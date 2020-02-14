《那個男人》書評：311大地震之後，在充滿不安回憶的日本社會描寫愛

文：重點就在括號裡

他的背影

在這本小說的書腰後背推薦語，出現了兩本社會派推理經典作的名稱：松本清張的《砂之器》與宮部美幸的《火車》。以芥川賞起步的平野啓一郎，對這種類型文學並沒有特別琢磨（即使他與生長在北九洲的松本清張有地緣關係，但在專訪時，他自言「我幾乎不讀所謂的『大眾文學』」），但這本《那個男人》，的確用他自己的方式寫出了那種味道，微妙的味道。

不是那種在《砂之器》裡讓刑警在烈日下的鐵軌旁只是在找著撕碎的紙條那樣的執著，也不是那種在《火車》裡宮部美幸用人物寫出一片密森、讓讀者努力撥開並走過數百頁之後，終於見到那個人的背影。《那個男人》要講的不是那種社會派推理要走到底的決心，平野啓一郎要專心描寫的是「假」，關於「虛假」這件事。

這麼說來，村上春樹在《東京奇譚集》的第一則故事「偶然的旅人」的開場，以「說書人」的身份登場，告訴讀者「接下來我要說的故事，是聽來的真實故事」，平野啓一郎在《那個男人》的開頭也做了同樣的事。寫書人站在文字上，簡單描述接下來的角色是真的，這個真實發生的故事，講的是關於「身份冒用」。要說身份冒用，社會派推理的前人經典作的《砂之器》與《火車》，是擅長以實代虛的作家們已經用過的主題，真要說平野啓一郎在裡頭與前輩們不一樣的改變，想必還是「社會背景」這件事吧。

當時松本清張寫的是麻瘋病，宮部美幸則是信用卡詐騙，而平野啓一郎呢？上一本小說《日間演奏會散場時》，從2006年伊拉克戰爭寫到2011年311東日本大震災後，《那個男人》的背景則是從「311大地震」之後的日本。

「311大地震」，幾乎所有將時序放在近十年的日本創作，應該都難以捨去這個部份的描寫吧。或者該說，渺小的人類在無法預料無法控制的震撼之下，那樣的經驗感，是整個時代無法被割捨的精神記憶。台灣讀者較熟悉的，上一個世紀末的村上春樹在《神的孩子都在跳舞》，去讓青蛙老弟找平凡的銀行放貸員拯救東京，寫的是距離當時五年前的神戶大地震的各種面向。

而離我們較近的日本地震記憶，劇迷熟悉的《最高的離婚》，坂元裕二描寫的愛情因地震而結合。去年，濱口竜介翻拍柴崎友香的小說《睡著也好醒來也罷》，也免不了用短短幾幕去講這個影響整個故事步調的災難。平野啓一郎用了自覺寫的是文學作品卻被評價為「易讀」的手法，寫進幾個日本現今社會議題——日韓問題、死刑存廢，不用什麼特殊的花俏敘事，可以很順地跟著時間軸讀下去。

在日韓裔的主角城戶律師，擁有韓國血統但不曾受過韓國影響，他自覺自己是日本人吧，但低俗卻識人無數的罪犯，一眼就看穿他血統的真相，故事裡輕描淡寫，但他從小一定遭遇過無數次這樣的尷尬吧，這對他來說是什麼樣的打擊。身份可以用金錢買賣，可以用努力爬升，但，就算當上了有著亮晶晶徽章證明的律師，深至骨的血統，對自己而言，對那樣的社會而言，卻是怎麼樣也無法擺脫的罪。

