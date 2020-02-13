張曉明被免去港澳辦主任職務，政協副主席夏寶龍兼任

（中央社）儘管武漢肺炎新型冠狀病毒疫情未歇，中共中央今天仍按慣例在全國「兩會」前夕作人事調整，發布現任13屆全國政協副主席兼秘書長夏寶龍兼任國務院港澳辦主任。

中國政府網公布國務院任免國家工作人員，夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任；免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）。

此外，中央政府駐香港、澳門聯絡辦公室的主任駱惠寧與傅自應，也兼任國務院港澳事務辦公室副主任。

從此波人事看，張曉明直接降調享正部級待遇的「副主任」職務，顯示中共中央對他處理香港「反送中」運動的不滿。

而原本未進入港澳辦領導班子成員的港澳中聯辦主任，今天宣布「兼任」副主任，意味著北京將採直接管治方式處理港澳議題，「港人治港」的實際內涵恐出現新變化。

Photo Credit: Xinhua / Newsroom / 達志影像 夏寶龍

曾與習近平搭檔，任內推拆教堂

夏寶龍於1952年出生，天津市人，經濟學博士，長期在天津歷練黨政職務，官至天津市副市長。他於2003年11月調任中共浙江省委副書記，與時任中共浙江省委書記的中共總書記習近平搭檔，2012年底升任中共浙江省委書記，其後調至全國人民代表大會，在環境與資源保護委員會任副主任委員。2018年3月，夏寶龍當選全國政協副主席並兼任秘書長。

夏寶龍主政浙江時最令人矚目的事件，就是2013年起力推「三改一拆」，整改舊住宅區、舊廠區、城中村改造和拆除違法建築，摧毀逾2000間基督教堂的十字架或整座建築物，引發多宗流血衝突。

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