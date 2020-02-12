25歲男患者情況穩定出院，香港「武漢肺炎」疫情以來首名康復者

香港出現首名「武漢肺炎」康復者，醫管局指他是第18名感染個案的患者，現情況穩定，今日在出院。

今午衞生防護中心召開記者會，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，該名患者在接受了一些輔助性治療後好轉，院方曾使用一些舒緩上呼吸道感染藥物，也包括利巴韋林及蛋白酶抑制劑「快利佳」等藥物。她又指，除了醫護一直照顧病人的經驗外，專家小組有協助跟進，並參考國際用藥方法。

不過，對於是否所有「武漢肺炎」患者都能透過使用以上的藥物來治療，何婉霞指並不是每一個病人都用一樣的藥物，要觀察病人用藥的反應。

何婉霞又透露，醫院有其他「武漢肺炎」患者亦有好轉，將會陸續出院，最快在今日稍後或接著幾天。

何婉霞解釋醫院讓「武漢肺炎」患者出院的標準，包括其臨床情況有好轉，而兩次「武漢肺炎」病毒測試都呈陰性，同時也參考了國際標準，而該名男病人出院也聯絡過衛生署。

有記者問2003年時院方曾使用類固醇來治療病人，最終部份病人因藥物副作用而出現骨枯的情況，今次病人會否有類似的副作用？何婉霞表示，今次出院的病人沒有接受類固醇治療，相信不會有骨枯的問題出現，但她未有提及病會所接受的治療會否有其他副作用。另外，病人需要在一個星期後接受覆診跟進情況。

翻查資料，25歲的出院病人，於2月4日傳出消息入院，屬「14天無外遊」的本地感染個案，他2月3日到威爾斯親王醫院急症室求診，2月4日確診感染新型冠狀病毒，之後送到瑪嘉烈醫院接受治療。

另外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指香港再確診一宗新型冠狀病毒個案，新患者是一名51歲男子，他與另一名在酒樓廚房工作的早前確診患者是同事。他在本月3日發燒，翌（4）日向醫生求醫，本月10日再到廣華醫院檢查，之後確診。他在求醫後留家一日，之後回酒樓上班4天（2月6日至9日）。他和另一名患者一同在廚房工作，有一起進膳。當局已安排同一區域工作的另外5名緊密接觸者往檢查，其中2人感到不適前往廣華醫院，檢測結果呈陰性。

香港現確診50宗個案中，仍有48人在8間醫院，另外一人死亡，一人出院。留院者當中有仍然4人危殆，2人嚴重，其餘42人情況穩定。