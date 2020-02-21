《賢妻良母失敗記》：這一路上，她周旋在男人間賺錢，在女人間追求愛情

文：陳玉梅

縱橫酒店四十年，一路追尋真愛——小蘇

小蘇（六十四歲） 回顧過去，小蘇說，自己真的是想做什麼就做什麼。追求愛情，也是如此。 她二十歲出頭，為了逃離僵化、一成不變的公務員生活，遠嫁汶萊，即使跟要嫁的男人沒有感情，她也無所謂。離婚後回台灣，她又因為跟朋友合夥做生意被跳票入獄（當時還有票據法）。為了賺錢，她進酒店工作，之後也投資多家酒店，結果又被客人倒債。為了負起責任，她赴日賣春還債。 這一路上，她周旋在男人間賺錢，在女人間追求愛情——她是個女同志。小蘇說：「那時沒辦法，只能忍受。我的目的是不要欠錢，我要有錢，有這個目的，我怕什麼？」小蘇不想欠人，不想對不起人，她最怕麻煩人家，尤其最怕給養父母添麻煩。最後，她所愛的那些女人，她都放手讓她們去結婚生子。 如今含淚送別九十五歲心愛的老母親，小蘇又放下了一樁心事。現在她掛心的，就只剩九十一歲的父親，跟五十七歲仍單身的弟弟。

犀利颯爽的堂堂女漢子

「人的一生不過如此。人生下來就是求好死，布袋戲有一句話：『漸漸走入死亡的界線。』哪個人不是一出生就漸漸走入死亡的界線？只是長短而已嘛，還不想開一點？」小蘇六十四歲了，一頭短髮仍濃密黝黑，充滿帥氣。她戴著一副膠框眼鏡，打扮中性。心直口快的她，說著一口字正腔圓的國語，講到布袋戲《雲州大儒俠》裡，藏鏡人每次出場說的第一句話，突然轉成台語，讓人意外一個外省人台語說得這麼好。

這是她在酒店打滾四十年練出來的。她曾是台灣最大酒店幹部裡的三巨頭之一，酒店每個月光靠這三巨頭的營業額就夠了。長年在男人身邊周旋求生，小蘇很了解客人的需求與想法。她的客人有道上兄弟、企業老闆、政治人物跟名流，每次客人上門，她可以很快地掌握客人的需求，安排調度小姐。民國七十七、八年，台灣建築業起飛，股市大漲，酒店進入全盛時期，小蘇業績最好時，一個月就能做到上千萬營業額，賺進上百萬收入。

當時的小蘇作風強勢，講話像機關槍一樣快狠犀利，就跟許多出身眷村的人一樣，很袒護自己人。在酒店正負評價兩極，有人說她像鬼，有人說她像女俠。小蘇說：「會這麼強勢，可能是自己當時有種外省人的優越感，我們三個幹部都是外省人，被稱為外省幫，每個業績都嚇嚇叫。」

雖然曾在酒店呼風喚雨，如今的小蘇早已不見過去的凶悍跟霸氣。她不愛虛華，更不愛自吹自捧。問她當年在酒店職稱掛副董，聽起來很大，到底是什麼樣的職位？她回說：「我們酒店兩層樓，面積八百坪，副董有七、八十個。簡單說，副董就是酒店的業務，帶小姐的叫經理，就是好聽而已，不然叫老鴇？」現在檯面上還有許多政商名流曾是她的客人，但是她也不拿來誇耀。她說：「在酒店，哪個不認識幾個名人啊？但是能說嗎？我在職時，他們需要我，我幫他們保守祕密；離開酒店以後，他們聯絡我，我理他；他們不聯絡我，我也不會說我認識他，這是道德。」

問她為什麼不多賺一點，要急流勇退？她直言：「沒有客人啊！現在小姐也比較自我，不像過去那麼用心招呼客人，都自顧自滑手機，讓客人自己講客人的，這樣的環境，我們看得慣嗎？說實話，也賺不了這麼多了。現在連工友都上酒店。我們不是這一代的人，已經不行了。不該你了，就下來。剛好我媽跌倒，需要人照顧，我就退了。」對於過去的風光，小蘇絲毫不眷戀。

在酒店工作末期，小蘇就開始勤跑寺廟，認真禪修。她很渴望安頓自己，也想好好為父母祈福。她去過佛光山，到過中台禪寺，酒店夜夜笙歌的日子漸漸變成唸經、抄經跟打坐的生活。

