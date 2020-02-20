《將軍吃什麼》：德川家康「一富士、二鷹、三茄子」的抗老妙方

文：德川宗英

【「一富士、二鷹、三茄子」的抗老妙方】

初夢的吉祥物是德川家康的最愛

關原之戰大獲全勝後，德川家康坐上征夷大將軍的寶座，但是僅兩年就傳位給秀忠，退位成為大御所（前任將軍），並於慶長十二年（一六○七）遷居駿府城。

繼任的秀忠認真勤政，並且為第三代繼承人竹千代（後來的家光）安排多位優秀的輔佐官員。這時候的家康恐怕是自出生以來，心靈首次獲得平靜，想必就連從駿府城可以望見的「靈峰」富士山也變得格外美麗，外出以鷹狩獵時也宛如少年一般雀躍不已吧。

提到富士山又說到鷹，相信每個人腦海中都會浮現「一富士、二鷹、三茄子 [1]」，也就是希望「初夢 [2]」能夢見的三樣吉祥物。不過，可能很多人不知道，這幾樣可說是「家康最愛的三種東西」。

我認為，這三種東西與家康的長壽息息相關。首先是富士山。步入晚年的家康一邊眺望富士山一邊工作，這對於維持他的精神安定，助益良多。再怎麼說，富士山也是日本第一山，況且從他在今川家當人質開始，就時常近距離仰望這座山。他特別遷居駿府城，也是因為想住在最喜愛的富士山附近。

這就像小孩子都有一條觸感舒適的小被子或毛巾，只要拿在身邊就很開心滿意，在心理學上稱此為「安全毛毯」。大人如果有這樣的慰藉物能夠穩定心情，即使遇到不愉快的事，影響也不會加劇。

我認為對家康而言，富士山是最好的安全毛毯，在他的心靈層面上發揮相當大的效果。

在富士山下的原野享受森林浴

住在富士山附近還有一個優點，那就是森林浴。住在駿府，整年都能接觸綠色森林。人的五感受到大自然景色、樹木香氣、野鳥鳴囀和樹葉沙沙作響聲、手腳接觸樹木或土地的觸感、樹木果實和湧泉的滋味等刺激，非常有益於健康。

近年來，已經有科學根據證實森林浴的功效。一邊眺望綠色森林，一邊吸收樹木散發的芬多精，據說能夠有效鎮定腦部活動，紓解壓力。

此外，根據專攻自然療癒學的千葉大學宮崎良文教授的說法，若是在森林裡生活，能夠有效將血壓和脈搏壓控制在固定範圍內。教授曾經做過一個實驗，要求九十八位男大生，到全日本九個森林徒步行走，分別測量行走前後的血壓。測量的結果，原本血壓高的男大生在森林步行之後血壓降低，而血壓較低的學生步行之後稍微降低或是上升一點。宮崎教授解釋，這是五感受到刺激後發揮的相輔相成功效。

歐洲各國自古以來就推崇沖澡和植物的自然療法。德國神父克奈圃（Kneipp），於十九世紀末建立了一套自然療法「克奈圃療法」，森林浴也是他極力推薦的一環。德國國內有超過六十處的克奈圃療養地，據說區內有克奈圃療法專業醫師規劃設計的森林散步路線。克奈圃療法甚至適用德國健保，相關法令認可每四年可做一次、每次為期三週的療法。

歐洲過去不斷砍伐森林，現在竟然流行起森林浴，想來也真是一種諷刺。

或許是日本的森林比歐洲多得多，大家反而不太在意森林浴的優點。一九八○年代初期，日本林野廳等機構曾大力倡導森林浴，但是還沒有到納入健保制度的程度。時至今日，隨著森林浴有助於預防醫療的意識抬頭，產官學界似乎也著手研究。

我住在東京世田谷區，經常會到馬事公苑 [3] 散步，在此享受森林浴。剛搬到世田谷區時，這裡的交通略微不便，可是我牢記德國的克奈圃療法，覺得綠樹多的地方必定有益健康。原以為在都市很難做森林浴，沒想到東京的綠意如此盎然。

