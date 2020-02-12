首批農業移工來了，台灣準備好和「可愛陌生人」說你好了嗎？

在從事營建、製造、漁業的產業移工，以及家庭看護的社福移工之外，因應社會討論多時的失聯移工、農業缺工議題，台灣的農園與牧場，已正式迎來首批合法農業移工。

據《四方報》報導，農業委員會12日表示，目前於台灣茶園、菜園與酪農業工作的7名泰籍移工，成為台灣農業首批引進的外籍移工。《聯合報》報導，這7名泰國農業移工，2019年12月底就已到台灣工作，其中2名是酪農移工，其餘5名則是外展農業移工。

根據勞動部統計，我國移工主要來源國依序為：印尼、越南、菲律賓和泰國。菲律賓、泰國已開放受理農業外展移工，2019年底時國內有3家外展機構已向泰方送件。不過，而印尼跟越南未完成簽訂，因此目前仍無法引進更多農業移工。

根據統計，地方申請100多名酪農移工以及400多名農業外展移工。農委會說明，為回應地方需求，加速引進移工，近日會與印尼、越南駐台代表處等單位洽談。

據農委會2019年5月頒布的要點規定，外展農業移工意指由農會、漁會、農林漁牧有關之合作社，或非營利組織等「外展機構」，聘僱外國人從事農務工作，再由機構指派移工服務的場所。除卻過去就已開放海洋漁撈、屠宰工作，擴大開放了農作物栽培、畜牧飼育、水產養殖等。

除了酪農移工、外展農業移工，農委會指出，第一梯次的53位印尼青農，則已於2019年9月22日抵台，並在接受訓練後，展開農業實習的新生活。

你好，可愛陌生人

農園雇用非法移工的現象，讓台灣農業缺工的議題輪廓漸漸清晰。移工們有的是逃離原雇主、有的是利用假日打工增加收入。由來自越南的新住民導演阮金紅，與其丈夫蔡崇隆，2013年曾拍過《可愛陌生人》討論非法移工的現象，隨後在2017年繼續拍出續集《再見，可愛陌生人》，述說失聯移工在農園非法打工的故事。直到2019年，記者鍾聖雄在聯合報推出專題報導「隱形的農業大軍」，聚焦於非法農業移工的議題。

農園主人雇用失聯移工背後，點出兩個問題：為什麼移工要逃跑？台灣農業缺工的狀況有多嚴重？《再見，可愛陌生人》中，爬梳出雇主忽視或剝削移工、工資過低而無法償還高額仲介費的問題。如今政府對農業移工招手，則是期待能作為農業缺工的解方，對這群「可愛陌生人」的一聲公開招呼。

因農業人力老化等問題，台灣農業缺工問題嚴重。據《中央社》報導，就2019年4月時農委會主委陳吉仲說明，台灣的缺工分為兩類，一類是「常態性缺工」，每天要上2個班次的酪農，為牛擠乳、送飼料、清畜舍，一日不可中斷，約缺工1萬人。另一類是「季節性缺工」，例如水果採收、開花結果套袋期間都要有人力，約缺工25萬人次。缺工最嚴重的地區在台灣農業大縣——雲林。

台灣從討論、開放到迎來合法農業移工，歷經漫長過程。2019年3月底勞動部通過相關草案後，農委會輔導處農業人力辦公室執行秘書蔡佩君表示，研擬「台印尼青農實習計畫」、「農業外勞外展」、「乳牛飼育業開放外籍移工」3項計畫。同年4月5日，勞動部正式修正《外國人從事就業服務法》第46條相關項目，為其提供法源。

許多農民殷切期待的合法農業移工上路，不過，政府是否準備完整的配套，來對這群移工好好地說「你好」仍是須關注的問題。既有的非法移工是否也隨之就地合法？外展農業移工的勞動權益是否受到保護？移工能否補足台灣農業缺工？《聯合報》報導，農委會曾表示，未來合法移工政策上路後，政府會配合加強查緝非法，唯有讓農家都請不到非法的，才會轉向合法管道。

由於外展農業移工的聘僱形式，農民這方只需在有人力需求時才付費申請派工協助，肩負管理責任的是外展機構，可說是「派遣」版本的移工制度。目前農委會規範，外展機構每月要呈報一次移工名冊跟工作資料，農委會未來也會不定期實地查核，若違反相關法令可廢止外展機構許可。

農委會輔導處農業人力辦公室執行秘書蔡佩君表示，農業移工是支撐轉型的過渡助力，此外，政府透過薪資補貼、青農培訓等方式，補足超過2500人次農業人力。另外他也坦言，台灣農業若要解決缺工問題，關鍵還是在於機械化、自動化轉型。

不過，在主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔在〈開放外國移工救得了農業缺工嗎？〉一文中，長期參與農村社造活動的美濃農村田野學會執行理事溫仲良指出，機械化是農委會目前因應的積極作法，也肯定此方法有其成效，「但這其實是雙面刃，因為越能夠機械化的作物，通常產值也越低。」

湯琳翔文中指出，在高齡化、少子化與都市化的的趨勢下，農業缺工的問題缺工是一個市場互動下的現象，恐怕並非轉眼能夠反轉。他建議，就短期而言，讓移工的親人依親打工、農業師傅、專業技術團和媒合短期農活的作法不無小補，農業產業升級以及農村宜居性的全面規劃是可行方案，。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊士範