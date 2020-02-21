《曾經他是整個花花世界》小說選摘：作為一個皮條客，我無意深入了解一個女人的過去

文：台北人

有人說，當一個人開始頻繁地想起遙遠之前的過往，通常有兩種可能：

一、是你老了。

二、是你快死了。

我不知道自己是哪一種。

裡面的日子確實窮極無聊，當生活逐漸步入一潭死水，才發覺越叫人感到窮途末路的往往是時間。

後來文靜的面孔逐漸在記憶裡模糊，我開始難以想起她的樣子，那套校服始終如鬼似魅地糾纏於我夢中，綠色的浴缸，發霉的牆，白色的襯衫，黑色的裙，還有一缸不斷溢出來的冷水，我時常沒來由地驚醒，滿頭汗地睜開眼，全身發麻不能動，搞不清自己身在何處……

我常常在深夜的一片鼾聲中失眠，牢房的夜晚顯然不適合獨自清醒，一個人一旦睡不著覺，很多東西會一下嘩啦啦地淹進腦袋，淹進眼睛，在那片漆黑之中，眼前茫茫一片，過去反而變得無比清晰。

二十年前我偷了我二哥那輛不知從哪偷來的綠皮偉士牌，離開車路崎之前，留下一張字條給我奶奶，卻壓根忘了她不識字。豔陽烘烤著公路邊的野草，我一頭扎進鹹澀的海風中，懷抱滿腔幻夢，從白天騎到天黑，最後在新店溪棄車，天地之大，除了年輕，我一無所有。

我發現我喜歡這座擁擠、混亂的城市。繁雜的樓廈車流，路燈電線，舞廳商場，以及街上鮮豔摩登的青春男女，這裡的一切與前十九年我在老家的生活有著天地之別，那股揮之不去的藻腥氣徹底消失了，在這裡，連空氣中的味道都不再一樣。

二十初頭的我，骨子裡已是個市儈至極的俗人，我徘徊在中華路的天橋上，混跡在濃豔的夜浪中，同身邊那一顆顆晦暗不明浮動而過的人頭一起仰望那些巨大的、燈紅影綠的霓虹看板，深深感受到繁華的吸引力，我心裡恍惚想著：一個人要是在年輕的時候早早超脫了，往後的日子還有什麼意思？不如直接去跳樓呢……

這座城市的夜晚被數不盡的金錢彈炸得亮如白晝，火爆又繁華的黑夜就像一道巨大的龍門，看上去人人可躍，它是一道瘋狂的洪流，把時間往回倒退至二十年前，我亦是被欲望淹沒過的小卒之一。

我叫許放，曾是一名色情掮客，呈堂之上，罪孽從此開始——

作為一個皮條客，我無意深入了解一個女人的過去，只在乎她是不是一個麻煩。初初見文靜，我就沒什麼好感。

討厭一個人不需要什麼理由，我天生就不喜歡那種看起來文謅謅的讀書人，當時我並不承認自己只是看她不順眼。只是一種長年浸淫在妓女堆裡打磨出的直覺：一個十六七歲的未成年少女，眼底太多內容，一般沒什麼好事。

在這棟公寓住了三年，跟她算是上下鄰居，經常在那條樓梯間碰見她穿著制服背著書包上下學，一個女學生一個皮條客，從未打過招呼。

那條筆直到底的樓梯，長年故障的燈泡，黑漆漆的望不到底，暗紅的檳榔汁濕漉漉地烙在階梯上，好似一張血盆大口，隨時能把人一口吞沒。菸蒂紙屑散落樓下的水溝蓋上，蒼蠅嗡嗡亂飛，樓道經常迴盪著渾沌模糊的吆喝與洗牌聲，忽大忽小，忽遠忽近，再往上爬，直到陰影幢幢的三樓，就是我家了。

幾年前我離開阿龍他父親的工地，也順邊從我兄弟阿龍家搬了出來，漂泊了幾個地方，才在廣州街這棟陰濕破敗的公寓裡安了家。

搬進去的時候，文靜那一家就已經住在樓下，有陣子我時常見到她父母在附近一塊進出，看上去也不是什麼正常家庭，夫妻倆瞧著年紀都不大，不像能有個文靜這麼大的女兒，尤其是那個男人，和文靜站在一塊，與其說是父女，更像是兄妹……

