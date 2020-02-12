恐攻餘波帶來的道德兩難，印尼拒絕讓ISIS前戰士和家人返回故土

在西爪哇茂物（Bogor）的總統府，佐科威和內閣討論聚首研討一周後，印尼政府11日決定，拒絕讓超過600位公民——據信是伊斯蘭國（Islamic State in Iraq and Syria，ISIS）的前戰士及其家人返回家鄉。

《南華早報》報導，自從美國2019年10月宣布ISIS的領導人阿布·貝克爾·巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）身亡，印尼國內就開始了是否讓ISIS前戰士們回來的討論，至今已經持續超過4個月。「政府必須保障2.67億的印尼人的安全。」政治、法律和安全事務協調部長Mahfud MD表示，「一但有外國的恐怖分子戰士一起回來，他們可能成為新的病毒，讓2.67億的印尼人感到不安全。」

與蓋達組織（al-Qaeda）曾經有所聯繫的伊斯蘭祈禱團 (Jemaah Islamiyah)前領導人Nasir Abas，表示「我不同意（前ISIS成員）的歸國，一旦允許他們進入印尼，他們的意識形態病毒就會很危險。」

《海峽時報》報導，自2019年3月以美國為首的聯軍擊潰ISIS之後，這群印尼人目前都被留在敘利亞的難民營中。印尼反恐領導最高機構——國家打擊恐怖主義機構（BNPT）督察長Suhardi Alius表示，2019年7月，Mahfud MD之下就已成立專案小組針對此議題調查並呈報給總統。

不過，11日Mahfud MD對印尼總統佐科威（ Joko Widodo）會報時則對於當中的未成年者採取保留態度，「沒有計畫讓恐怖分子回來。我們不會帶外來的恐怖分子回印尼……對於10歲以下的小孩，我們可能會考慮逐案處理。我們會看這些未成年人是不是孤兒。」

印尼當局擔心的是這群人當中是否有恐怖分子，Mahfud MD根據美國中央情報局（Central Intelligence Agency）指出有689名印尼人被滯留在敘利亞，不過當中只有288人的身分已經確定，他補充，「政府正在著手收集更多關於人數的有效資訊，以及他們的身分，還有他們是否涉及恐怖主義。」

2016年1月，印尼首都雅加達市中心傳出爆炸巨響。《紐約時報》報導，ISIS的官方帳號透過加密手機應用Telegram上，宣稱他們是這起自殺式襲擊恐攻的謀劃者。據稱至少有7人喪生，23人受傷。槍聲和爆炸聲種下了印尼與其東南亞各國對ISIS及恐怖主義的恐懼。

《雅加達郵報》一篇評論指出，印尼作為全世界最大、以遜尼派穆斯林為主的國家，ISIS宣稱自己代表遜尼派，也讓印尼無法專心面對這些前戰士們及其家人的命運。對有些人來說，這是關乎人性、正義和人權的道德困境，比如說，並非所有戰士的配偶，都可以自主決定是否一起前往敘利亞和伊拉克，也有些是被騙去的。

《南華早報》報導，華盛頓國家戰爭學院的教授Zachary Abuza表示，政府的決定是短期的方法，「無益於解決問題。」他指出，「這個決定可能創造出一群游離的聖戰份子（jihadis），他們也可能會嘗試逃回國內。雖然沒有最佳解，不過以我的觀點來說，比較合理的作法是將他們帶回國內由國家管理。」

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責任編輯：徐卉馨

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