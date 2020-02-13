新增「臨床診斷」標準，湖北「武漢肺炎」確診病例一日增加1.3萬

中國湖北省「武漢肺炎」（新型冠狀病毒）診斷新增「臨床診斷」後，新型冠狀病毒肺炎確診病例暴增。光是12日就新增1萬4840例，其中臨床診斷占1萬3332例，比11日暴增1萬3202例，現有疑似病例則減少2267例。湖北11日新增新冠病毒肺炎確診病例僅1638例。

加入「臨床診斷」標準，確診一日增1.3萬例

湖北省衛生健康委員會官網通報，2月12日，新增新冠肺炎確診病例1萬4840例（含臨床診斷病例1萬3332例），其中，武漢市新增1萬3436例。全省新增死亡病例242例（含臨床診斷病例135例），其中武漢占216例。新增出院802例（含臨床診斷病例423例）。

截至12日午夜，湖北累計新冠肺炎確診病例4萬8206例（含臨床診斷病例1萬3332例），其中武漢3萬2994例（含臨床診斷病例1萬2364例）。全省累計治癒出院3441例。

湖北全省累計已死亡1310例，其中：武漢市1036例（含臨床診斷病例病亡134例），黃石市9例，十堰市1例，襄陽市13例，宜昌市11例，荊州市23例，荊門市24例，鄂州市30例，孝感市49例，黃岡市58例，咸寧市7例，隨州市14例，恩施州4例（含臨床診斷病例病亡1例），仙桃市16例，天門市10例，潛江市5例。

據通報，湖北目前仍在院治療3萬3693例，其中，重症5647例、危重症1437例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例9028人（11日為1萬1295人），當日排除3317人，集中隔離6126人。累計追蹤密切接觸者15萬8377人，尚在接受醫學觀察7萬7308人。

通報稱，隨著對新型冠狀病毒肺炎認識的深入和診療經驗的積累，針對湖北省疫情特點，國家衛生健康委辦公廳、國家中醫藥管理局辦公室印發的「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）」在湖北省的病例診斷分類中增加了「臨床診斷」，以便患者能及早按照確診病例接受規範治療，進一步提高救治成功率。

通報稱，根據該方案，近期湖北省對既往的疑似病例展開了排查並對診斷結果進行了訂正，對新就診患者按照新的診斷分類進行診斷。為與全國其他省份對外發布的病例診斷分類一致，從13日起，湖北省將臨床診斷病例數納入確診病例數進行公布。

「臨床診斷」是什麼？和之前的診斷方式差在哪？

根據「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）」，電腦斷層掃描（CT）影像具有肺炎特徵者，湖北即列為臨床診斷病例，不再只依賴目前廣泛使用的病毒核酸檢測。

綜合中國《央視》和《聯合報》報導，大陸中央指導組專家、北京朝陽醫院副院長童朝暉指出，之前主要都是靠核酸來進行確診病例，實際上如果按照臨床診斷的標準，是有一大部分「疑似病例」的。增加臨床病例的診斷，有益於臨床醫生對疾病多一個判斷依據。針對疫情檢測，不能單強調核酸或CT（X射線電腦斷層掃描）的重要性，要綜合分析、診斷。

在「臨床診斷」中，要進行幾個方面的評估：

如果病人在湖北或者在武漢地區，已確定有流行病學史 發熱、呼吸道咳嗽、憋氣的症狀，這是臨床症狀 臨床有病徵，身體檢查 電腦斷層CT掃描，影像檢查

他舉例，比如常見的肺炎鏈球菌肺炎，實際上能拿到陽性的比例以及培養的比例僅有20-30%，大部分是靠臨床醫生來對臨床病例下一個臨床診斷。

《中央社》報導，湖北省「疑似病例」標準亦修改為：無論有沒有流行病學史，只要符合「發熱和／或呼吸道症狀」，以及「發病早期白細胞總數正常或降低，或淋巴細胞計數減少」這2項臨床表現，便可考慮為疑似病例。而疑似病例具有肺炎影像學特徵者，就判定為「臨床診斷」病例。

中國《人民網》報導，武漢大學中南醫院醫學影像科副主任張笑春教授指出，病毒核酸檢測是最終確診新型冠狀病毒感染的肺炎無的「金標準」，然而假設「CT（電腦掃描）呈現陽性、核酸檢測呈現陰性」這種結果可能影響臨床檢查，目前核酸檢測特異性高、敏感性偏低，不排除「假陰性」結果的可能。

張笑春認為，新型冠狀病毒目前還被發現不久，核酸試劑研發時間較短、現有採樣人員不足、檢測時間相對較長等因素，短期內對大量密切接觸、家庭留院觀察及高度疑似患者檢測的診斷有一定困難。

「CT檢查方便、快捷、直觀，在基層醫院比較容易普及。雖然CT只是輔助手段，但在現在形勢嚴峻的武漢等地區的防控必須採取『不放過一個』的非常規手段，減少交叉感染。」張笑春也提醒，CT陽性和病毒核酸檢測陰性的患者，也要被納入隔離治療，非常時期「寧錯勿漏」，即使是其他肺炎，也能因及時治療受益。這樣才能盡快控制傳染源、切斷傳播途徑，盡可能讓更多人不被感染，感染的無症狀患者也可及時被發現治療。

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責任編輯：李秉芳

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