菲律賓正式通知美方終止軍隊訪問協定，美國使館：對美菲同盟具有重大影響

（中央社）菲律賓11日正式通知美國，將退出兩國於1998年簽署的菲美軍隊訪問協定（VFA）。對此，美國駐菲大使館表示，這是「對美菲同盟具有重大影響的嚴肅舉措」。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）親信、前警察總長德拉羅沙（Bato dela Rosa）赴美簽證日前遭取消，杜特蒂對此祭出報復措施，決定終止菲美軍隊訪問協定。

綜合菲國媒體報導，菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）11日簽署終止菲美軍隊訪問協定的通知，並表示美國駐菲律賓使團副團長拉奧（John Law）同天收到這份通知。

菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）說，菲美軍隊訪問協定將於美國政府收到通知的180天後終止。

菲美軍隊訪問協定於1999年5月生效。這份協定重申兩國在1951年簽定的共同防禦條約（MDT）中承擔的義務，並同意美國軍隊不定期造訪菲律賓，以及美國軍方人員入境菲律賓時，不需護照和簽證。

報導說，這份協定為被派往菲律賓進行軍事演習和人道援助的美軍賦予法律地位。

杜特蒂上任後被認為改走「親中俄遠美」路線。帕內洛說，杜特蒂認為菲律賓軍隊應自立自強，「我們應該強化我們的自主防禦，不依賴任何其他國家」。

美國國務院政軍局助卿古柏（Clarke Cooper）10日在新加坡舉行的電話記者會上說，美菲兩國暫定3月將舉行雙邊戰略對話，對話內容必定會涵蓋軍隊訪問協定。

他表示，美菲軍方約有300項合作與演習，大量資源被投入兩國關係中，「我不認為菲律賓政府有任何人希望這些為數眾多的合作遭遇風險」。

對於菲國意圖終止這項協定，美國駐菲使館表示：「這是對美菲同盟具有重大影響的嚴肅舉措。我們將仔細研究如何以最好的方式推進我們的共同利益。」

美國大使館表示：「我們兩國享有友好的關係和深厚的歷史淵源。我們將繼續致力於兩國人民之間的友誼。」

德拉羅沙擔任警察總長期間是杜特蒂「掃毒戰」主要執行者。美方未解釋取消德拉羅沙赴美簽證原因。德拉羅沙本人則認為，簽證遭取消可能因為他涉及美國當局關切的掃毒戰「法外處決」。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 中菲在南海的衝突焦點之一黃岩島附近的海域。圖為中國海警船隻戒護本國漁船通行。

美中競逐南海

杜特蒂2016年上台後一改前總統艾奎諾三世（ Benigno Simeon Cojuangco Aquino III）政府與美國的親密關係，宣稱要修復與中國的關係，也不滿西方屢屢譴責其嚴厲的掃毒戰爭。

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外界認為主導杜特蒂掃毒戰爭的德拉羅沙（Bato dela Rosa）被美方取消簽證，是杜特蒂退出VFA的導火線。《路透社》報導，中國崛起的同時，此舉將影響美軍在亞太地區的利益。基於戰略考量，華盛頓希望這項決定在180天內可以被取消或延長。

杜特蒂的決定並未參詳內閣的建議，《Rappler》報導，目前，美菲共同防禦條約（MDT）以及增強型國防合作協議（EDCA）仍會持續生效。不過，VFA作為美軍進出菲律賓的綱領，菲方退出協定將嚴重影響雙方軍事關係。政治軍事事務助理國務卿R. Clarke Cooper 指出，奠定雙方美菲軍事關係基石的年度軍事演習Balikatan，可能會被簡化或消失。

杜特蒂的內閣和部分參議員也憂心，此舉會弱化美菲雙方的軍事合作。兩位軍官表示，菲律賓軍隊普遍不支持杜特蒂的決定，一名菲律賓軍方（AFP）的高級軍官說，「我們當然不喜歡終止（VFA）。」另一名將軍直言，「這我們來說很不利。」他還指出，「杜特蒂不聽內閣（建議），這是問題所在。」

外交部長Teodoro Locsin Jr 6日時已警告，退出VFA對菲律賓毫無益處，作為替代方案，他建議應該從嚴審視VFA。國防部秘書長Delfin Lorenzana也在同天說，自從1998年簽訂以來，美方每年給予13億美元（約389億新台幣）的軍事援助。這兩名內閣成員對國會表示，針對退出VFA的決定，杜特蒂未曾諮詢過他們。

除了菲律賓國內政局親美、親中勢力的角力，VFA將影響美中在亞太地區的布局和競逐。《多維新聞網》指出，就在美國與東南亞國家合作，試圖牽制中國推進南海之際，VFA的破局對美國可說是一項打擊。

川普上任時，杜特蒂還曾說自己與其關係不錯，不過，基於不願被捲入區域衝突，不會和美國建立軍事同盟。然而，杜特蒂10日晚間說，美國總統川普（Donald Trump）曾想挽回此項協議，但他拒絕了，並指責美國干涉菲律賓事務。

距離菲律賓蘇比克港約100海里的環礁會黃岩島（Scarborough Shoal），是中沙群島漲潮時，唯一露出水面的島礁，是中菲南海爭議的焦點之一。雙方過去都曾主張自己對於該島的主權，目前中國掌握實質掌控權，並意圖將之建設為軍事港，用以集結軍隊。《每日詢問者報》報導，中國展現對南海的野心以來，VFA有助防止中國將黃岩島建為軍港。

目前，中國已經完成了在南海的7座礁或島的建設，若中國軍方在南海實現自由航行，對美國構成實質的危險。海事專家Jay Batongbacal指出，「（黃岩島）是中國亟欲完成的最後一片拼圖。」他指出，中國可能將VFA失效視為建設黃岩島的機會。

《GMA News》報導，總參謀長Felimon Santos12日憂心，退出VFA會削弱軍隊的能力，「肯定會影響到我們救援行動的運作。」為了填補美菲關係破裂帶來的裂隙，他則說，已經計畫擴展與其他國家的雙邊關係，例如南韓、日本、印尼等。

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責任編輯：徐卉馨

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