什麼人住什麼房子。

廣州街這地方入夜之後燈紅酒綠，這棟破公寓進出的男男女女，大多不是什麼正經人，包括我自己。

上下左右的鄰居，天天在同一條逼仄的樓道內擦身而過，什麼人什麼貨色，瞥兩眼就心裡有底—這是種長期蝸居於下九流中的神通，雖然互不相識，卻不妨礙彼此互相鄙夷。

我三樓對門就住著個風騷的暗娼，上了年紀，打從我搬進來第一天，就知道她是幹什麼的。

那女人三天兩頭帶著各式各樣的散客回家，有時甚至夜不閉戶，家門就那麼半敞著，一縷幽紅的光線就從門縫內流洩而出。那女人經常大半夜披散著頭亂髮，身上就穿著件豹紋乳罩和內褲，大喇喇地蹲在門口抽菸，兩條岔開的白花花大腿，彷彿塗了螢光劑似的，在陰暗的走廊泛著葷腥的油光，眼角的皺紋也在這般黑夜裡通通隱去。

我心想，難怪有人道夜晚是女人回春的時刻，這話果真沒錯。

對門那女人晚上一看，比白天年輕了六七歲，乍看上去就像三十出頭。那一身將垮未垮的皮肉，每天晚上就掛在三樓的門口晃來晃去，散發廉價又濃烈的香水味，有時聽對面那叫聲，光是這棟公寓裡的，就不知道多少人關照過她生意。

和她做了三年對門鄰居，她也沒少對我拋過老媚眼：

「帥哥，要不要啊？姐姐算你便宜啊。」

我是從不踏進她的門，但無礙有時用眼角瞄兩眼那對碩大的胸房，反正看一看也不要錢。

文靜一家三口就住二樓。

她那個媽一看就是個在夜場討生活的，總是晝伏夜出，塗得濃妝厚粉，妖嬈亮麗，時常三更半夜醉醺醺地和她男人在樓梯上演全武行，鬧得鬼哭狼嚎的，整條樓梯都是他們的聲音。

那對夫妻三天一小吵，五天一大吵，頻率幾乎和我隔壁那對中年夫婦一樣。

這棟公寓的隔音相當差勁，我人在三樓，夜半在床頭抽菸吃消夜，就一邊聽樓下又在那兒唱大戲，聽那女的罵她男人，罵來罵去也差不多都是那些詞，沒什麼創意，「啊！渾蛋！王八蛋！畜牲！你就不是個男人！」要不就是咄咄逼人的吆喝：「出來！哭什麼哭？妳是我生出來的！說啊！妳要跟誰！」……

文靜的爸是個英俊高瘦的男人，三十出頭模樣，卻有個十五六歲女兒，長得也不太相像，起初我沒少帶著猥瑣的惡意揣測過他們究竟是不是親父女。

我曾見過他和文靜一塊站在樓下按摩店門口說話，那男人穿著件藏藍色夾克，腳踩藍白拖鞋，叼著根菸，側面有點像《八道樓子》裡的吳營長，又比吳營長油氣得多。當時他正從皮夾掏錢給文靜，我經過旁邊，就聽見「吳營長」打發人似地：「晚上自己去吃。」說完就走進了那間生意火爆的按摩店裡去。

我無意深究那個午後文靜怎麼會突然跑上來敲我家的門。

我脾氣不算好，從小就有起床氣，到了夏天更加嚴重。中午我一般還沒睡醒，就有人來敲門，我本不想理會，誰知道那人鍥而不捨，敲個不停。我一肚子火立刻竄出來，跳下床，拉開大門，門上的鍊條差點沒繃斷。

