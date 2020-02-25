瑞典「養兒防老」的觀念淡薄，長照重點在於「協助」生活自理

文：Fiona Zheng

在全球人口老齡化的大趨勢之下，如何妥善的安置與保障老年人的晚年生活，是全世界都亟待解決的重要社會議題。在北歐，芬蘭以其特色的教育系統聞名於世，瑞典的養老福利政策也同樣為人稱道。生活在瑞典，可以說，一個人從出生到墳墓，都有政府的參與於支持。

瑞典人普遍認為養老不需子女

瑞典是世界上人口老齡化程度較高的國家之一，由於文化背景與思維方式所造成的差異，與傳統的亞洲社會不同，在瑞典，養兒防老這個觀念是相對淡薄的。父母的晚年並不一定要和子女緊緊的綁在一起，子女並不會因為讓年邁的父母獨居，或者是去養老機構生活而受到社會的譴責以及詬病。

超高齡國家Super-aged countries：

圖片來源：作者提供 超高齡國家指年齡逾65歲人口占總人口比率超過20%。2020年超高齡前五名國家/城市：1. 日本 2.德國 3. 義大利 4. 芬蘭 5. 葡萄牙

瑞典女教師自己規劃生命旅程

認識Ulla的那一年，她剛剛慶祝了自己的75歲生日。Ulla是一名退休的中學教師，為人風趣幽默，對生活抱有極大的熱忱，幾年前，她開始參與紅十字會的公益活動，在空閒時間裡義務幫助前來瑞典求學的異國年輕人，協助他們儘快適應當地的生活節奏。

Ulla的丈夫早年離世，他們的孩子們在成年後也都搬離了這個城市。雖然她早已適應了獨居的生活，但隨著年齡的增長以及體力的下降，一些生活上瑣事逐漸讓她不堪負荷，所以從春天開始，她就向市政府申請了「居家照顧」（hemtjänst）的服務。

申請這項服務並不複雜，有需要並滿足申請條件的老人，可以打電話或登錄市政府的網站，根據指引進行申請。申請成功之後，社區對Ulla的健康狀況及自理能力做了評估，每週一和三，都會有專業的照護人員上門為她進行簡單的清掃工作，也會根據她的要求幫助她採買食物以及日常用品。除了這些日常瑣事之外，照護人員還會儘量多陪她聊聊天，照顧她生活所需，也關注她的心理健康。

瑞典長照重點在「協助」生活自理

瑞典有相當大的一部分老年人不願意搬離自己的居所，所以這種由政府機構派出專業照護人員，定時上門服務的業務，就成為了很多獨居老人晚年生活中，不可或缺的一個部分。「居家照顧」涵蓋很廣，比如採買食物，清潔居所等等，對於身患疾病不便自理的老人，還包括幫助他們洗澡，以及定時提醒他們吃藥。服務內容、時間長短以及頻率，都是根據評估過後的具體情況決定的。

對於一些尚且具備完全的生活自理能力的老人來說，向市政府（kommun）申請這項服務，可能僅僅是為了有人可以定時上門跟他們聊聊天，緩解一下生活中的孤獨感。從事這項職業的照護人員，一般來說都需要經過一到兩年的專業技能訓練，其中包括心理學，基礎醫藥學等十餘項專業課程。

瑞典獨特的「服務公寓」

瑞典社會的養老服務有很多種類，除了hemtjänst之外，還有服務性公寓以及普通的養老院。

大多数服務性公寓會有2個房間和獨立的廚房及洗手間，各地區的租金水準略有不同。在服務性公寓中，政府部門派出專業照護人員提供護理，清潔等工作，公寓也提供非常適合身障人士使用的設施。服務性公寓一般還會有專門的餐廳，提供午餐跟各類休閒活動，例如讀書會，舞會等等。

關於瑞典養老院，基礎設施與人員配置與亞洲倒是大致相同，但大多數的養老院由政府運營，有較為統一的服務標準與流程。在政府部門的網站上，人們可以查詢養老服務的詳細資訊，包括當地提供的服務種類、如何申請以及相關費用。有需要的老年人可以根據自己的健康狀況、經濟條件以及其他方面的要求，選擇最適合自己的養老方式。

哪種好？家庭型養老 vs 社會型養老

很多亞洲家庭是子女或其他親屬承擔養老責任，但在北歐社會，更多的是由社會來承擔養老責任。這兩種不同的養老模式，是由不同的文化背景以及社會條件造成的。

家庭型養老模式與社會型養老模式，各有利弊，並沒有哪一種模式完美。

在瑞典，獨居老人可以在政府幫助下得到完善的照顧，親人們則獲得私人時間發展事業或照顧自己的小家庭。但照顧再專業，福利體系再完善，並不能替代親人陪伴，也不能緩解孤獨帶來的失落感。

而亞洲社會的家庭養老模式，雖然增子女或者親屬的負擔增加；但另一方面，付出親情帶來的滿足感，增加家庭凝聚力、傳承記憶，其實也是普通人幸福生活的一種體現。

北歐的高福利體系也有它的難處。高福利是建立在高稅收的基礎之上的，近年隨著歐洲經濟形勢持續下滑，失業率增高，減稅削減福利的呼聲也日益增長。長此以往，若經濟環境沒有改善，勢必會導致社會型養老模式的基礎岌岌可危。

但他山之石，可以攻玉，我們不妨借鑑參考瑞典養老模式的優點，繼而探詢出更適合亞洲社會的高效完善的養老模式。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航