城戶在追尋「那個男人」，而他自己也是在那個社會裡的「那個男人」。

平野啓一郎在訪談裡總說，自己要描寫的其實是「愛」這件事，就是這麼簡單。《日間演奏會散場時》的愛，《那個男人》的愛，總像是孤獨的人在動盪的社會裡執著地去追逐。在社會裡的每個人用盡一生在追求的事物，我想終究是自己渴望的「幸福」吧。當然，對於幸福的想像不光只是「愛」（要是真有這麼簡單就好了），但在自己的路途上迷失的人們，最簡單的幸福，是不是選擇去愛？「不顧一切地去愛」，這件事說起來太簡單了，簡單到說出口後都像是老掉牙的心靈雞湯，可是在充滿不安的社會裡，真能做到這種執著，看起來竟是美的。

在寫書人的開場自白裡，平野啓一郎提到了雷內．馬格利特的《禁止複製》這幅抽象畫，畫的是一個男人面對鏡子，鏡子透出的竟也是自己的背影。楊德昌在《一一》裡說背影「因為你看不到，所以我拍給你看呀」，平野啓一郎在充滿不安回憶、充滿爭議的日本社會裡用「愛」，寫給你看了呀。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《那個男人》，新經典文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：平野啓一郎

譯者：陳系美

「我所愛的丈夫，究竟是誰？」——

一個虛構自己身分的人，是否有能力去愛別人呢？

榮獲70屆讀賣文學獎、2019年紀伊國屋KINO BEST第二名

2019年本屋大賞第五名 決選名單中唯一純文學作品！

芥川獎、渡邊淳一文學獎得主 平野啓一郎出道20年再攀文學巔峰的代表作

是好看的文學小說，也是精采的社會派推理小說！

《那個男人》是部關於如何繼續愛，與重新再愛的作品。某種層面上，是與《日間演奏會散場時》站在同一個延伸線上的小說。——平野啓一郎

征服日本書店店員之心的純文學作品

大學在學期間二十三歲即拿下芥川獎、日本文壇譽為「三島由紀夫再世」的平野啓一郎，以《日間演奏會散場時》的「成熟戀愛物語」拿下渡邊淳一文學獎，緊抓日本數以萬計讀者內心之後，睽違兩年推出全新長篇作品《那個男人》，深受日本書店店員推崇。先榮獲紀伊國屋書店年度選書Kino Best第二名，更攻入一向鼓勵大眾文學的本屋大賞決選排名第五名，更是榜上唯一的純文學作品。最後還讓讀賣文學獎評審盛讚精巧處理社會議題，故事順暢讓人一口氣讀完，拿下深具媒體影響力的讀賣文學獎。

在林場「做工的人」觸動作者想寫一個關於小人物的故事

「山林工作條件的嚴苛，完全是習慣上網的都市人完全無法想像的。」偶然間建設公司的商業邀稿，讓平野啓一郎對林業現場與划木作業感到濃厚興趣。創作《那個男人》的第一取材地，就是九州宮崎縣的山林。他在林業現場與幾位發奮工作的年輕人採訪後，讓他萌生出這次想書寫的故事——社會中遇到各種人生難處的小人物——並藉由書寫這些「做工的人」的遭遇，一方面幫他們發聲，一方面也完成他想碰觸的社會議題。這也讓《那個男人》在情感上成功說服書店店員與大眾讀者，不少人讚嘆平野啓一郎刻劃下這幾年來日本社會的真實樣貌，是一本堪比宮部美幸《火車》與松本清張《砂之器》的經典作品。

故事的開端

在橫濱開業的律師城戶收到宮崎縣里枝女士的委託：

她曾經有段婚姻，痛失次子後走不出傷痛，離婚收場。後來帶著長子回到睽違十四年的故鄉宮崎，結識「谷口大祐」後再婚，兩人生下女兒過著幸福的四人家庭生活。

有一日，「谷口大祐」在伐木林場不幸喪命，陷入哀傷的里枝還因此得知衝擊的事實：自己的老公並不是「谷口大祐」。所以死的是「那個男人」究竟是誰？戶籍上叫「谷口大祐」的人死了，但若不知道他究竟是誰，里枝自己的過去也將朦朧不清……

Photo Credit: 新經典文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九