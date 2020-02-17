《貧窮的本質》（下）：這些父母已經知道資源會越來越受限，為何還生這麼多孩子？

文：夏承樟

三、教育

作者曾經在烏代布爾農村的學校組織過一場拼貼活動，他們提供給參與的家長們各式各樣的雜誌，並請他們剪出那些覺得跟教育有關的、以及教育將會為他們的孩子帶來的東西。沒想到，這些家長們的作品大多不離「黃金」、「珠寶首飾」、「名車」等，而非其他的圖片。

這和大多數的情況一致，那就是家長們似乎總認為「教育」是一種能讓孩子獲得大量財富的方式，所以對大多數的家長來說，他們心中最佳的致富途徑就是成為公職，其次則是白領工作。

像這樣對於孩子的「期望」，意外的不分貧窮與否，在許多其他國家，也會有同樣的期望存在。

在馬達加斯加，一共640所學校的家長參與了一項調查：即孩子們中學畢業後如何謀生？在此有70％的家長認為孩子將可以得到一份政府的工作；但是令這些家長們失望的是，能夠上到六年級的孩子並沒有他們想象的多，更別提中學畢業了。

其實除了上述在生活及健康中所提到的孩子所遭遇的問題以外，家長的心態也使孩子可否順利完成學業有著很大的關係。因為在這些家長眼中，他們將教育看作是彩票（也就是賭博），而非一種安全的投資。

在摩洛哥，家長們認為，多讓孩子上一年小學，可以使他們的收入增加5％；而多一年的中學則可增加15％，所以的確，在這種狀態之下家長們更關注的是自己的投資回報率，而不是孩子真的能否學到東西。但也因為他們將重點鎖定在「回報」，所以那些擁有數個孩子的家庭，就會變成「派代表制」的，選出孩子來上學。

在一個有著7個孩子的農戶家庭里，除了他們家最小的孩子以外，其他孩子都早早被迫或自願輟學，第一個原因肯定是因為學費支出，孩子一年的學費將超過家庭農作物總收入的10％。但是另外一個原因由作者從這位孩子的母親口中問出：因為最小的那個孩子是家裡「最聰明」的孩子。作者認為，這就像是在一個家庭中選出一個世界冠軍似的，並且還需要其他孩子也同意這個選擇。

那會不會有人想著：如果這些父母不生這麼多孩子的話，是否就可以有效的提高受教育程度了呢？

確實，一旦有了更多的孩子，那每個孩子所被分配到的資源和照顧的質量就會降低，所以這些父母就會轉而選擇相信為那些他們認為最有天賦的孩子加碼投資。但是這樣一來，就很有可能造成對其他孩子的天賦的一種浪費。

這些父母既然已經知道資源確實會有分配不均的情況，為什麼還要生這麼多的孩子呢？這裡的答案居然是一句我們非常熟悉的話：養兒防老。

正如我們一開始說的，很多父母直接將孩子視為他們的經濟未來，不管是一種保障政策、一款儲蓄產品還是一種福利彩票。由於在富裕國家中，很多的父母有著社會保險、養老年金或者其他大眾措施，所以他們確實不需要從這樣的角度去切入。但是就像一位在印尼西卡達斯貧民窟專門收廢品的人，帕克．蘇丹諾，他就有著9個孩子和一大堆孫子孫女。

他認為自己有這麼多的孩子是一件非常快樂的事，因為只要其中幾個混的不錯，可以給他養老送終，那這筆「投資」就是值得的。所以在這些家庭當中，就會不斷地陷入一個生很多孩子所以資源不均；只有少數幾個孩子能夠有機會接受教育和享受資源；再次生下眾多孩子，然後持續貧窮的狀況發生。

回到帕克．蘇丹諾，他其實相信，正是因為需要撫養9個孩子使得他很難脫離貧窮，但是他又無法清楚知道，到底哪一個孩子在未來有能力給他養老。所以在此作者給到我們的解答就是，這確實需要政府去完善福利制度，並且試著讓他們的國民相信，就算是不生下這麼多的孩子，也可以在年老之際有著良好的照護措施。

