從韓劇《愛的迫降》到電影《白頭山》，看到有別以往的「兩韓一家親」

最近韓國當地興起兩片相關南北韓關的戲劇，一齣為現正熱播的《愛的迫降》（사랑의 불시착）韓劇，另一齣則是電影《白頭山：半島浩劫》（백두산），此兩部片子皆受到韓國與海內外觀眾的喜愛，如《愛的迫降》第十集（2020.1.19）還有「小彩蛋」，請到金秀賢（김수현）友情出演，想必熟悉韓劇的觀眾，一看就知道這是2013年上映《偉大的隱藏者》造型，也因此讓收視率再破新高，平均收視率來到14.6％，連五週穩坐同時段有限電視台的收視冠軍，甚至因為春節關係，延遲播出的《愛的迫降》第十一集的數分鐘預告篇，也吸引觀眾群上網點閱，點閱數將近超過300萬人次，可見迴響極深；而2019年年底於韓國上映的《白頭山》，當地突破830萬人觀看，12月底於臺灣上映後，首日全台票房衝破380萬元，超越《雞不可失》、《寄生上流》等知名韓片首日票房成績，廣受許多好評。（至2020.1.31為止）

話說回來，這兩部影集皆與北韓相關，諸如前者的男女主角，則是以名氣響透全韓國化妝品經營者，身兼財團千金小姐尹世理（孫藝真飾），因一次滑翔傘「意外」，迫降於北韓境內，進而與北韓部隊內的連長、同時也是「隱藏版」朝鮮人民軍總政治局局長的兒子利正赫（炫彬飾），展開一段愛情故事；而後者則是以韓半島「聖山」白頭山火山爆發危機為始，導致韓國派出即將退伍的軍人趙仁昌（河正宇飾），率領特種部隊潛入北韓境內，展開一場拯救韓半島任務。

然而先不論這兩齣戲開場方式，真實發生在我們現實生活的機率高低，主動方皆為韓國，而非不再是數十年盼著「祖國統一」的北朝鮮軍方採得先機，揭開劇情，同時這兩齣戲也讓韓國人「再度發現北韓」，再度重思「南北韓一家親」的樣貌。

透過上述兩片影集的再發現北韓議題，在韓國社會引起討論，因為就現今法律規定，一般韓國民眾要前去北韓旅行，可說是困難重重，但透過《愛的迫降》，讓韓國人可以一睹北韓現景外（編按：劇組布景，非北韓實地拍攝），也人們也對於劇內出現的北韓飲食、日常生活、黑市等風景，倍感神奇。然而，人紅是非多，此片朴智恩劇作家的「想像」，也遭人檢舉，指出《愛的迫降》過於美化北韓現況，憤而向韓國當局提出檢舉信，引來社會輿論，但卻無礙於此劇屢創新高的收視率。

然而，若真仔細一看戲內的南北韓交流，正可謂之「南北韓一家親」，韓國財團千金遇上北韓高級將領的兒子，有錢有權的人生勝利組組合，想必是許多人在收看韓劇，習以為常的「潛規則」之一，無疑也是最適合大多韓國觀眾的胃口，正如同劇內北韓士兵「分析」韓國戲劇「定式規則」一般，認為韓國戲劇內，也多會出現「車禍」、「失憶症」一般，反諷地逗人莞爾一笑。

相較之下，《白頭山》乃是奠基於「國際現況」，甚至也不隱晦「北韓無核化」議題，同時也讓我們看到韓國現處於各國軍事外交角力漩渦內，如片內韓國派出的特種部隊，在進行任務階段時，陸續遭逢北韓、美國，抑或中國的阻撓，甚至也發生許多武裝交戰場面，不論是韓國特種部隊潛入核武器置放處（影片約於46分處），遇到守衛北韓軍槍彈伺候，抑或韓國軍隊順利得手核武器引爆器後，於北韓境內大街上，也遭配有精良武器熱儀器「攔胡」的美軍（影片約於59分處）突襲，韓國皆與「各國」爆發一定衝突與死傷，甚至片內操著全羅道口音的雙面間諜李俊平（李炳憲飾），於任務失敗時也遭中方開槍打傷，片內的韓國形象，可說是在眾列強之下，夾縫中「求生存」。而檯面下的角力，則是發生於韓國境內，美軍強力介入，阻止韓國高層試圖在中朝邊境引爆炸彈，好削弱火山爆發強度，一度強制接管韓國境內軍事行動（影片約於1小時2分處）等，想必這樣的劇情安排並非偶然，也讓韓國觀眾看得心有戚戚焉。

反倒是《愛的迫降》刻意削弱了國際「列強」的現況，著重在南北韓之間的交流，諸如尹世理與利正赫等人日常相處場景，「人間樂園」村里人士交往，最具政治敏感議題，也僅在於那條北緯38度線跨越之難度，核武器的議題在《愛的迫降》內，反倒被掩蓋，至今尚未正式出現。

但吸引我注意的是，這兩部片子劇作家流露出的南北韓一家親訊息，甚至帶出渴望「統一」的傾向，如同《白頭山》內，雖然韓國特種部隊於途中遭遇到中美列強介入，但劇終順利削弱白頭山火山爆發強度時，鏡頭唯獨帶到民眾仰望天空，享受平靜微笑面孔的「平壤」與「首爾」兩大城（影片約於1小時59分處），其他國家的心境、人民觀感，反倒不是那麼重要了，而「南北韓重建工作」也作為結束此片的焦點。

除此之外，之所以我會說劇作家傾向「統一」觀點，最明顯處莫過於生還韓國軍人趙仁昌家庭內，除了多了一位韓國新生小嬰兒外，也收養了雙面間諜李俊平，死前「信任」託付給他的女兒順玉（影片於1小時54分），且韓國家庭和樂融融接受了一位北韓遺屬，耐人尋味的是，順玉於片內總沒有「開口」跟生父言談過一次，卻在劇終因「信任」，與韓國人交談起來。

另一方面，儘管《愛的迫降》仍在持續熱播中，但看到片內男主角，為了「愛」橫跨了北緯38度線，若用現今年輕人的話語來說，可謂是劇情的神展開，北韓高官子弟從一開始的隱匿疑似（韓國）間諜、甚至冒著可能讓家族引來殺身、勞改之險，為了「愛」送出間諜，到親身「輕易地」橫跨軍事界線來到愛人身邊，非屬常人之情，但又如何呢？也許正因為「愛」，讓分隔近75年的韓半島，透過影集透露出統一渴望。

就我看來，這兩部片子除了劇作家各自以南北韓人民日常生活，與南北韓國際現況為主軸，溫馨地呈現出南北韓一家親，甚至統一的期待外，也一轉過往北韓政府主動想要統一韓半島的形象，然而現今受到主流民意、強勢收視率支持的韓半島統一議題，真的可以讓人期待嗎？還是得再等上數年、數十年呢？仍是個未知數，但就目前為止，韓國民眾對於出現在劇內的南北韓發展，似乎沒有太大的反感呢。

責任編輯：羅元祺

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