炎」疫情，黨主席和中常委選舉應該暫緩或是延後舉行，兩位候選人皆表示當然是「防疫優先」但目前選舉應該沒有影響到防疫工作。國民黨預計於3月7日上午8點到下午4點進行黨主席補選，黨員在2019年3月7日以前入黨，並在2020年2月23日以前依規定繳納黨費者，就具有投票權，可在各地方黨部所設置之投票所投票。



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核稿編輯：楊士範