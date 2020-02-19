《我與都市共學的這條路》：靜岡、鳥取和名古屋的都市構造十分相似，卻擁有截然不同的面貌

文：西村幸夫

從都市所學之四：形形色色的都市面貌

所以不會有一模一樣的都市。

每個差異都其來有自，並且各有其意義。

每個都市的環境條件不一，擁有的「構想力」自然不一樣。理所當然，在各自的構想力之下，所孕育出的都市空間也不會相同，這正是每個都市所擁有的性格。

都市性格，不單指在地傳統風俗或獨特的故事。都市會用各自的方式去呼應環境，這些呼應日積月累下呈現出的不同地貌表情，才是所謂都市性格。因為環境不可能被複製，每個都市的呼應方式、形成面貌自然各有不同，都市性格便在這個過程中誕生。

不妨這麼說，都市的價值正來自於它如何適切地回應環境。所以這些相異之處，正是各個都市的價值所在，也是都市性格所在。

每個人有各自的性格，聚集了不同的個體，社會才會產生豐富的多樣性。都市亦同。每個不同都有其用意，因為不同，才顯得更有魅力。

以下舉例說明，這也是名古屋在本書中第三度登場。

靜岡和鳥取，是與名古屋構造十分相似的都市。這三個都市都是縣政府所在地、都是城下町，甚至直至今日縣政府大樓也仍座落在城郭的不遠處。然而，這三個都市卻擁有截然不同的面貌。

首先我們來看靜岡的例子。

和名古屋相同，靜岡也是德川家康在晚年建設的城下町，因為與德川家康的深厚淵源而為人所知。城郭位於北側，南側則呈棋盤方格狀構造，由邊長京間50間1的正方形街區構成。這兩個都市的起源與構造十分相似，甚至稱其為姊妹都市也不為過。

甚至日後近代化的過程也大同小異。城內一度成為軍事用地，戰後則轉作公園使用，公共設施也多半集中於城郭周邊。車站的建設位置也都鄰近既成的市鎮，連結車站與市中心的站前大道伴隨而成。說到站前大道，過去在名古屋肩負這個重責大任的是廣小路通，但在戰後則交付給櫻通。在靜岡則是由御幸通這一條寬闊的道路，連結了車站與縣政府周邊的區域。

這兩個都市都面臨了戰禍，所以同樣在復興過程中經歷了都市的再造，甚至很有默契地，重建過程中也都活用了棋盤方格狀的都市構造。

然而，儘管名古屋與靜岡兩者在都市構造上是如此地相似，但當焦點放到市中心時，卻形成了截然不同的現況。追溯名古屋的商業中心，江戶時代以本傳馬町通本町十字路口最為出名，明治到大正時期則轉至廣小路本町。接著在戰前依序移轉到廣小路大津通、榮，現在則延伸到名古屋車站前一帶。

相較於不停更迭的名古屋市中心，靜岡則始終如一。札之辻是過去東海道地區幕府、藩主公布法令、公告的高札場，直至今日仍舊是十分熱鬧的市中心地區之一。

為什麼會出現這種不同？

可能是出於都市的規模，或者是肩負都市發展的人們氣質不同，但我更想把它稱為都市性格。每一個都市的故事都從這些相異之處出發，沒有高低優劣之分。

接著讓我們來看鳥取的案例。

雖然名古屋和鳥取都擁有城下町的發展歷史，但構成都市的過程卻迥然不同。比如說，鳥取就幸運逃過了戰禍影響。礙於篇幅因素，沒辦法說明各自的細節，不過兩者曾有過一個最大的共通點是，車站與縣政府分別座落在都市的主要幹道兩端遙遙相望。

很可惜的是名古屋的縣政府大樓在戰前搬遷，都市構造也因而變貌。相較之下，鳥取則仍舊保留了這樣的特徵。以若櫻街道為縱軸，鳥取車站和鳥取縣政府在兩地面對面彼此遙望。這個特徵完整體現了近代社會下孕育而生的都市構想，街景的完成度令人驚嘆不已。

重要的是，即使鳥取面臨了一九四二年的地震和一九五二年的大火，都市構造不僅沒有受到破壞，若櫻街道甚至一次次地強化其都市軸心機能，數次的道路拓寬整備下，終於形成一條耐火集合建築連綿而成的防火道。這條道路不僅仍舊健在，也是日本第一條融入裝飾藝術建築風格（Art Deco）元素的防火道，因其高度的設計感而受到全國注目。

