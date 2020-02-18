美國「非洲成長機會法」，對史瓦帝尼是利多還是剝削？

文：大Chung（出生於高雄美濃，帶著南部人的熱情及客家人的精神，遊走在世界各個角落，加入家扶的團隊超過十年，因緣際會下參與家扶國際業務，曾派駐非洲史瓦濟蘭及越南，目前在基金會內持續從事國際援助工作）

身為一個國際援助工作者，從非洲的紅土離開已將近五年，每當從電影或是閱讀中看到非洲的古老大陸，總會將回憶帶回與紅土連結的那段時間。史瓦帝尼（原史瓦濟蘭）王國是我第一個海外派駐的國家，當時每天會抽空閱讀當地的報紙，貼近當地的風俗文化及社會思維，那時也是史瓦帝尼社會討論非洲成長機會法（African Growth and Opportunity Act, AGOA）最熱烈的一段時間。2014年史瓦帝尼從AGOA名單中被剔除，經濟成長限縮、失業率劇增、民心浮動、政府禁止組織工會，接著而來的百年大旱，讓史瓦帝尼在2015-2016年陷入發展的黑暗期。

什麼是非洲成長機會法（AGOA）？

非洲成長機會法（African Growth and Opportunity Act, AGOA），是2000年由美國國會頒布的對外貿易法案，旨在刺激撒哈拉沙漠以南國家（Sub-Saharan African, SSA）的經濟成長和發展，准予特定商品以低關稅或免關稅之方式進入美國市場。一方面可以帶動美國及外國企業加大對SSA地區的投資，另一方面可以增加SSA地區的產業發展，加速非洲地區的經濟成長。除此之外，華府會也透過美援（USAID）向AGOA會員國提供技術援助，協助會員國進行人才培育及技術提升。AGOA法案自頒布以來延長過2次，分別由2008年布希總統及2016年歐巴馬總統的支持下簽屬延長法案直到2025年。

要成為AGOA的會員國有一定的條件，華府每年會審核成員國的政府政策、市場機制、司法審判、社會福利和勞工權益等議題，導致成員國數每年都會有所增減，大略而言會員國數約落在40國。今年若被剔除在名單外，隔年可以再申請入會的重新評議機制，也讓SSA地區國家可以重新審視國內政策制定方向。

AGOA自頒布以來，SSA地區國家對美國的貿易出口呈現大幅度順差，雙邊貿易總額在2008年達到最高近1000億美金的峰值，之後因為全球金融危機的因素趨緩，截至去年（2018年）雙邊貿易總額還有將近392億美金的總值。AGOA雖然為SSA地區帶來極大的經濟利益，但也讓該地區的政治及法治深受美國對外政策之影響。

從依賴理論看美國的AGOA法案

從國際關係中的「依賴理論」可以應證美國的AGOA法案對SSA地區國家的影響力。依賴理論源自於馬克思主義的論點，在1960年代被拉丁美洲的學者發揚光大，馬克思主義認為世界經濟離不開階級鬥爭，已開發的資本主義國家因為經濟發展，將豐厚的獲利外溢至開發中國家，但這樣的外溢現象伴隨著剝削和鬥爭，讓開發中國家的統治者困擾於無產階級革命。依賴理論就是在這樣的剝削背景下產生，目的在解釋開發中的南方國家為何無法利用國際貿易來累積財富，擺脫經濟落後的困境。

依賴理論的主要學者包括Andre Gunder Frank、Samir Amin、Theotonio Dos Santos等。Andre Gunder Frank認為世界經濟的流動皆由「核心－邊陲」依賴行為所構成，南方的邊陲國家輸出原物料給北方的核心國家，核心國家加工成高經濟價值商品後再賣回給邊陲國，導致南方國家愈發貧窮。這種經濟體系的剝削，也造成南方國家的發展持續落後。「核心－邊陲」之間形成一種依賴結構狀態，包含著一種極不平等的支配與被支配關係，這種不合理的國際經濟關係不僅不能使邊陲國家趕上核心國家，而且將永遠被排斥在核心體系之外。 而核心國家不僅在經濟上剝削，也有可能會透過政治或外交，影響邊陲國的發展政策，部分學者稱該行為是「新殖民主義」。

美國就是代表「核心」的已開發國家，SSA地區就是代表南方國家的「邊陲」，美國敞開大門迎接南方國家的同時，也要求其在政府政策、市場機制、司法審判、社會福利和勞工權益等議題必須施行相應的改革，並考量美國之國家利益。

《非洲成長機會法》對史瓦帝尼王國的衝擊

史瓦帝尼王國是在2001年申請加入AGOA成員國，當時承諾會進行司法改革、打擊貪腐、尊重工人權益、保護童工及人權、開放市場等議題，換取對美國出口貨品之優惠關稅。2014年歐巴馬總統簽屬命令撤銷史瓦帝尼的成員資格，起因是2014年史瓦帝尼政府解散部分工會與總公會，工人因籌組工會不利爆發罷工潮，總理府動用保安部隊鎮壓，並逮捕領導人，也派祕密警察騷擾帶領的幾名重要幹部。直到2017年，史瓦帝尼國王同意簽署「社會秩序法」及「制止恐怖主義修正法」以符合美國對AGOA成員國之人權要求，2018年川普總統才又重新恢復了史瓦帝尼的成員資格。

