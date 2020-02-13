思考上別陷入兩種極端，武漢台商包機不必淪為「電車困境」

文：張嘉尹（東吳大學法律學系教授）

事實背景

2020年初爆發的武漢肺炎疫情，除了重創中國之外，也引起全球的恐慌與討論，並在台灣社會引發熱烈與激烈的回應與反應，諸如由政府主導的各種防疫措施，在社會持續進行中的「口罩之亂」、最近發生的搶購衛生紙等等事件。其中一個引起社會各界，不同政黨認同者，甚至醫療系統廣泛討論的，是武漢台商包機返台事件。

當國民在外國發生危難時，國家採取撤僑措施，將國民從險境中救回，原本即是國家對於人民的保護義務，國民在外國發生危難時，有權利返回國家，亦無甚疑義。在武漢肺炎疫情爆發，武漢封城之後，可以觀察到的是，英美法德日韓各國亦採取撤僑措施，我國政府一開始也宣布採取相同措施，從不同管道與中國政府協商，並準備撤僑事宜。

然而當第一個撤僑航班在2月3日抵達台灣之後，這個原本想當然爾的措施，卻引起各界爭議，原本預計四個班機的撤僑計畫，迄今為止，第二個班次何時返台尚無消息。

爭議緣由

第一波撤僑引起爭議的原因，主要出在搭機返台人員的選擇以及搭乘人員的防疫措施不足，換言之，不但我方檢疫人員未能前往武漢，在乘客搭機前做好起碼的檢疫措施，在航程中，返台人員並未戴口罩或著防護衣，搭機成員中還有一位是武漢肺炎確診患者。

此舉引發社會的恐慌，擔心防疫出現缺口，因而引起諸多爭議，行政院長亦公開表示「下不為例」，提出遵守四點原則才進行下一波撤僑，更有醫療人員發起連署，基於醫療資源有限的理由，支持政府有條件從武漢撤僑的政策。

由於政府原先規劃撤僑的人選判準（弱勢優先、防疫優先）並未被遵守，以致首批回台的人員與原先預期的差距甚大。繼續撤僑或是停止撤僑？似乎成為一個難題。有論者主張從「木馬屠城」的角度詮釋這一個事件，也有論者主張這可能是一個「電車困境」（trolley problem）。

姑且不論「木馬屠城」這一個充滿陰謀論色彩的觀點，有關於武漢撤僑是否會陷入「電車困境」，亦即是否面臨為了拯救一人而犧牲多人的道德困境，是一個易於類比的情境：我們是否為了武漢有待歸國的數百國民健康，必須犧牲台灣2300萬人的幸福？

這樣的類比很容易引起集體的恐慌，將少數人的健康與多數人的健康對立起來，成為一個難解的衝突。尤其是鑒於武漢肺炎疫情在中國的失控與擴散，疫情的嚴重性就讓立場對立的雙方更容易產生衝突。

Photo Credit: 中央社

思考與對策

這種激化式的對立性思考，或許各有其根據，可以將解決問題所必須考慮的面向彰顯出來，然而作為一個具有規範性質的決策問題，從武漢撤僑可以不是一個二選一的問題，而是一個條件式的問題。當然，如果必須滿足的條件在現實上不可能滿足，就會成為一個二選一的難題。

在思考上，很容易陷入兩種極端，第一種是個人權利絕對優先的立場，第二種是集體安全絕對優先的立場，前者就會主張，撤僑是國家對於人民必須履行的保護義務，返台是國民不可讓渡的基本權利，因此都不容妥協。後者則會主張，基於集體安全或是極其重要的公共利益，為了眾人的健康，為了防止武漢肺炎疫情在台灣的擴散，為了防止台灣醫療資源的耗盡，將他們封鎖或隔離在外才是王道。

二選一可能是規則衝突的模式，相衝突的規則只有一個能勝出，而且是絕對勝出。二選一也可能是原則碰撞的模式，相碰撞的原則並沒有那一個絕對永遠優先，而是必須視情況而定，所謂的視情況而定，就是讓原則勝出的選擇取決於相關的條件，講的白話一點，就是依情況權衡輕重，決定保護那一邊，於是二選一就成一種條件式的選擇。

條件式的選擇還有一種可能，讓原則之間不相碰撞，兩全其美，達成雙贏的結果。稍稍觀察各國的撤僑行動，則可發現在目前的情況下，個人權利的保護與集體安全的保障並非截然對立，只能二選一的問題。從武漢封城迄今，各國的撤僑行動已經進入第二波，無不是在兼顧個人權利與公共利益的情況下進行。如果可以充分的掌握所欲撤離對象的資訊，有權決定撤離人員的優先順位，並採取相因應的防疫措施，包含事前、事中、事後的各種防疫措施，則撤僑一事並無爭議。

Photo Credit: 中央社

因為保護被困在中國的國民，並不需要以犧牲居住於本國的國民健康為代價。目前各國進行的撤僑行動，具體措施容或有所差異，大體上都符合這個模式，但是尚未見聞有為了避免疫情在本國擴散，而拒絕撤僑。當然這種政策決定，不外是基於一種判斷，亦即撤僑不會造成本國疫情的擴散甚至失控。如果撤僑有很大可能會造成疫情在本國失控，則亦可推測，各國政府將會在撤僑一事上更加謹慎，採取更多防護措施。

撤僑與否以及時機條件的政策決定，必須立基於事實認識與價值權衡，為了避免疫情在本國擴散，可以採取的措施相當多，基於台灣與中國之間頻仍的民間交流與政治上的複雜關係，在撤僑一事上，與其他國家所面臨的處境或有不同，但是依目前的情況觀察，保護被困在武漢的國民，並不需要以犧牲居住於本國的國民健康為代價，兼顧國民個人權利與公共利益，並非想像中的難，因此繼續從武漢撤僑回台，即非「電車困境」，並沒有犧牲多數保護少數的問題。

由於疫情在中國持續擴散，確診與死亡人數持續上升，導致目前中國超過八十個城市進行「封閉式管理」，或許更值得關注的是，除了武漢台胞之外，如果居住或停留於中國其他地區的我國國民，亦想要包機回國，當規模與數量達到一定程度，壓倒性的超出台灣醫療資源所能處理的範圍時，決策者將面臨更嚴苛的條件來處理撤僑問題，屆時如何因應，才是一個真正的難題。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航