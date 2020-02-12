不滿對台灣旅行禁令，菲眾議員批評衛生部：新加坡武漢肺炎病例更多，何以不禁？

菲律賓民航委員會（CAB）在2月10日晚上突然下令，基於一個中國政策，把台灣列入菲律賓對中國、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，禁止曾入境或停留台灣的外籍人士入境，導致部分台灣旅客滯留在菲律賓機場。

對於台灣表達的不滿，儘管菲律賓衛生部12日下午召開了會議，但仍未有明確結果。《中央社》報導，菲律賓衛生部次長杜明戈在12日下午舉行2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）例行記者上表示，對於是否解除台灣包括在菲律賓對中港澳發布的旅行禁令，他回應稱相關問題會由跨部門抗疫小組發言，而抗疫小組可能在13或14日發表聲明。

報導指出，當媒體追問解除旅行禁令與否的彈性有多高，以及鑑於當前新加坡和泰國可能爆發社區感染風險，新加坡病例數也比台灣多，菲律賓是否將實施類似的旅行禁令時，杜明戈回應稱他未參與跨部門抗疫特別小組會議，但該小組會定期召開會議，並持續監控、評估疫情。

Inquirer新聞網報導，菲律賓眾議院少數黨領袖阿巴特（Bienvenido Abante Jr）在12日召開的會議上質疑，菲律賓衛生部的數據顯示，新加坡已有43例確診的武漢肺炎病例，是台灣18例確診病例的兩倍，為何只針對台灣發布禁令，卻不對新加坡發布。菲律賓旅遊業代表也出席了會議，他們要求取消對台灣的旅行禁令，也指出新加坡的確診病例比台灣還多。

衛生部助理部長隆奎洛（Kenneth Ronquillo）回應阿巴特稱，衛生部只是遵循了移民局發布的備忘錄。隆奎洛表示，大多數進入菲律賓的航班來自香港和台灣，流動十分頻繁，「我們還知道，「台灣和中國之間的人員移動時間大約不到一小時。因此，從公共衛生的角度來看，我們將盡最大努力保持謹慎，並保護我們的國家免於流行疾病的入侵。」

報導稱，阿巴特開玩笑地說「台灣不是中國的一部分，而是菲律賓的一部分。台灣距巴丹群島僅一小時的行程。」阿巴特隨後也澄清說，他不是在要求衛生部對新加坡實行禁令，而是要求客觀地將新加坡與台灣進行比較。

指揮中心：會表達台灣非中國

對於菲律賓、韓國相繼對台灣祭出旅行禁令等防疫措施，《中央社》報導， 中央流行疫情指揮中心執行官、疾管署長周志浩12日下午在記者會中表示，WHO至今未宣布建議對任何國家做出旅遊管制措施，研判應該是韓國、菲律賓國內自行評估做出的決定。

報導稱，周志浩強調指揮中心會透過相關窗口陳情，表達台灣和對岸不同，不僅醫療體系完整，疫情也控制良好，並沒有出現社區感染狀況，而且外國人來台被感染風險低。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範