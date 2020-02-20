《三國異研堂》：幾十萬大軍？三國打仗究竟是個什麼樣的規模？

文：張佳瑋

三國打仗，到底多少人

羅貫中先生對整數似乎有執念。《三國演義》裡，動不動「起大軍二十萬、三十萬、四十萬」之類，湊夠整數比較有趣。

除此而外，他還愛虛張聲勢。官渡之戰，他吹說袁紹大軍七十萬，曹操七萬；赤壁之戰，吹說曹操大軍八十三萬；夷陵之戰，劉備大軍連營七十萬。類此種種，不勝枚舉。

然而歷史上呢？《三國志》說袁紹官渡時「簡精兵十萬」；赤壁時，一般公認曹軍二十餘萬；夷陵之戰，一般公認劉備軍馬四萬餘。畝產萬斤放衛星，羅貫中先生可以當之。

哪位說了：也不是吹牛啊，中國人是多啊。想想蘇軾在密州當市級幹部時，打一次獵，「錦帽貂裘，千騎卷平岡」。然而，徽宗大觀元年即西元一一○七年，蘇軾逝世六年後，有司統計各路給田牧馬之數：總計養馬一千八百匹。蘇軾這個牛，吹得略大了。

話說，古代打仗人數，究竟是個什麼規模呢？

歐洲人打仗，人數委實不多；而且打從波斯人跟希臘人打馬拉松之戰開始，歐洲人便覺得東方——波斯啦、匈奴啦、蒙古啦甚至俄羅斯啦——都是汪洋大海。西元前四八年波斯的薛西斯征討希臘，被譽為歷史之父的希羅多德上下嘴皮子一劃拉，說波斯軍隊多達二六四一四一○人——你沒數錯，他就相信波斯人真有二百六十四萬開外呢，而希臘人覺得自己各同盟能躥出五萬已是大軍。實際上，到西元前四八年凱撒奠定霸業的法薩盧斯會戰，雙方對決也就是三萬對六萬之數——這麼點人，就決定了歐洲命運，多少有些小氣吧？還有更小的呢：西元十一世紀，決定英國歸屬的哈斯汀斯戰役，雙方八千對八千，也就是兩個小區居民到廣場對打的規模——確實也小家子氣了些。

中國歷史上，有許多痛快解氣、嚇得死歐洲人的數據。比如牧野之戰，周朝解決了商朝七十萬大軍；長平之戰，秦國連坑帶殺，幹掉了趙國四十五萬人；項羽破釜沉舟，五萬破了秦軍二十萬；三萬人奔襲彭城，破劉邦五十六萬；淝水之戰風聲鶴唳，苻堅九十七萬人土崩瓦解；隋煬帝東征高麗，帶去了一百一十三萬人——歐洲那些傳奇會戰，到此不免嚇得屁滾尿流。所以劉邦能吹韓信牛，「連軍百萬」，歐洲將帥連這個數字都不敢想像呢。

