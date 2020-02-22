專訪插畫家Dachun：每一次的創作都是「入戲太深」副標

文：方嘉鈴｜攝影：林辰鍵

高中大學時期，主修廣告及視覺傳達設計；進入研究所後，開始嘗試「傳統動畫」和「實驗動畫」等相關領域。2013年向廣告插畫女王「張琹」學畫，並將過往習得的設計、動畫、插畫、服裝等經驗，化為創作養分，逐漸發展出個人風格的畫作。曾入選「金車美展」，亦曾參加「黎畫廊」所舉辦的「壹計畫」等。

「畫畫很像在演戲，必須把自己全然的投身給創作，讓作品或角色能透過我來詮釋它自己。而這是我通常與作品相處的方式，也因此常常都會入戲太深，所以常要避免創作太過黑暗或負面的題材。」在插畫家Dachun的作品中，可以發現許多讓人感到舒適的大自然元素，不僅用色柔和、溫暖，更會讓觀者不自覺的想踏入畫布中，如果用科技一點的詞彙來說，這不僅是「沉浸式創作」，更是「沉浸式的觀覽體驗」。

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 Dachun認為每一次的創作就像投入一場的演出，在畫畫詮釋的過程，總會不經意地投入情感，導致入戲太深

用畫筆留下「0」與「1」之外的痕跡

Dachun出身復興美工的廣告設計科，大學時主修視覺傳達設計，而後於台南藝術大學音像動畫研究所專攻「傳統動畫」和「實驗動畫」。從2013年起，更跟著國際級的藝術家張琹老師學畫，在這兩三年的過程中，她見識到專業藝術家對創作的嚴謹與講究，除了畫技的精進外，老師對待作品的「態度」，更影響自己至深。

她曾是個大量倚靠電腦繪圖的創作者，直到某次硬碟出狀況，所有耗費心血的作品在一夕間消失殆盡，頓時讓她覺得數位雖然方便，但好脆弱、也好不真實。既然自己在電繪創作時，一直想模擬出手繪的效果，那何不直接用手繪呢？於是滑鼠與畫布雙修，圖層與壓克力顏料並進，她再次重拾畫筆。

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 在Dachun的創作中常有小窗和爬梯的畫面，因為她深信在這個世界的另一邊，一定還有另一個平行時空的存在

複合媒材的魔術師

她偏好以壓克力顏料進行創作，除了其顯色、速乾的特性外，還能做多層覆蓋，再者是因為壓克力顏料能與多數媒材相容，所以可以大膽應用在各種素材上，對擅長複合媒材運用的Dachun來說，簡直是「百搭款」。例如作品《石頭》，發想自藏族祈福的「瑪尼堆」，她先以壓克力顏料構出主圖，再以細砂石打底做出顆粒感，複合媒材完全呈現出作品的肌理；而另一幅作品《夢境》，則是以壓克力顏料加上刺繡，呈現出夢境「交織」的奇幻效果。至於該選用哪些創作媒材？素材之間會發生什麼樣的化學反應？這些問題往往都在Dachun的「大腦實驗室」中排列組合著。或許是在逛展時，或許在閱讀、看電影時，也或許在參加手作工作坊時，只要創作的主題畫面靈光一閃，所見所聞都將成為重要養分。

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 擅長以壓克力顏料進行創作的Dachun，常會在腦海裡不斷想像著各種媒材交織結合的創作結果

用畫布銜接的平行世界

率直又帶點萌感的Dachun在談話時，像老朋友般毫無距離，可是一旦談到創作靈感，她腦海中的小宇宙，還真不知道有幾萬光年的遼闊。

就像她所深信的「平行時空」，在這個世界的另一邊，還有另一個世界；在畫面中的另一側，也有另一種不同的存在。所以她的作品中，經常可見「分割」或「穿越」的構圖方式，用來表現出不同的時間與空間。就像是《跳繩》這幅畫作，繩子如同「蟲洞」，連結著兩個截然不同的平行世界。

本次Dachun為《點讀華山》所繪製的封面插畫《山中精靈》，細細欣賞不難發現在精靈頭上也留下一扇小窗，可以通往另一個空間。畢竟現代人都太過忙碌了，只專注在眼前的事物上，往往忽略世界背後還有絕美的景緻與無限可能，只要給予能量、用心滋養，任何人都可以是那座山中的精靈，灌溉出屬於自己的四季。

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 透過《山中精靈》，Dachun希望觀者可以後退一步看世界，或許會有意想不到的收穫

今年1到3月，Dachun將於四維咖啡舉辦以「水果」為主題的系列展，現場也會同步展出過往的經典作品。在邀請大家看展的同時，她特別展現出法國一代文學奇葩羅蘭．巴特的大氣，笑著表示：「一旦作品完成後，它就是個獨立的生命體，無論觀看者如何去解讀，或賦予它什麼樣的意義，我都全然接受，因為此時作品是屬於觀看者的」，所以當作者完成演出，接下來就是我們與作品一起入戲的時刻囉！

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航