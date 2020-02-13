剔除「隱形病人」陽性個案，不會大幅改變疫情數據

對於中國的疫情數據，筆者一直都抱有睇下可以，但好大懷疑的態度。

網上流傳中國把隱形患者（無症狀感染者）陽性個案剔除，是為了把「抗疫數字」做好。但把這組數字剔除，就可以改變新增的確診數字嗎？

筆者認為這個剔走隱形患者的方法，不可能立竿見影扭轉疫情數據。

一，以中國現在的疫情，根本連確診所有有病徵嘅患者都未必夠能力，仲有幾多空間可以測試無症狀的人是否帶有新型冠狀病毒？既然無能力去找出隱形病人，又何來咁多隱形病人去剔除？

二，不少地方確實有發現隱形患者，但發現的個案只是十分少數，甚至只是一些零星的個案。既然隱形病人比率本身不高，剔除了又如何可以令數據逆轉，令抗疫看似大成果？

用以上的推敲，把測試結果呈陽性但無症狀的隱形患者剔除，只會令數據靚咗啲啲，但唔會改變到個趨勢；要立竿見影，只靠改變這一個對沒有病徵但測試陽性並不算是確診的定義，根本不可能的；要每日新增的數字顯著減少，只靠改變這一個定義，亦沒有可能做到的。

如果中共要控制疫情數字，只要控制每間醫院的試劑數量便行。當醫院唔夠試劑，只可以測試某些病人，令其他的病人沒有可能確診。另一個方法是控制入院人數，令很多患者連醫院都入唔到，又點確診？控制這些數字，比改變確診定義減少這樣少數的隱形病人，不是來得更有效率嗎？

當湖北省已多達三萬以上的確診病人，在那裡究竟有多少人有病不能到醫院檢查及確診？又有多少人死了不能或不用再去確診？要是搞清楚了這些數字，真正的患者數目會是三萬的多少倍？

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責任編輯︰Kayue

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