史瓦帝尼從2001年加入AGOA後，經濟貿易日漸熱絡，由世界銀行的資料來看，不管是GDP還是GNI均大幅成長，至2013年GNI突破4000美金。但從2014年被除名後開始，史國的經濟狀況每況愈下，2015-2016年被稱為史國經濟發展最黑暗的時期，國內經濟成長趨緩，還因為氣候變遷，遭遇百年大旱，導致農作物欠收。這段期間史瓦帝尼對美出口急遽降低73%，也是史瓦帝尼加入AGOA成員14年來首度的貿易逆差。

經濟表現疲乏，致使失業、抗爭和罷工所導致的治安問題日益嚴峻，也降低企業投資的信心。國內執政當局面對層出不窮的社會問題，有許多的討論，筆者嘗試歸納幾項史瓦帝尼王國持續依賴AGOA的原因：

一、市場依賴性高：史瓦帝尼國內市場規模不大，與鄰國南非市場有強烈的連結。地理位置受限並缺乏天然港口的情況下，史國的發展高度依賴與南非等鄰國的貿易，史鍰匯率也和南非蘭特等值，間接表示史國經濟產業發展缺乏獨立性和完整性，南非理所當然當然成為史國為主要的貿易夥伴，美國和歐盟因關稅優惠措施次之。

二、稅收來源比例不均：稅收來源依靠南部非洲關稅同盟（Southern African Customs Union，SACU）的稅收分配款比例過高 （約為41%），近年來因南部非洲經濟疲軟，導致每年稅收逐漸減少，也衝擊到史國的政府預算。為解決此困境，史國必須鼓勵產業轉型或發展技術密集工業，鼓勵加工出口，調整稅率。

三、產業結構落後：國內產業以農業和輕工業為主，紡織、製糖、木材等產品，是史國主要出口的主力，若無專業之技術協助，無法有效進行產業升級與轉型，也成為未來發展之絆腳石。

四、教育與人才培育制度：史國每年的教育預算高居總預算第一位，然而史國承襲英國殖民時期的倒金字塔型教育，致使基礎教育失衡；獲益較多的精英分子，留學海外後鮮少會回到國內工作，即便意欲返國，也因就業環境艱困，大多成為公務人員。

進一步分析美國制定AGOA法案的動機，除了獲取非洲資源，國家建制的改造也是重要考量。二戰甫告終結不久，解殖民浪潮便席捲非洲，諸多殖民地紛紛宣告獨立。然而新獨立的非洲國家政治建制脆弱，若非陷入專制獨裁就是軍閥割據，導致形勢紊亂、內戰頻傳。為協助非洲國家穩定治理並拓展對SSA地區的影響，AGOA法案的制定似乎是理所當然。另從國際外部之因素推論史瓦帝尼被逐出AGOA成員並在2018年再次獲得成員身分的原因，約有下列幾點：

一、善治（Good Governance）的期許：透過國際貿易影響國內政治，促使領導者交出部分權力，改善治理品質。但史國行政效率不彰，從過往的經驗來分析，政策頒布與實際執行皆有明顯落差，美國是否能以AGOA成員身分為政策槓桿，敦促史國在治理方面有所調整和進步，仍有待時間去應證。

二、中國崛起與權力平衡：近年中國一帶一路政策對非洲加大投資力道，興建基礎建設的同時也導致許多非洲國家背負龐大債務。中國式的新殖民主義讓美國對非洲的影響力下滑，美國勢必要在AGOA上增加議價空間，方能引起非洲國家之重視。

三、人道主義的危機與批判：美國將史瓦帝尼以人權因素逐出AGOA，反而在當地造成高失業率，進而衍生治安疑慮，當地國際組織的美籍工作者更擔憂成為不法份子攻擊之對象。此外，史瓦帝尼是歐美藥廠研發測試HIV與肺結核新藥的重要場域，若史國以AGOA之名，拒絕歐美藥廠在當地研究測試之行為，不僅會影響美國企業之利益，亦有損全人類之共同利益。

史瓦帝尼王國在AGOA法案下未來的發展

美國的AGOA法案在國際社會備受質疑，比如說：美國從非洲進口產品中，原物料和礦產占大宗，少部分則為紡織品及農產品，對SSA地區之經濟發展助益有限。據經濟研究指出，美國自AGOA全體受惠國進口之比例僅占美國進口總額約百分之一，可見SSA國家儘管享有優惠進口待遇，其國內產業結構與對外貿易仍較其他國家弱勢。

若從依賴理論論點看史瓦帝尼未來之發展，學者主張邊陲國家若要脫離剝削循環，必須採取保護主義之對外貿易政策，或是發展本國產業來取代進口產品，亦即邊陲國家必須脫離原本資本主義經濟市場，才有獲得發展之機會。但史國國內市場不大，且國內天然資源有限，進口產品的類型來看，大宗為民生必需品、石油和工業原料，若採取貿易保護主義，無疑會扼殺史國經濟產業之發展。反之，發展本國產業之方式看似較為可行，史國可透過AGOA法案之技術轉移，發展本國之產品。唯此舉尚賴國家政策與民間企業協力，首要之務為調整教育體制、研擬人才培育政策、發展工業技術與製程、改善行政效率與治理效能。

史瓦帝尼王國為台灣僅存之非洲友邦，過往台灣提供發展援助多是出於維繫邦交之政治考量，該考量有其合理性。不過我們也能在既有的框架下，嘗試透過公民社會、區域治理、公私協力等途徑，增加兩國人民互動與交流，進一步從「認同」的角度去思考發展援助的定位。史瓦帝尼王國和台灣國土面積都不大且天然資源匱乏，但兩國人民熱情樸實，對土地的認同感都很強烈。目前台灣的經濟實力位居全球前列，確實需要善盡全球公民的義務，協助與鼓勵其他開發中國家與人民和我們一起走向更富足的生活環境。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航