家康談鷹獵的效用

第二個是老鷹。老鷹既勇猛又聰明，是英勇的象徵。

家康的嗜好包括欣賞猿樂（能）、圍棋、將棋（日本象棋）、收集沉香等，相當廣泛。以鷹狩獵的「鷹獵」，是他從年輕時就很喜歡的運動，即使隱居在駿府，他也幾乎會在每年秋冬之際到江戶，在往返的路途上，享受鷹獵的樂趣。

伊達正宗似乎也很喜歡鷹狩獵，《德川實紀》（川紀）內留下了這麼一段記載。

幕府賜給正宗的鷹獵場地，與家康的御留場（將軍家專用的狩獵場）相連。有一天，正宗在此鷹獵，但獵物太少，於是他偷偷溜進家康的御留場，正因捕獲鶴等獵物而滿心歡喜時，家康卻突然出現。正宗心想萬一被家康發現，不知道會受到什麼責難，於是便藏起獵物，落荒而逃。另一方面，家康也不知何故，急急忙忙鑽入乾涸的護城河裡。

事件過後，某日正宗來拜望家康，家康很不好意思地對他說：

「其實前些日子，吾進入汝之鷹獵場，獵得鳥兒。只因看見汝之身影，便躲入乾涸的護城河中。」

「吾也偷偷進入御留場內，適逢大人到來，便慌忙逃入竹林。」

正宗如實坦白。於是家康接著說：

「什麼？我以為汝在竹林內窺見我，越發急著逃跑。若是知道我們互相侵入對方的鷹獵場，也就不必那麼慌張了。」

說著噗哧一笑，據說候在一旁的家臣們，都忍不住哄堂大笑。

家康心中或許仍懷有戒心「對正宗這傢伙到底還是不能大意」，但是談起鷹獵，態度顯得溫和許多。即便如此，這兩個人也太孩子氣了。又有一次，正宗在大坂夏之役期間，揮軍前往京都、大坂地區途中，仍未記取教訓，進入相模的御留場狩獵。後來為此謝罪時，家康似乎也是笑著原諒他了。

「出去鷹獵時可以瞭解當地的風俗習慣，還能視察民情。不論寒冬還是盛夏，經常活動筋骨就不易生病。因為大清早起床，飯也變得美味；晚上睡覺時，也因為一天的疲憊得以熟睡，自然能遠離閨房。這是最好的養生之道，效果遠比用藥治療、保養好得多。」

家康偶爾也會談到鷹獵的效用。

鷹獵無疑在家康的抗老上扮演重要角色，但是說出「若是鷹獵，自然能遠離閨房」這種話，未免有些說不過去。因為根據留下來的紀錄，家康至少有兩位正室夫人和十五位側室，育有十一男五女，再怎麼說都是享盡豔福，真的是說一套做一套。或許是他想在家臣面前說得合乎道理，才會說出「自然能遠離閨房」這種話。

鷹獵自古以來遍行世界各地，這種狩獵方法是放出馴養的鷹，捕捉鳥或小動物。人們常用現在的高爾夫球比喻這項活動。不過為了捕獲獵物，必須策馬行進在山勢起伏的山野間，有時也得步行或奔跑，運動量相當大，因此也有人認為「比較接近鐵人三項」。

我認為跟鷹獵比起來，高爾夫球根本不能算是運動。順便說一下，我個人不打高爾夫球。我服務過的石川島播磨重工業（現在的IHI），是日本最早引進週休二日的企業。即使當年當個受薪族，我也不曾在假日跟客戶打過高爾夫球。因為我想在家輕鬆休息，而且我覺得，高爾夫球本該是開心玩樂的活動，變成一種競賽並不恰當。也曾經有競爭的同業公司的人對我說：「如果我說這種話，一定會被我的主管罵。」但是我個人認為，在建立長期的商業往來上，不跟客戶打高爾夫球就拿不到訂單，這種說法是不存在的。

野味是健康食材

司馬遼太郎先生在他的小說《霸王之家》中，描述德川家康時寫道：「他大概是東方第一個知道運動可以維持身體健康的人，而且終身實行。」

鷹獵在野外進行，運動量相當大，不僅能夠有效消除壓力有益身心健康，對家康來說也可「大飽口福」。因為他經常吃捕獲的鳥肉或獸肉，所以即使平時粗茶淡飯，也可以均衡攝取動物性蛋白質。