四、創業

各位看到這個標題是否好奇：「難道窮困階級也有辦法創業嗎？」來自《貧窮的本質：我們為什麼擺脫不了貧窮》兩位作者在18個國家的調研數據中，有50％的城鎮窮人們從事非農業工作；而從事農場生意的則在25％－98％之間。

一樣先用一段書中的案例來說明：2008年，在印尼萬隆省的伊布．蒂娜，曾經與她的丈夫經營服裝生意，手下還有著4名員工，生意特別不錯。但是他們遭遇到了一個狀況：他們生意上的合作夥伴開了張2000萬印尼盾（約3750美元）的空頭支票，從此他們陷入了麻煩。

首先，在報警之後，警察索要了250萬印尼盾的好處費才承諾處理；其次這個合作夥伴在歸還了400萬印尼盾之後消失無蹤，其中的200萬又被警察索賄。也就是說他們一共花了450萬的好處費，僅追回了400萬的欠款。他們沒有放棄，在接下來的4年內憑借著政府的一項貸款計劃，一共獲取了1500萬印尼盾（約2800美元）的貸款；卻在墊付了上千條短褲之後，由於訂購商臨時取消了訂單，他們再次陷入深淵。

不久後，蒂娜和他的丈夫離婚，自己帶著4個孩子回到娘家，並且對於創業有著深深的恐懼及傷痕。最糟糕的是，蒂娜的大女兒因為曾被綁架，留下了心裡陰影，因此她還必須要在自己狀況不佳的情況下分心照顧她的女兒。

在這段故事中我們看到的是對於風險的承擔力，因為兩次的事件導致原本要脫離貧窮陷阱的他們，又被一路逼回。

窮人的生活中缺少充滿著風險，他們必須要籌集所有的資金，要麼來自家裡的儲蓄、要麼是貸借款等。在目前為止聽起來都跟我們所面臨的處境差不多，至多的區別是金額大小的不同，但是窮人們一旦失敗或者遭遇風險，他們確實缺少了一些機制和機會來幫助他們翻身。

對我們來說，或許大多數人在創業、投資失敗之後，可能還能有機會回到企業、或者再次嘗試，退一萬步說，至少還能有口飯吃；但是對於書中所研究的這個階層，他們可能有超過45％以上的比例都在長期吃不飽飯的情況下，他們因此過得很不快樂。更令人難過的是，這樣的經歷將會刻印在他們的身心，失去希望、感覺沒有出路，喪失了突破困難的自控力。

這樣的狀況如何化解呢？作者提到了保險。

我們都知道，在許多發達國家，可能會有各式各樣的保險措施，好比說醫療險、天氣險、牲畜死亡險等。或許針對上述我們提到的服裝創業案例來說，這邊沒有適用的保險範疇，但至少在蒂娜女兒需要照料的情況下，或許醫療險還是可以提供一些適當的協助（總比什麼都沒有還好）。而對於其他以農場作為主營業務的人們，後兩項保險就能提供很好的抗風險能量。

從保險公司的角度來出發，如果這幾十億窮人都沒有保險的概念，那難道不是一個擁有很大利潤的市場嗎？

（1）先談談保險公司，首先他們必須要面對欺詐行為。印度工業信貸投資基金會曾經試推過牛險，結果一大堆投保人都說他們的牛「走丟了」；基金會決定將規則改成：如果想要索賠，就必須提供死牛的耳朵。這下苦了這群牛也繁榮了牛耳市場！任何的牛無論投保與否，牛耳都會被割下，並且賣給這些投保人。

（2）另外，經過了數個小額信貸和保險公司的調研，他們也發現了其實窮人對於買保險這件事情並沒有這麼大的熱衷。原因有二，第一：曾經有一位女士在她丈夫死於一種嚴重的疾病後，向保險公司理賠遭拒；而保險公司給與的原因是她的丈夫沒有住過院。這讓她非常震驚也決定這輩子再也不要相信保險；而就算是天氣險，也存在著如果降雨量超過指定的標準，那就沒有人可以得到理賠的狀況發生。

