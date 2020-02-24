手術烏龍：癌症腫瘤切除竟切到胰臟，醫責險賠不賠？

文：楊佳真（《現代保險》雜誌）

一名45歲婦人因子宮內膜癌腫瘤復發移轉，到北醫進行手術切除，由婦產科主治醫師邱彥諧開刀治療，術後病理報告卻顯示，切下的是胰臟組織，非惡性腫瘤。事發後，台北醫學大學附設醫院發布聲明稿坦承疏失，並暫停邱姓醫師的手術及急診值班、收治住院病人等相關權限。

類似的醫療糾紛每年都有數百起，若該名醫師有投保「醫師責任險」，未來面對病患及家屬求償時，就能全身而退嗎？

有沒有疏失，誰說了算？

醫責險的保障範圍為，醫師因執行醫師業務，直接引致病人體傷或死亡，依法應由「被保險人（醫師）負賠償責任」時。至於如何認定醫師有責任？並不是病患或家屬說了算！

產險業者指出，實務上，除了明顯的醫療疏失外，醫責險要啟動，多會在有法律判決依據的情況下，「畢竟醫師及醫院為保名聲，不會輕易認定自己有疏失，」多半會交由法院或醫審會等公正機關來判定。而這起案件，因院方已坦承「有疏失」，應沒有太大爭議。

不過，賠償金額並非病患說多少，保險公司就賠多少。保險公司也會考量病患的醫療費用、精神損失等，做合理計算，「但這起案件就難在，胰臟被切除該賠多少？胰臟的價值怎麼算？」產險業者說。

醫責險保費大降8成

另一方面，衛福部統計，去（2018）年共有391起醫療糾紛委託醫事鑑定，其中鑑定結果認為醫師有疏失僅占23件（5.9％）、無疏失占310件（79.3％）。換言之，民眾眼裡認為是醫療疏失的案件，以醫界的觀點來看大多是「莫須有」之罪。

Photo Credit：現代保險

既然醫師有疏失的比例僅5.9％，代表醫責險能派上用場的機會也不高，但醫責險最為人詬病的卻是「保費太貴」，醫師責任險保費等級分為甲、乙、丙、丁、戊5個等級，以風險最高的戊類婦產科為例，單一事故保額100萬元下，年繳保費高達5.9萬元。

面對愈來愈多醫療糾紛，醫師公會在去年與富邦、國泰、南山等11家產險公司合作，簽訂「醫師業務責任保險合作推廣備忘錄」，統一投保科別分類標準、並重新精算費率，產險業者透露，「我們從保發中心的數據發現，醫責險損失率並沒有想像中高，所以費率大幅調降。」

費率調整後，婦產科在100萬元保額下，年繳保費只要1.2萬元，降幅高達8成，保費親民許多。但實際上，仍會參考投保醫師過去的損失經驗、執業年資、學歷、每日診病次數等因素加減費。

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本文經現代保險雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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