長照2.0「居家服務督導員」有哪些不為人知的辛勞？

文：陳威澄

筆者現任一間非營利組織的小主管，該非營利組織的業務主要是居家服務、經營社區關懷據點與配合政府其他相關政策為主。由於工作的關係，對於居家服務的了解比起一般大眾來說相對明白；而本身也常常遇到服務案主的家屬對於長照2.0中居家服務的區塊有些疑慮，因此想在這邊利用常遇到的問題以及本身的了解讓大家對於居家服務有更正確的了解。

居家服務的整體流程概述

在了解居家督導員的工作之前，我們可以先了解整個居家服務的作業流程。在政府不斷的宣傳之下，長照電話1966目前已經廣為人知；當民眾對於長照有需求的時候就可以打這支電話，在了解對象的需求之後，長照專員以及所謂的A單位的個案管理師便會到案主家中做評估與訪視，經過評估之後會為個案量身打造需要的服務項目，接著轉介給B單位，再由B單位的照顧服務員提供服務。照顧管理專員必須在規定的時間內評估，個案管理師必須定期電話訪視與家訪，一來確保服務品質，二來也持續評估案主的狀況以便服務計畫的調整。

聽起來很輕鬆，那在忙什麼？

由上一段可以概略的知道居家督導員大概在執行什麼業務，所以很多人的第一個感覺是：應該很簡單啊！接到案子之後去訪視，接著就派照顧服務員去服務，時間到再電訪與家訪就好了。如果從單一方面來看的話可能會得到這樣的結論；但是實際的服務上卻並非如此。

溝通協調

為了讓照顧服務員能夠賺取足夠的薪資，居家督導員必須努力的安排旗下服務員的班表，讓接到的案子時間安排順暢與服務的路程也要順暢。另外，案主、政府機關與服務員之間的聯繫更是居家督導員相當重要且花費時間與體力的一項業務，這些的目的都是為了達到服務可以持續長久並且在多方單位之間取得平衡，其中的眉眉角角是局外人相當難理解的。

紀錄

紀錄！不論是醫療從業人員或是社工們的夢魘，就是紀錄了！電話訪視與居家訪視都是寫紀錄固定常客，或許一般人覺得不多，如果依照目前一個居家督導員最多可以同時負責60個案子的情況下，一個月的紀錄是相當沉重的負擔；更不要說臨時發生的緊急事件，紀錄更會寫不完。除了這些之外，單位還有規定的個人督導、團體督導、跨專業領域督導、行政會議與針對照顧服務員的各式督導等等的會議紀錄。電訪、家訪相關的行政業務、腦力與時間的行政流程是所有人都不應該忽略的辛勞。

筆者本身並非社工，也不從事社工相關之業務，主要透過工作上的合作與觀察將社工擔任居家督導員一職的工作情況客觀的描述出來，或許不夠完整的表述，亦或每個單位的工作分配不一樣，所以敘述的條件不同。每個工作都有他辛苦的部分與無奈，這邊並不是要比較誰比較慘或是哪個工作比較辛苦；但是一般大眾應該需要了解，居家督導員的工作是有他的危險與辛苦，或許下一次這些居家督導員到家裡訪視的時候，可以給他們一點鼓勵。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航