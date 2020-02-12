從「COVID-19」看世衛命名新疾病的「五不」原則

世界衛生組織（WHO）星期二（11日）宣佈，把去年12月開始出現的「武漢肺炎病毒」，正式命名為「COVID-19」，為「冠狀病毒疾病-2019」的縮寫。此前，世衛一直只暫時簡稱為「2019-nCoV」，即「2019新型冠狀病毒」（2019 Novel Coronavirus）的縮寫。

數天前，中國政府宣佈把這種疾病暫時訂出官方名字「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」。不少人立即質疑中國政府想跟這次疫情劃清界線，在抗疫工作如火如荼之際仍不忘去搞一些政治正確的東西。

在此，要介紹一下疾病命名的問題，因為疾病名字會否導致歧視出現，這個問題一向有爭議，不只涉及中國，也不是這一、兩年才出現。

疾病名稱引起的污名

例如，一些中國人在質疑為何當時沒有封鎖美國、或說美國把關不力導致病毒四散的2009年H1N1流感，一開始爆發時各界稱之為「豬流感」，但這引起豬農不滿，因為一些國家因為有個「豬」字，就以防疫為由而限制豬肉入口，儘管事實上這疾病於人類間的傳播，完全跟豬沒有關係。

又或者是愛滋病，AIDS，Acquired Immune Deficiency Syndrome的簡稱，可譯「後天免疫缺乏症候群」，這種疾病的簡稱原本是GRID，Gay-related Immune Deficiency的簡稱，即「男同志相關免疫缺乏症」，因為一開始時，的確接近全部個案都在男同性戀者發生，到之後發現與性取向無關，專家都覺得GRID有點誤導，因此才改稱為AIDS。

上述例子顯示，即使純粹從科學、醫學角度，如果疾病的名字跟某一地點、社群、動物等掛鈎，可能出現誤導，甚至出現「污名化」，這些對研究疾病、防止疾病蔓延、鼓勵患者求醫等，都有影響。

當然，都有些杞人憂天的過度避免「污名化」情況，例如SARS。初時這被稱為「非典型肺炎」，大陸和香港簡稱「非典」，因為這好像跟肺炎相似，但又跟已知的肺炎種類不同。到之後世衛命名為「嚴重急性呼吸道症」，簡稱SARS，但香港特區政府一開始時的新聞公佈避開這個簡稱，明顯是覺得與「香港特區」HKSAR很相像，於是在英文的聲明強行自己縮寫做SRS。

2015年確立的「五不」原則

一些疾病，例如「西班牙流感」、「德國麻疹」、「1968香港流感」等，相信大部份人都會說這已是多年前已經命名了，時代不同（當然也一定有人以此來爭辯現在可繼續以地點、社群等來命名疾病），不過，也相信很多人會問：那麼MERS為何又以中東來命名？為何可以「污名化」中東人？

這個問題的答案是：國際組織在2015年才正式確立避免「歧視」疾病名字的原則，WHO、世界動物衛生組織（OIE）和糧農組織（FAO）這3個聯合國組織商議後，確立這套原則，指出除非相關疾病的名字已被廣為使用，否則日後發現新的疾病時，就最好跟從這原則來命名疾病，當中包括「五不」原則，有5個類別的字眼最好避免，包括：

地方名字 人名 特定類別的動物或食物名字 跟文化、人口、產業或職業有關（例如「退伍軍人症」） 引起不必要恐慌（例如「不明」、「致命」）

有關守則可看WHO的PDF檔案。

近日一些談及武肺命名的報導，部份也有談及這個守則，例如法廣這篇報導，只是不知道大家有沒有閱讀得這麼深入。

命名規定引起的問題

理論上，這套命名原則，或至少這個原則的最終目標——避免把某一社群、地方、動物等標籤，將之跟某一疾病無端扯上關係——是十分合理的，但實行時一定衍生新的問題。

當日WHO公佈這規則時有一篇報導，訪問了一些醫療及病毒學專家，他們指出如果根據這套原則，新疾病的名字一定會非常悶蛋，基本上只有「排數字」來命名，例如「XX病毒1號」、「XX病毒2號」等等，才能完全防止污名化及令某些人冒犯的問題，但對一般人來說，印象不會深刻，難以把各種疾病分清，對防止疾病也可能構成問題。

「COVID-19」似乎證明了上述的憂慮。至少華文圈子，相信大家仍對「武漢肺炎」印象會較「冠狀病毒疾病-2019」更深刻。至於中國官方名字，我不知道他們會繼續用「新冠」（這個是根據WHO的2019-nCoV演變出來的），還是會根據「COVID-19」命名，而根據「COVID-19」的話，亦不知道會「意譯」（例如「冠病19」？」，還是音譯（「科韋德-19」？），抑或直接用「COVID-19」不用中文字算數。

至於我的網誌、Twitter、Telegram 和 Facebook專頁，則會繼續「（中國）武漢肺炎」、「（中國）武肺」、「（中國）新（型）冠狀病毒」、「（中國）新冠」、「COVID-19」交替使用，不會只使用單一名字。這裏不是官方文件，不是新華社官媒，只要不引起混淆，一件東西、事情毋須只使用一個名字。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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