所以作者在最後的可行結論就是：由政府為窮人支付部分的保險費用，因為已有數據證明其可行性。在加納，幾乎所以農民都購買了天氣險，因為在此，農民享有很大比例的天氣險補助金。而經由這樣的方式為農民增加了抗風險能力後，他們更願意採買肥料為自己的作物施肥，也因此能獲得更好的收成。幫助了他們降低吃不飽飯的幾率，慢慢地走出貧窮陷阱。

五、援助

自1969年至今，已經頒出了49個諾貝爾經濟學獎。常有人質疑，如果說這些獎項都是具有建地且高度專業的，那為什麼就算到了今天全球還是有幾十億人口正在面臨貧窮？而這或許也是這個獎項這麼容易為人詬病的原因：那就是空有廣泛的理論，卻無法真正符合諾貝爾獎設立的初衷──那就是「對全人類做出巨大貢獻」。

我們且不論這次的研究是否又是一次空談，但是在作者的眼中，就算他們研究、制定了多麼周詳完整的計劃，如果執行者，也就是政府，沒有辦法或者沒有意願有效的落實和作為，那再多的政策和援助都是枉然。

烏干達政府曾經制定了完整的預算來覆蓋每一位學生在學習期間可能會產生的費用，好比說教室整修、書籍購買，甚至教師的薪資等。但是令調查小組吃驚的是，學校只拿到實際援助資金中的13％！而同樣的結果也都在其他被調研國家被證實，無疑令所有有心想要消滅貧窮的人們絕望。

傑佛里．薩克斯認為像這樣的腐敗其實也是一種貧窮陷阱的體現，因為貧窮將會引起貪腐，而貪腐又再引起更多的貧窮。對此，他的建議是通過瘧疾控制、食品用水安全、環境衛生等角度來給予援助；並且，提高人們的生活水平將有助於政府和民間團體更願意遵守法律法規。

還好，烏干達的事件在數據公佈之後，成功的引起了社會大眾的輿論，而該國的財政部也決定將每月下發的資金數目公佈在主流媒體上；因此，能夠有了80％以上的撥款都到了學校的改善。（雖然我還是好奇著，那剩下的20％呢？）也就是說，在具有有效的監管情況下，這些地方官員將會停止盜用公款的行為。

但是就算這些援助都有辦法100％的到位了，難道就真的能夠幫助全體脫貧嗎？

我想答案並非如此。我們在「生活」一節提到，窮人受限於自身技術含量不足且面臨缺糧，導致陷入吃不飽、沒有工作、壓力過大、再將收入購買更可口的食物（但是營養或熱量可能更少）以及電視機等產品的惡性循環；在健康中提到，窮人囿於信息還有公共醫療條件的缺乏，在加上我們無法想象的生活壓力圍繞在他們周圍，他們真的很難像我們說的放眼於未來。

在「教育」環節，家長們對於教育的錯誤期望以及始終還帶著養兒防老的觀念，使得他們很難脫離現狀，不斷地輪回相同的情況；而說到創業與援助，保險制度的不完善和貪腐的嚴重讓這些試圖改變的人也很難施力。

作者在18個國家的調研與走訪之中，看到了許多相似的困難點，而這麼多的困難點，除了有心想要提供援助的經濟學家、慈善人士、基金會等，在被援助一端的政府確實必須承擔起最大的責任。

對於我們而言，其實跟書中的這些人們根本沒有這麼大的差別，唯一的就只是我們比較幸運而已。我們長年處在吃得飽、穿得好的狀態下，享受著各種便利的措施及服務；但是儘管如此，還是有可能會有人沒有辦法如此深刻體會自己擁有的一切優勢。我想，我們必須在知道了世界的彼端還有很大一群人在朝不保夕的背景下努力著，我們也該更加珍惜，讓書中的真實案例，不再只是書本上的另外一段故事。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航