鷹獵的主要獵物是雉（野雞），偶爾也能獵到兔子、狸或狐。若是狐，真想嚐嚐也可以，但似乎不太好吃。至於狸則好像很好吃。

在歐洲，傳統上都是吃野味（野生的鳥獸）。我也很喜歡吃野味料理。有些人不喜歡肉的腥味，其實若是吃慣了，腥味反而成為特色之一，感覺更加美味。

跟法國人吃飯時，若是被告知「我們今天吃小羊肉喔！」可能就會有大塊羊肉放在桌上，大家一起切著分食。雖然表面加熱到一定程度，但是裡面的肉幾乎是生的。我吃牛排一定吃一分熟。很多人都表示「不是全熟的不吃」，可是我覺得一分熟最好吃。

在法國、德國、瑞士等地方，冬天可以獵捕到很多鹿，所以常常吃鹿肉，東京也偶爾能吃到。鹿肉以里肌肉部分最好吃。

說起鹿肉，明治初期北海道的開拓使（相當於行政管理機構），曾經在美美（金之苫小牧市）興建蝦夷鹿的罐頭工廠，出口到國外。然而，明治十二、十三年（一八七九、一八八○）因為下大雪，蝦夷鹿的食物矮竹被雪覆蓋，許多蝦夷鹿因而餓死。由於蝦夷鹿數量銳減，一度瀕臨絕種，罐頭工廠也因此關閉了。

蝦夷鹿好吃到可以外銷，不知何故日本人卻不怎麼捧場。不過，近年來由於鹿、野豬等會毀壞農作物，為了解決這個問題，日本國內提供野味的餐廳也越來越多了。為了安全食用野味，日本厚生勞動省於二○一四年，首次編寫具體的烹調方法等料理指南。

野味是低熱量高蛋白質的健康食材，雖然依部位而有差別，不過跟牛肉比起來，鹿肉的熱量是牛肉的四分之一、約是豬肉的一半，蛋白質和鐵的含量都比牛多，因此深得注重新陳代謝的中高齡男士，以及希望瘦身的女性們青睞。

天皇家的鴨鍋

日本自古以來就利用放鷹或設陷阱捕鴨，不過在天皇家的埼玉獵鴨場（埼玉縣越谷市）、新濱獵鴨場（千葉縣市川市）、新錢座獵鴨場和庚申堂獵鴨場（二者都在濱離宮恩賜公園內，隸屬東京都中央區）獵鴨，採用的是不會傷害鴨的獨門技法。

首先，利用已經馴養的家鴨，將群聚在稱為「元溜」的大池塘裡的野鴨群，引至「引堀」水道旁。家鴨經過訓練，一聽到敲打板子的聲音就會進入「引堀」，野生鴨子則有跟在家鴨後面的習性。

這時埋伏在引堀四周的獵人現身，野鴨受到驚嚇會企圖飛走，就在這瞬間，使用以絲線編織而成的手持「叉手網」捕捉。江戶時代，將軍家及大名家都使用這種捕捉方法，明治維新後的皇室仍保持這個傳統。

皇室也會在埼玉獵鴨場和新濱獵鴨場，招待來自國內外的賓客，每年晚秋起的兩個半月狩獵期間，邀請內閣官員和各國外交使節團長前來，以獨特的手持叉手網技法捕鴨。以前，捕獲的鴨子應該都祭了五臟廟，但是現在好像是登記種類、雌雄等資料後，再套上腳環（標誌）全部放生。

我小學時，母親娘家戶田家（前美濃大垣領有十萬石俸祿的領主），因為長期在宮內省服務，每年都會送在天皇家獵鴨場獵捕的鴨子過來。由於是一整隻帶著羽毛的鴨子，因此只能拜託熟識的雞肉店老闆幫忙處理，然後在炭爐上放一塊鐵板，用炭火烤著吃。

我們用的鐵板比硯台稍微大一些，而且比較厚，兩面都被鴨子的油脂燒得焦黑。聽戶田家的人說，這是宮內省使用的東西，好像是為了多去除一些油脂，可是烤的時候煙霧瀰漫，鐵板又小，總是搞得油脂四處飛濺。

