口罩爭奪戰：在商有人言商，有人謀暴利天災財

這段時間，令我聽起來最無奈的說話，大概就是：在商言商。而情景，大概你也猜到，在疑惑著要不要捱貴價入貨時，負責人祭出這樣的一句話。

在商言商有錯嗎？沒有。商業社會、自由市場，你定價高，但有人願意出這價錢買，是件你情我願的事，誰也怨不得誰；我之所以感到無奈，是因為這樣的話說出來，其實大多都是自我安慰、掩飾自己心中的不安。

這兩天在Facebook看到一則內容，大意是：在這場「全球口罩爭奪戰」中，李嘉誠搶到口罩、王維基搶到口罩、卓悅、莎莎，甚至連香港眾志都搶到，而香港特區政府的表現呢？則是被大比數拋離。而我想說的是，搶到口罩的，不只這些有名有姓的人，有更多熱心、不辭勞苦的人也從世界各地努力入貨。

然而，大多入到貨來派的、賣的人，似乎都沒有把「在商言商」這四個字掛在口邊。何解？我的看法是：只因他們作為賣家，我作為買家，一早就認定了賣家會透過放售商品這一個交易行為賺取利潤，而買家則是付出金錢或其他代價而換取想要之物，是約定俗成，也是常識。

那甚麼人才會三不五時才說出這話，大概就是知道自己於「在商言商」這四個字以外，言的不只是商，還是暴利、天災財。

不過，我之所以說無奈，是因為暴利更大，為了保命，我們還是會含淚說句：兩盒，thanks。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

本文獲授權轉載，標題為編輯所擬，原文見作者Facebook。

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