所以，真的是中國兵力特別多嗎？

也未必。這就得討論到兵力和制度了。

春秋戰國時，兵民一體。所以一般談論可用的兵力數字，其實就是適齡農民。史書上吹一次戰爭動用數十萬、百萬之眾，可是真上第一線肉搏的戰鬥人員，沒那麼多。

《戰國策》裡有這麼段：

趙惠文王三十年，相都平君田單問趙奢曰：吾非不說將軍之兵法也，所以不服者，獨將軍之用眾。用眾者，使民不得耕作，糧食挽賃不可給也。

田單提到個細節：動員兵力多了，民不得耕作，糧食難以供給。糧食難以供給是理所當然，可是為什麼出了兵，民不得耕作？

因為戰國時，兵民一體啊。

長平之戰，趙國四十五萬人完蛋了。之後燕國企圖來打趙國時，理由：

自邯鄲圍解五年，而燕用栗腹之謀，曰「趙壯者盡於長平，其孤未壯」，舉兵擊趙。

那意思：趙國的壯年人都死在長平了，孤兒們還沒長大呢——不難推測，長平死的四十五萬人，可能不僅指趙國的成年軍隊，而是趙國可以拉壯丁的成年男性。

三國時，制度又不同。按東漢制度，開國後就罷郡國都尉，又罷輕車、騎士、材官、樓船士及軍假吏，等於取消地方軍隊。

三國時為東漢末，軍閥許多靠部曲，相當多軍閥的私兵部曲，是兵農分離的——即，半專業軍人。

蜀漢滅亡時，劉禪給鄧艾報戶口：「領戶二十八萬，男女口九十四萬，帶甲將士十萬二千，吏四萬人。」可見在三國，將士和人口是分開算的。

這就是戰國和三國的差異：戰國時一打仗，老百姓扔下鋤頭就去打了，真上第一線的，天曉得幾個人。所謂幾十萬大軍出陣，那是把拉板車送糧食的老鄉、立壁壘的民夫，都算在裡面了。

三國時，部曲軍隊也有屯墾的。但還是有相當部分是兵農分離。所以數字顯得少：但都是半專業的士兵啊。

然後，是組織方式不同。

如上所述，戰國之時，到了田單趙奢的時代，軍事家已經意識到兵力過多，可能會影響後勤。三國時對此則有警覺。曹操注孫子兵法，如是說：「欲戰必先算其費，務因糧於敵也。」

曹操早期作戰，經歷過許多次兵糧問題，兗州戰呂布、官渡戰袁紹，都在為糧食頭疼。後來諸葛亮北伐，也不只一次糧盡退軍。所以三國時，許多戰役雙方是有意識地為了經濟，控制軍力。

費禕在時，姜維每每出兵不過萬人。姜維能帶萬人以上北伐時，人都五十多歲了。打仗打到後來，就是打糧食。

自然，也有經濟本身的原因。

大家都說，漢武帝時，漢朝有三千萬人口，漢末三國，全國只有七百萬左右，太可怕了，都殺完了——其實也沒那麼誇張。雖然漢末的確「生民百遺一，念之斷人腸」，但是瘟疫和戰爭死去的之外，還有流散人口。

諸葛亮曾經跟劉備說過這事：「今荊州非少人也，而著籍者寡，平居發調，則人心不悅；可語鎮南，令國中凡有遊戶，皆使自實，因錄以益眾可也。」

結果是：「備從其計，故眾遂強。」

——荊州人其實不少，只是都不上戶口。

東漢末亂世，經濟生產和戶口普查都跟不上，所以出兵數字，相對也少了。

最後一點，兵力數字，有個吹牛問題。

《三國志．魏書．國淵傳》說：

國淵字子尼，太祖（曹操）征關中，以淵為居府長史，統留事。田銀，蘇伯反河間。銀等既破……破賊文書，舊以一為十。及淵上首級，如其實數。太祖問其故，淵曰：「夫征討外寇，多其斬獲之數者，欲以大武功，且示民聽也。河間在封域之內。銀等叛逆，雖克捷有功，淵竊恥之。」太祖大悅。

可見當時的破賊文書，都是以一當十地吹。國淵不吹牛，還被曹操問為什麼。所以三國兵力，有許多虛頭花帳，沒法太較真。

蜀漢滅亡時交帳簿，自稱全國兵力十萬二千，這算是官方數據，也許可靠一點。

所以，大致便是如此：

戰國時，全民皆兵，所動員的兵力數字，基本等於可徵發的壯丁，包括大批非戰鬥人員，所以顯得多，動不動幾十萬。

三國時期，至少還有部分是兵農分離的，所以史書上，兵力顯少。

戰國打仗，農民上陣，都影響農業生產了；三國時動員兵力，還計算著糧食來。

戰國縱橫家吹牛沒邊，三國也習慣以一算十。大家一起吹，但戰國估計吹得更大些。

最後，三國是亂世，人口流散，拉壯丁困難。

所以了，《三國志》沒有《史記》裡，劉邦所謂五十六萬人東征項羽這種浩大的對決——因為動員方式、計算方式、時代背景，都不一樣啦，而且還得排除史書吹牛的因素呢。

書籍介紹

本文摘錄自《三國異研堂：從演義穿越到正史，評亂世、品英雄》，聯經出版

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作者：張佳瑋

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Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

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