此外，還可以把骨頭敲到變軟，做成一口或二口大小的小丸子燒烤。戶田家的人還把宮內省的烹調方法傳授給雞肉店。

搭配的沾醬以醬油為基底，佐以白蘿蔔泥加味。吃法類似牛排，不過宮內省好像稱之為「鴨鍋」。一般的鴨鍋會放蔥，這種吃法卻是只烤鴨子吃。這是其他地方看不到的料理方法，味道真的很簡單樸素。

家康的忌辰「茄子之日」

第三個是茄子。茄子是家康最喜歡的食物。茄子富含食物纖維，紫色的皮含有花青素，果肉含有綠原酸這種多酚，據說能有效防止身體老化、預防高血壓和動脈硬化。

想也知道，家康吃的時候並不知道這些，沒想到卻獲得了抗老的效果。

家康最喜歡吃的茄子品種是三保半島生產的圓形折戶茄子，這種茄子因為羽衣傳說而聞名。江戶時代後期，肥前國平戶藩主松浦靜山在他寫的隨筆集《甲子夜話》裡記載：從家康時代開始，駿河國每年依慣例會將首批成熟的茄子獻給江戶將軍家。

三保的折戶地區（靜岡市清水區），氣候溫暖日照時間長，因為農作物在沙地上生長比較快，當時就開始以溫室栽培茄子。折戶村的茄子一採收，官差立刻來取，然後派遣使者，不分晝夜以最快速度送到江戶，據說大約三十六個小時就能送達江戶。

明治維新之後，折戶地區就不再栽培折戶茄子。所幸到了平成時代，國家研究機構將保存的種子，交給當地生產者和JA（日本農協），歷經多次實驗後，折戶茄子終於得以復活。目前主要出貨給當地市場，也會敬獻給久能山東照宮。由於收穫量很少，也有人稱它為「夢幻茄子」。

順便一提，四一七（yoinasubi）的日文拼音正好與「好茄子」（yoinasubi）相同，因此取其諧音訂定每年四月十七日為「茄子紀念日」，而那天也正好是家康的忌辰（一六一六年四月十七日）。這真的是個巧合嗎？

譯註

[1] 富士、鷹、茄子，分別取其諧音代表無事平安、高騰、願望達成。

[2] 初夢，日本傳統稱新年做的第一個夢。

[3] 馬事公苑，位於世田谷區上用賀，可以騎馬或乘坐馬車的大型公園。

書籍介紹

本文摘錄自《將軍吃什麼：德川家康與家族四百年祕傳養生與飲食之道》，聯經出版

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作者：德川宗英

譯者：薛寧心

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一富士：步入晚年的家康一邊眺望富士山一邊工作，對於維持他的精神安定，助益良多。

二鷹：鷹獵在野外進行，運動量相當大，不僅能夠有效消除壓力增進身心健康，對家康來說也可「大飽口福」。因為他經常吃捕獲的鳥肉或獸肉，所以即使平時粗茶淡飯，也可以均衡攝取動物性蛋白質。

三茄子：茄子是家康最喜歡的食物。茄子富含食物纖維，紫色的皮含有花青素，果肉含有綠原酸這種多酚，據說能有效防止身體老化、預防高血壓和動脈硬化。

「家康君菜單」

麥飯含有豐富的維生素B，可預防腳氣病。

家康喜歡吃岡崎名產八丁味噌。大豆經過發酵做成味噌或納豆吃，蛋白質的消化吸收率會比直接炒了吃來得高。此外，味噌所含的異黃酮和皂素，有預防骨質疏鬆症和降低血中膽固醇含量的效果。

各種時令蔬菜中，家康最喜歡的是茄子和瓜類，他是用酒糟或米糠醃漬後才食用。紫色茄子皮中含有「茄黃酮苷」這種多酚類物質，可以預防高血壓和動脈硬化。此外，用米糠醃漬過的蔬菜，除了米糠所含的維生素和礦物質，還有大量的活性乳酸菌，可以調整腸道功能。

家康做的軍糧丸子是混合黑豆、黑芝麻、日式太白粉和白砂糖，加入酒（當時是濁酒）揉製而成。

退位為大御所、移居駿府城後，家康開始喜歡吃當地的甘鯛一夜干。他也攝取動物性蛋白質，算是飲食均衡。家康喜歡吃的甘鯛（馬頭魚）一夜干，稱為「興津鯛」。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九