和名古屋相比，鳥取的個性鮮明許多。首先，車站與縣政府分別坐落於若櫻街道的兩端，完整體現了近代都市的統治與開發思維。這個特徵甚至逐年累月地被強化，這也訴說了鳥取的獨特個性。雖然鳥取和名古屋曾有過共通之處，但因為各自的理由與構想促成了相異的面貌。而這些不同之處都有跡可循，形塑出每一個都市獨有的性格。

社區營造的主要目標之一，便是為了雕琢社區獨有的性格。

除了那些坐擁知名景點或物產的地方，多數時候人們常將周遭的生活風景視為理所當然，不自覺地忽視了社區的性格所在。就像是外國的月亮比較圓，人們往往會先看到自己所沒有、但他人卻擁有的東西，這是人之常情。在討論都市空間時也一樣，就像我們會去熱切關注新誕生的建築，卻鮮少有人留意無聲消逝的歷史。

社區無法相對比較，只適用絕對評價法。政府推行政策時，或許可以拿其他都市的政策進行比較、參考。但在社區營造上，相對評價、排列高低次序一事，完全無助於理解社區的價值與魅力。

那麼，該如何看待社區呢？

讓我們回到前述的譬喻，將社區想像成一本書本。比如說，出版一本內容相似的書就沒什麼意義對吧？每一個社區裡，俯拾皆是潛藏在空間之中的故事，任憑你的想像馳騁於都市的「構想力」之中，就能發現社區是如何依循這股力量而形成。每一個都市裡的社區，都不乏這種動人故事。

當認識那些故事後，必定很快就能理解我所說的，和其他社區比較是多麼地毫無建設性。也一定能體認到，重要的是該如何讓社區的個性更綻放光芒。

而這不僅限於討論社區問題。為了突破某個困境時，一般我們會採取兩種方法：逆轉弱勢，或是加強自己的優勢。一般而言，逆轉弱勢比較容易。因為如果有為現狀所困的人，只要著手改善問題即可。相較之下，要怎麼加強優勢比較困難。因為很容易受到「既然不為現狀所困，不如先去處理更緊急的問題」等質疑，在不容易取得大眾的理解之下，人們往往鮮少採取這樣的方式。

但是在社區營造議題上，我認為必須從強化優勢著手。有耐心讀到這裡的讀者，應該多半能夠認同我的主張。特別是身在社區時，我更深感如此。

當然，這並不是說克服弱點並不重要。只是那是行政單位的課題所在，社區營造在其他層面還有許多需要思考的問題。因為當我們在討論都市的「構想力」、從都市性格中找出社區的未來時，所有正向的評價，將會帶給社區工作者很大的鼓舞。

到此為止的四個章節，主要在討論觀看都市的方式。接下來的兩個章節中，我想帶大家看看居住在都市中的人們。

書籍介紹

本文摘錄自《東京大學最終演講：我與都市共學的這條路》，遠流出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：西村幸夫

譯者：廖怡鈞

近40年的街町保存、社區營造與都市計畫經驗，

沉澱粹鍊出與都市共學所得之10項心法。

本書總結著西村幸夫教授對都市、對社區營造的心血經驗。

既是十個接續的心法，也是社區營造的青年世代值得借鏡的一個整合的態度、一以貫之的價值。

之所以特別想寫給年輕朋友，最主要的緣故就是來自於二○一八年三月在東京大學的退休演講。雖然我不很擅長講述自己的故事，但在這場演說中，我決意將我從都市身上一路所學分享給年輕學子。

研究生涯最初的階段，我跟其他多數初出茅廬的研究者一樣，對自己從事的研究沒什麼自信。對我而言再重要的問題意識，一旦放在這個社會上，會不會只是件無關緊要的小事。而今回想，畢竟當時實際經驗不足，會缺乏自信也是無可厚非。

日後親身前往各種大小都市，有機會與在地前輩接觸，日夜與都市空間搏鬥的過程中，才發現所有的自我懷疑一一都轉變為確信。之所以會有這樣的改變，回首過往，我想是因為都市無形中教了我許許多多的道理。

把這些基本態度交棒給下個世代，我相信是我們這一代的責任，也是我將此書付梓的最大動力。──摘自後記

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航