我面色不善，盯著門縫外徬徨不安的女孩，我憋著火，滿腔暴躁。

那是我第一次近距離觀察她，長相說不出有什麼特點，就是年輕、白皙，頂青澀的一張臉。

她臉色不太好，聲音很輕，看起來緊張又侷促。她先朝我道歉，接著問我能不能讓她進來，她遇到了點困難，想請我幫忙。

「……」

這一覺把我睡得滿身汗濕，臉沒洗，牙沒刷，鬍子也沒刮，渾身就穿了一條四角內褲。

「不能。」我直接拒絕她。

可她不僅不走，還伸手卡在我的門板上。膽子還挺大。

我抹了把臉，吐出一口長長的濁氣，盯著她說：

「小妹妹，有事就去找警察、找親戚，找隨便哪個認識的......找我，我看起來像好人嗎？」

她抿著嘴，也不說話，那表情說不清是什麼意思，可能是羞愧，可能是請求，一雙眼睛拚了命地眨個不停。

但我一點都不心軟。

她可能察覺到我的企圖，僵持中，把半條手臂幾乎插進我家門縫內，貼著門框，五根泛白的手指牢牢摳住我家門板，阻止我關門的念頭。

我相當不客氣地打量她，面無表情，怕她聽不清楚，幾乎一字一板地說：

「知道我是幹嘛的嗎？」

她沒答話，一張臉漸漸憋紅，上下兩片嘴唇微微張開嘴，喉嚨隱隱發出咕嚕一聲。

我懶得跟她繼續玩僵持，說：「知不知道什麼是皮條客？妳還是處女嗎？

「幫妳——」我嗤笑：「幫妳拉皮條啊？」

……我已經忘了那天是幾月幾號，只記得那是個夏天，旱得新店溪都露出了大半個河床。學生還在放暑假，滿大街亂竄的少年人就像我們車路崎老家後面那片發了瘋的野芒草，要麼一根都不長，一長就是一大片乃至占據半個山頭，張牙舞爪，隨處可見。

文靜並沒有被我嚇走。

這個十六歲的女孩鎮定得出乎我意料。

最後我還是讓她進了門。

二十分鐘後，她又走了。

那就是我和文靜第一次交談。

氣氛不算友好，就和全天下大多女人即將投身火坑的場面一樣，很公式化，沒什麼特別。

該說的我都說得很清楚，她垂著眼，不時點個頭，整個過程安安靜靜的，我發現這女孩人如其名，話少，總是耷拉著腦袋，看起來心事重重的，而我對她唯一那點好感，就是她沒玩哭哭啼啼那一套。我問她還是不是處女時，她抬頭看了我一眼，眼珠子黑黝黝的，裡頭靜靜地跳著一簇幽火，也不燒人，就燒她自己，我直直盯著她，吸了口菸，心裡嘁了聲—心想，果然人不可貌相。

我讓她回家等「通知」，並告訴她在此之前隨時可以反悔，反正一切都是她自己的選擇。

我對於她背後的難處一點興趣都沒有，那些跳火坑的故事，說起來都大同小異，人活一輩子，要麼撞上錢，要麼是撞上現實。

生活就是如此一隻大手，別說她，就是我自己，也都身陷其中，難以自拔。

書籍介紹

本文摘錄自《曾經他是整個花花世界》，鏡文學出版

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作者：台北人

如果可以，他想重新回到那一年，

就算用騙的，他也會認真對她說聲「我愛妳」。

繼《台北故事》，鏡文學人氣作家「台北人」最新揪心之作！

從娼妓與皮條客，到勞工與更生人，

八、九Ｏ年代的繁華中，小人物有血有肉的人生刻痕，力透紙背──

內容簡介

他們的青春，都曾經活得如斯滾燙而灼人──

文靜，白皙素淨、人如其名的女高中生，瞳中卻燒著一簇幽火，

不知因何苦衷，找上了皮條客許放為自己拉客，

卻愛上浪蕩不羈的許放，為愛痴狂的她，不惜兩敗俱傷，報警陷他入獄。

小蠻，身著皮衣皮裙、頂著一頭鮮紅假髮的街頭流鶯，

看似強橫刁鑽、膽大無畏，面對愛情卻目光短淺、蠢得可愛，

與出獄後的許放偶然相逢，被沉默寡言、默默付出的他意外馴服，

想著兩人春暖花開的未來……

許放與她們前後錯身相識，

從滿身罪孽的青春走來，步入力求償罪的中年，

他將如何面對命運這雙大手的無情翻覆？

Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航