她原本是個四十年老菸槍，每天得抽兩包菸才過癮，可是有一天拿起菸正要抽，聞到那菸味卻想吐，她很狐疑，以為是菸臭曝（台語：發霉），改開一包新的，聞了仍令她作嘔，從此她戒了菸。後來禪修班邀她去演講，她跟師姐師兄們分享這段經歷，「我分享都說我酒店出身。那就是我，我要面對。人要面對自己，才會開朗。」小蘇說得凜然颯爽，好像天不怕地不怕，就是個女漢子。

童年飽足被捧做掌上明珠

小蘇常說，她有一對太棒的父母，只要她健康、出入平安，從沒要求期望她什麼。小蘇的父親在調查局開車，母親不識字，就靠著父親那份微薄的薪水理家。雖然家庭位在軍公教底層，小蘇從不曾感受到匱乏。父親常從調查局帶回蘋果跟巧克力，小蘇都吃怕了，還常拿去送給眷村鄰居孩子吃。媽媽雖然常去打牌賺點小錢，但是每天傍晚五點一到，一定回家煮飯，從不耽誤他們的生活起居。媽媽是江蘇人，煮了一手江浙好菜，爸爸是山東人，很會做北方麵食，同學們每次都搶著吃小蘇帶的便當，很喜歡到小蘇家吃飯。

從小，父母就很寵愛小蘇。她很皮，又霸道，在眷村，她總是帶頭玩，把金龜子綁起來甩，把瓦片拿下來扳破，玩尪仔標；看哪個孩子不順眼，她糾眾抵制。可是看同學家裡窮，又於心不忍，把媽媽新打的棉被扛去送他。小蘇任性，在家不開心就摔東西，對媽媽大小聲。到小學三年級，她還要媽媽背她上學，背到轉角快到學校，她怕同學看到，才趕緊叫媽媽讓她下來。

回憶童年父母對她的愛，不因她是女孩輕忽她，還有在眷村帶著男孩、女孩玩耍的經驗，小蘇覺得，這段飽足的童年，好像讓她從小就帶著一種氣魄，也開展了她的領導才能，讓她後來得以悠遊穿梭在酒店那個複雜、充滿人性的男女世界裡。

十八歲那一年，小蘇的世界開始變得不太一樣。小蘇高中畢業，到當會計師的大伯家去幫忙。有天她接到一通電話，說是她的小學同學，請她到她家。對方每天打來，但是小蘇怎麼想，都想不起來有這位同學。她找朋友陪著她按著對方給的地址，來到一戶人家。一個伯伯見了她，叫她進去，她就看到一個太太在哭，講她如何因為家裡窮，養不起八個孩子，才將小蘇給了她的養父母。小蘇聽到一半，也開始哭。不久，一個男人進來，朋友說他跟小蘇長得一模一樣，只是他是男的，小蘇是女的，原來他是小蘇的親哥哥。

那時小蘇才想起來，小她八歲的弟弟阿志也是父母當年抱來的。她從沒看過媽媽大肚子，有天媽媽說要去醫院開刀，後來就抱個弟弟回家。「以前我愛發脾氣就發脾氣，愛幹嘛就幹嘛，可是自從知道他們不是我親生父母後，我再也不大聲了，也不亂摔盆摔門了。」小蘇怕養父母傷心，一直沒告訴他們，自己見過親生父母。這個祕密她守了近四十年。八年前，看養父母年邁，弟弟阿志也四十八歲了，小蘇才告訴弟弟這個真相。小蘇說：「我弟一直哭，但他沒有想去找他的親生父母，他覺得父母把他養到這麼大，是不是養父母已經沒有關係了。」

「以前覺得他們就是父母，什麼都是應該的，知道我不是他們親生的以後，我才發現他們給了我這麼多滿滿滿滿、超出的愛。原來我也有愛，我這麼享受這份愛，而我真的非常愛他們。」一直到媽媽過世前，小蘇都沒讓母親知道，他們姊弟已經知道他們非她親生。小蘇會遺憾嗎？她說：「我把他們當成親爸爸親媽媽，有什麼好遺憾的？也許他們曾如鯁在喉，但是他們不講，或許是不願面對，怕我們擔心，那我為什麼要去戳破，傷他們的心？我就是他們的女兒，我只要對他們好就好。」

結一次婚當作跳板

高中畢業不久，小蘇就發現自己喜歡女生。那時，她在新生南路的招牌公會上班，每天騎著腳踏車去收會費。隔壁班一個女同學，正好在松江路一家公司當會計，每天下班，她都來找小蘇一起去吃飯，「也不能說誘拐啦，她就是每天下班來接我，接著接著就上床了嘛。我才發現我喜歡女生。」在那個對同性戀一無所知的年代，小蘇一路忠於自己，追求她的感情。

