「國籍沒選台灣自己承擔」？開放陸配子女來台引發的「國籍」論戰

武漢疫情防制，意外燒出國籍論戰。中央流行疫情指揮中心今（12）日下午宣布，撤回陸委會昨日「有條件」開放陸配子女來台的相關政策，未來陸配子女若不具我國國籍，將不准入境我國。指揮中心指揮官陳時中強調，防疫以國人優先，陸配的孩子出生時如果沒有選擇台灣（的國籍），「那現在就應該自己做安排、自己做承擔。」

24小時內，陸委會政策改了4次

指揮中心撤回陸配子女入境方案，民進黨包括黨主席卓榮泰在內等立委皆表示「是台灣民意的展現」、「當初思慮不周，相信下次會更謹慎一點」，總統蔡英文也在臉書上表示，從11日下午開始，有許多網友透過臉書、LINE、IG等平台，傳訊息表達對陸配子女入境管制措施的疑慮，這些訊息都有列入參考，已請指揮中心就防疫專業的考量對方案再做檢討，指揮中心評估後認為，考慮當前中國武漢肺炎疫情蔓延，正處於關鍵的高峰期，為了降低來自疫區的人員流動風險，這項方案已經撤回。蔡英文表示，非常時期，防堵疫情是我們最優先的考量，請大家放心。

什麼樣的人可以來台？

中央流行疫情指揮中心今（12）日下午宣布，緊急撤回陸委會公布所有陸配子女相關入境管制措施，如果陸配子女不具我國國籍，仍滯留在中港澳地區者，不同意入境。

我國《國籍法》採屬人主義，出生時父或母為中華民國國民，屬中華民國國籍。陸配與台灣人結婚生的小孩仍具我國國籍，不在禁止入境的規範內。

陸委會主委陳明通11日於記者會上以「小明」的故事說明，假若台灣男子在中國工作娶了中國配偶，在中國生了小孩小明，後來舉家回到台灣來，小明一直在台灣生活，只是過年去中國看外公外婆，就被政策限制難以返台回不來。陳明通強調，「小明在台灣生活很久了，絕對不是開放陸配的大陸親人來探親。」而這裡所謂的「小明」是指沒有具有中華民國國籍的小孩。

為什麼陸配有居留證能來，小孩就不能來？

為了防堵疫情，我國目前暫緩中國籍人士入境，持有我國居留證的陸配不在此限仍能來台，但陸配子女若無中華民國國籍，即便持有「長期探親證」或「社會考量專案長期居留證」，仍不得來台。

為什麼持有不同的「居留證」會有這樣的差別？

陸籍配偶在與台灣人結婚後，必須透過「來台團聚」、「依親居留」（4年）、「長期居留」（2年）3階段，才能獲得我國國籍。依親居留與長期居留期間，每年必須在台合法居住超過183日，才能算滿1年，未滿183日，必須重新計算。 也就是說，陸籍配偶需要6年的時間，方可申請定居，擁有定居證後，才可以放棄中國戶籍並轉為台灣戶籍，從而持有中華民國身分證。 而已與父母在台灣共同居住多年的陸籍配偶的子女、或未成年的陸籍配偶、或有照顧台灣親人需求的陸籍配偶，則能申請「長期探親證」或「社會考量專案長期居留證」來台。

陸委會處長蔡志儒告訴《關鍵評論網》，長期探親證是正式停留證，每次申請最多可以停留6個月，像實質的居留證，只是因為居留證的發放有數額的限制，要排隊才可能拿到居留證。

蔡志儒表示，和台灣人結婚的陸配的前婚姻子女，如果要申請長期居留，每年只有300個配額，依照過去的經驗，可能排隊就要排個6-7年。而台灣人如果要收養陸配的親生子女，每年限額更少，只有12個名額能透過這樣的方式，取得長期居留。

而針對外界質疑，許多陸配子女為保持中國國籍，持續使用長期探親證等方式來台占用健保資源，蔡志儒表示，或許也有這樣的狀況，但他表示，陸配的小孩通常是先以長期探親證來台，在台生活，停留6個月後再延期下去，最終拿到長期居留，滿2年後可以申請身分證。不過如果陸配子女到20歲，成年之後都還未取得身分，就不能再提出申請，必須要離境。

他表示，提出長期居留申請的，應該是有想要拿台灣身分，才會進入到排隊隊伍。

在第三地的陸配子女，能不能來台？

蔡志儒也說明，目前入境管制是以個人身分為主，如果身分是中國籍，不管他目前所在地是在中港澳，還是尚未受管制的美國、澳洲等地三地，包括陸配子女在內的中國籍人士，就是不能來台。

至於目前有多少相關個案想申請來台？移民署表示，由於指揮中心緊急撤回開放，目前沒有接獲陸配子女申請來台的案件。

延伸閱讀：