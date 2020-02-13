因應「武漢肺炎」政府第一波紓困方案出爐：將發「抵用券」刺激內需消費

行政院今（13）日院會討論因應武漢肺炎衝擊產業的紓困措施，行政院長蘇貞昌裁示，編列特別條例與特別預算因應，初步匡列新台幣600億元，為期一年，針對內需型產業、農業，以及航空與觀光業等提出紓困措施。

行政院表示，依據主計總處昨日所發布今（2020）年的經濟預測，在武漢肺炎疫情衝擊下，今年GDP成長率仍可維持在2.37％左右。但基於防疫需要，針對部分高風險事務、對象實施限制與管理措施，另相關產業受他國疫情影響難以順利調控，加上民眾自我防護意識提高，也會對民間消費產生影響，國內產業受到衝擊在所難免，為儘速協助這些在短期經營上可能馬上會出現困境的產業，已提出第一波紓困方案。

交通部：運輸及觀光業紓困及振興方案約200億

根據交通部新聞稿，紓困部分包括觀光產業及交通運輸業，共籌編約142.3億元，觀光產業復甦及振興方案54.5億，另配合前瞻計畫2.0，投入300億元將觀光產業升級與轉型。以上總計約將近500億，行政院稍早已拍板。

其中觀光產業的紓困包括「旅行業接待大陸旅行團提前離境等補助」2億元、「旅行業停止出入團之補助」7億元，還有協助補貼觀光旅館及旅館營運負擔等6項共約44億元。交通運輸業紓則有協助遊覽車客運業、小客車租賃業、計程車客運業融資貸款及利息補貼、遊覽車業者的汽車燃料使用費和牌照稅之50%、補貼航空業及機場業者之降落費、土地租金、房屋及機庫使用費、權利金等，8項針對運輸業的紓困方案約98.3億元。

交通部也將辦理包括「國內旅遊復甦計畫」、「促進旅行業發展方案及跨縣市區域合作結合觀光產業公協會並鼓勵新創」、「補助地方政府提案觀光亮點活動」、「提升旅宿溫泉品牌與行銷」、「國際郵輪復甦計畫」等振興計畫，總計11項約54.5億元。

蘇貞昌裁示，未來要針對台灣觀光品質的提升全面推動，將另推動觀光升級計畫，這部分將與前瞻計畫第二期特別預算合併推動，共300億元。

經濟部：業者貸款展延、消費者發「抵用卷」

根據經濟部新聞稿以及《中央社》報導，經濟部推出的內需型產業紓困方案，包括在疫情期間提供業者貸款展延與利息補貼的資金紓困；保證專款的「防疫千億保」；以及協助店家數位轉型如外送平台和電商工具、環境優化如營業場所改善與商業營運人才培育等。

疫情結束後，政府將協助業者拚經濟，在資金面提供業者新增貸款的利息補貼、辦理大型展銷活動，並推出規模20億元的夜市、商圈與餐廳等酷碰折扣優惠（抵用券）。

政院官員表示，政府為刺激經濟，鼓勵民眾增加買氣，將參考民間的酷碰（coupon）優惠，民眾花錢，政府提供折扣，規劃「你花錢我打折」的優惠措施。由政府給折扣，店家可加碼，在既有的消費基準上振興買氣、提振內需。抵用券不是消費券，消費券會直接排擠既有消費，採用部分抵用的方式則是會擴大消費，帶來額外收益。至於推出時間與實施細節，則將視疫情發展再定案。

另外針對備受衝擊的中小企業，《自由時報》報導，經濟部也提出受災中小企業援助方案，已有貸款之本金與利息償還可以展延、或者獲得利息減免，利息減免每家最多40萬元；另外在復工貸款方面，經濟部也將補貼貸款利息，每家最多50萬元。

農委會：補助農產品外銷，媒合營養午餐食材的銷售通路

綜合《經濟日報》和《自由時報》報導，農業紓困方面，因中國市場通路受阻，台灣鳳梨與釋迦等農產品外銷受影響，銷養殖漁產品如石斑魚等也受到衝擊，另外也包括因應學校延後開學，替學校午餐食材供應的農民農產品無處去、中國大陸船員暫無法來台、受到觀光客減少衝擊的休閒農業產業等，農委會共提出7項紓困措施。



包括將協助農民媒合其他銷售通路、加強分散及拓展海外市場、農漁業人力缺乏的因應措施、另外將與電商合作拉動農產品線上網購的銷售、受到觀光客減少衝擊的休閒農業產業將提出優化及多元行銷方案、農漁業紓困貸款共68億，以及整體生產結構調整。

在野黨大多支持

《中央社》報導，台灣民眾黨團幹事長高虹安表示，目前政府紓困方向大體正確、樂觀其成，但要重視效果管控等問題；國民黨團書記長蔣萬安說，對於受衝擊的產業給予紓困協助，大方向都支持。

蔣萬安建議發放振興抵用券的規劃上更周延，包括會不會對現在預算有排擠效用，不管是過去的消費券或夜市券，幾本上是以全額抵用或部分抵用方式，提出誘因刺激消費，但在疫情當下，如何讓民眾沒有外出恐懼，願意上街消費也要詳細研議。

高虹安則說，因為疫情關係，服務業的業績已經掉了3成，服務業消費是終端消費力道，要先想辦法解決這個。高虹安也提醒，過去政府發放夜市券，發生回收率約只有4成等問題，呼籲行政院更加重視總量發行、回收機制、效果管控等，事前就做好管控。

政府列為需要紓困的產業主要包括內需型產業(餐飲、零售、商場商圈、夜市、傳統市場、會展業等)、農業、觀光及運輸業等，後續包含勞動部門、文化部門（電影娛樂業、藝文展演等）、製造業等，也請相關部會就業管產業，若有預期將會受到影響者，儘速提出因應方案。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