小蘇跟男人結過一次婚，因為她實在無法照軍人父親的要求，去當個安逸的公務員，那也是她唯一一次反抗父親。

父親一直希望小蘇當公務員，生活比較有保障。當時十大建設正在興建南北迴鐵路，戒嚴時期，位於蘇澳的北迴鐵路總部有個人二室，主要職責在監控是否有匪諜滲透，小蘇的父親介紹她去那裡上班。在人二室，小蘇成天打公文、送公文，個性活潑好動的她，越做越憋，很想逃走。

總務部有個大媽，對小蘇很好，很希望小蘇嫁給她姪子。這姪子年長小蘇二十歲，剛離婚，有兩個小孩，住在汶萊。那時代的女人就是得找個男人嫁，雖然小蘇對男人一直沒有興趣，但這是唯一能跳脫公務員生活的辦法，跟對方通信半年後，她就決定跟他結婚。兩人公證結婚時，請了兩桌，小蘇的父親沒有來。婚後半年，小蘇就搬到汶萊。

小蘇說：「我又不愛他，婚姻生活很爛，我就是久久實在沒辦法，才應付一下。他脾氣也很好。我對他凶了又凶，凶了又凶，後來我跟他說：『我受不了了，我要去香港。』那時我一個朋友正好嫁到香港。跟他生活不到一年，我就去香港了。」小蘇永遠記得，離開汶萊時，她拿起保險套盒子要丟，打開來看，原本裡面十個，還剩六個。她說：「我怎麼可能跟他做？我對不起他，我等於利用了他。」後來她到香港朋友家住了半年，這個先生每週還從汶萊坐飛機去香港看她，一直求她回去，但是小蘇求他放過她，她就是要離婚。

最後對方終於答應離婚。小蘇談起這一生唯一一次異性戀婚姻跟丈夫時，她不曾用「先生」或「前夫」稱呼對方。問小蘇，結這個婚終究是為了飛到外面世界，自由地去追尋自己的愛情吧？小蘇點點頭，她想找尋屬於自己的快樂，「你忠於自己的感情跟慾望，才會快樂。」

書籍介紹

本文摘錄自《賢妻良母失敗記：掙脫束縛，女人們自我覺醒的生命故事》，鏡文學出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：陳玉梅

作者為資深人物記者，在本書中的每個人物，都是台灣在地的金智英。

本書回應近年台灣對女性成長議題的關注。透過真人真事的採訪，從女人們的掙扎、覺醒與改變，引人思考婚姻暴力、外遇婚變、原生家庭制約，以及社會對女性與母職的偏見等議題。

如果我不寫，她們就沒有聲音，她們就是我們。──陳玉梅

一本描繪台灣女人關於婚姻、家庭、人生以及自我的覺醒之書。

──特別獻給習慣默默奉獻的四、五、六年級女性。

「女人提供男人情緒支持，但是不認識自己；

她幫助男人完成他的事業跟夢想，卻忘了自己的成長跟目標。」

她們被期待是賢妻良母，為什麼在婚姻路上失敗？

相夫教子才是女人的唯一正途嗎？她們自己的未來呢？

等孩子大了、先生不需要她了，這些早被掏空的女人怎麼繼續人生？

當女人努力踏出舒適圈，生命豁然開朗──

七位女人從婚姻出逃的失敗故事，也是七則女性自我覺醒的成長故事：

她曾以為擁有幸福家庭，但丈夫外遇後遭家暴，又偶然成為他人小三；

她是有過一次異性戀婚姻的女同志，雖肯定自我認同，卻難以接納同婚；

她婚後種種付出都遭先生輕視，決定帶女獨立，證明女人不是男人的附屬品；

她接連目睹媽媽與姊姊婚姻失敗，於是看破愛情，找到單身生活價值；

她是女強人，卻在愛情裡稚齡化充滿控制慾，才發現根源來自母愛的匱乏；

她十足享受性愛，婚姻像段插曲，視子如友，最終找到身心靈合一的情人；

她自幼目睹爸爸施暴卻渴望父愛，矢志不婚卻決心為孩子撐住一個家……

太多「女人家們」的委屈被認為不過是自尋煩惱的抱怨，

但這數量龐大的枝微末節，卻包裹著同一個大哉問——

為什麼我們太過習慣、甚至小看這些抱怨，卻不去問她們為何抱怨？

婆婆媽媽式的各種辛酸，多是傳統的堅固父權結構、性別分工失衡的惡果。

Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航