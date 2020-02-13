對中國一廂情願的「非洲秀才」，成為被中國利用的棋子

文：寒波

武漢的疫情向世界各地蔓延，WHO（世界衛生組織）的領導人，秘書長譚德塞受到許多批評，要他下台的網路連署已經超過36萬人。科學媒體Science刊出《不可能的任務？WHO領導人要在避免冒犯中國下阻止疫情（Mission impossible? WHO director fights to prevent a pandemic without offending China）》這部長篇文章，介紹譚德塞面臨的困局。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在2017年7月1日上任，國籍為衣索比亞，也成為第一位領導WHO的非洲人。我想先提醒各位，批判譚德塞應當基於他的作為，而非他的國籍與膚色，不該有「黑人給我閉嘴」或「黑人就是滾回去種棉花」、「奴隸爬到主人頭上難怪天下大亂」之類的歧視性言論。（插嘴一句，非洲非常大，當年種棉花的奴隸絕大部分來自西非，譚德塞是東非人）

由文章看來，譚德塞希望大力變革WHO組織，但是受到反彈。他也任命更多女性出任高級職位，增加WHO組織的多元性；這種作法一方面符合當代潮流，容易受到讚許，另一方面必然的結果是，他拉拔一批原本沒有掌權，在他手上才獲得權力的領導班子新貴。這是領導者鞏固組織內地位的一手高招。

WHO是世界最大的公衛組織，譚德塞身為領導者，卻非常注重公衛以外的事。他極為關心公衛決策會對經濟、政治等方面帶來哪些衝擊，這些考量又會影響到他公衛方面的決策。

例如疫情爆發後，他遲遲不支持進入「國際關注公共衛生緊急事件」（不是他個人決定，而是由委員會決定，但是他從未表態支持）；而即使各界普遍認為晚了一週宣佈，譚德塞仍然強調不希望各國因此禁止中國的航班、海運等交流。

許多台灣人無法理解譚德塞的作法，不過他的認知多半和我們不一樣。譚德塞表示：世界有一半的人無法獲得基本的醫療服務。假如他真心認為「莫忘世上苦人多」，那麼可以推論他對中國的評價不會多差；他眼中的中國各方面應該不算落後，至少在世界平均之上。

大概可以肯定，譚德賽當下優先的目標和台灣與不少國家不一致。台灣與大部分國家現在關心的是：如何避免病毒進入國境，哪些防疫手段可以阻擋病毒傳播。

然而，總是強調「莫忘世上苦人多」的譚德塞，卻把注意力大半擺在疫情的中心—中國，只要其他國家的疫情不變得嚴重，他就不太關心其他國家；問題是，這整套思維導致的結果，讓病毒不斷有機會由中國蔓延到世界各地，WHO至今每個反應都落後於病毒。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

譚德塞認為要關注事件的中心，若是同時有好幾個重心將造成混亂。他將焦點集中在疫情的中心中國，卻也造成最大的困局，各界看得愈來愈清楚，譚德塞一廂情願不斷稱讚中國的同時，中國並不將他視為對等的人物。

譚德塞面臨的局面非常艱難，他最值得批判的或許是，以WHO的公器替中國背書，使得不少相信WHO的人受到傷害。如今仍對WHO保有信心的人愈來愈少，例如WHO建議各國不要撤僑，各國卻非常不給面子的爭先恐後撤僑。

譚德塞抗疫的宗旨是「別讓中國不開心」，明擺著的事實卻是病毒很開心，防線不知道何時會被突破的各國，也愈來愈不開心。

最有資格對譚德塞不開心的，大概是最直接受害的中國人民。中國人，可憐哪～根據譚德塞的標準，再多中國人病死，只要中國之外沒什麼病患，疫情在世界上都只是火花。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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