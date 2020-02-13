快閃店穩爆紅？營運顧問楊智鈞分享5大關鍵

Photo credit:楊智鈞 企業營運顧問楊智鈞經常受邀分享規劃快閃店實戰經驗

隨著近年線上廣告費用激增，很多企業開始注重線下的經營，快閃店因為有著較低成本、測試商圈、觸及新客群等優點，成為受歡迎的營銷利器。曾協助日本知名巧克力棒14個月創下破億營業額的企業營運顧問楊智鈞表示，業主最常問：「這個商場好不好？進駐這裡該注意什麼？」但多數人沒有理解核心問題的優先順序。

釐清目標 調整資源配置

楊智鈞指出，快閃店未必是企業效率最高的營運方式，必須先釐清企業希望透過快閃店達到什麼目標？例如銷售、甩貨、品牌、獲取新客、服務延伸、測試商圈等等。

「針對不同目標，會產生不同的預算結構，資源配置使用方式也得隨之調整。」楊智鈞提醒，不要見到快閃店如雨後春筍便貿然投入，很容易賠了夫人又折兵。

確立了目標之後，再進行下一階段思考：「哪種類型商場，最能達到企業目標？」商場因地緣與消費者型態，區分很多類型：百貨、購物中心、outlet、轉運、車站、文創等等。

楊智鈞進一步舉例，伴手禮類商品適合在車站販賣；因為車站或轉運站的消費者特色是腳步匆忙，適合販售隨手或買回家吃的商品。

不同場域，適合的產品也不同。如果企業沒有思考清楚自身定位、消費族群、產品特性與目標，開快閃店可能會了賠收場。

Photo credit:楊智鈞 楊智鈞協助日本巧克力棒規劃快閃店，吸引滿滿人潮

五大關鍵 左右快閃店成敗

因此，楊智鈞在協助顧問客戶進行快閃店規劃時，會優先考慮的有以下五點：商場類型、消費心態、店位、商場提供的檔期、商場條件。前四點會直接關係到營業額高低、獲客精準度、人流量多寡；商場條件則影響企業能否透過快閃店獲利，或是投入品牌宣傳的成本是否能獲得預期效益。

協助過多家客戶成功開設快閃店的楊智鈞提醒，千萬別因為有商場邀約、商場條件很好而貿然開設快閃店；此外，也要注意大環境的變動，才能即時做出因應調整。

楊智鈞以近期武漢肺炎疫情為例，指出實體店遭受不小衝擊，「除了人流量衰退，消費者對『試吃』的疑慮增加，此時必須透過精算試吃率、試吃轉購買率等等，盡力優化細節以提升成效。」