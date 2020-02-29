當心話術陷阱：所有人都應該採用「更健康的」無麩質飲食？

讀者Abel在2019年1月4日寄來這個電郵：

讀者翟偉利在2019年1月30日在〈「增筋劑」有害健康嗎〉一文裡回應：

這兩位讀者關心的都是麩質，所以我就一併答覆。

Abel所說的「增筋劑文章」，是我在2017年3月1日發表的〈「增筋劑」有害健康嗎〉。在這篇文章裡我有特別強調，增筋劑不是麩質。所以，我不知道為什麼Abel會說「不確定是不是增筋劑就等於麥麩（麩質）」。

事實上，我在文章裡有說，「增筋劑」會很容易被誤解，以為它能增加麵粉的「筋」。我也有說，麵粉的「筋」指的是麵粉裡所含的gluten（翻譯成「穀蛋白」、「麵筋」或「麩質」）。讀者如想進一步了解增筋劑或麵筋，最好還是去看〈「增筋劑」有害健康嗎〉，因為，接下來我要專注於討論「無麩質飲食」。

全球每100人裡就有一人罹患一種叫做「乳糜瀉」的病（celiac disease）。這類人如果吃麵包，麵條等小麥製成的食品，就會拉肚子。因為小麥所含的麩質，會在他們身體裡啟動自體免疫，破壞小腸內層，導致腹瀉。所以，這類人需要採用「無麩質飲食」。

一項在2004年發表的研究調查超過1000名患有乳糜瀉的成年人，發現他們罹患異位性皮膚炎（俗稱濕疹）的機率，是普通人群的3倍。因此，麩質也被懷疑是濕疹的誘因之一。可是呢，在採用「無麩質飲食」整整一年後，這些病患的濕疹並無改善。所以，麩質是否真的是濕疹的誘因，目前尚無定論。

儘管現在確定需要採用「無麩質飲食」的人口比率只有1％，但是你如果上網搜尋gluten-free diet，一定會以為人人都需要吃「無麩質」。這是因為就如「有機」和「非基改」一樣，「無麩質」也是被「有心人士」利用，成為好好撈一筆的商機。

食品一旦貼上「有機」、「非基改」或「無麩質」，就會被不明就裡的人誤認為是健康、高級、有格調。所以，價格當然也就跟著會高級、有格調。如此一個個荷包滿滿，也就笑得合不攏嘴。（附註：根據一項在2011年發表的研究，「無麩質」食品的價格是一般食品的2到6倍）

讀者翟偉利所問的文章〈戒掉麵包吧！讓大腦遠離發炎失智〉，是2019年1月25日發表在《生活札記》網頁。這篇文章有引用一本叫做《無麩質飲食，讓你不生病》的書。它是在2018年4月9日在台灣出版，是翻譯自2013年出版的《Grain Brain》。

這本書的原作者David Perlmutter是位醫生，但是他一生中僅發表過一篇與gluten相關的論文。也就是說，他在gluten的研究領域裡，連拿幼稚園文憑的資格都不夠。可是呢，這本書卻拿到紐約時報暢銷書排行榜的第一名。由此可見，一般民眾根本就分不清真科學偽科學。

James Madison University副教授Alan Levinovitz，在2015年4月出版一本叫做《The Gluten Lie》（麩質謊言）的書。他在2015年6月24日也發表一篇文章〈The Problem With David Perlmutter, the Grain Brain Doctor〉，敘述David Perlmutter是如何編織「麩質謊言」，製造「麩質恐懼」，名利雙收。

可憐的真相是，99％的人根本就沒有麩質過敏的問題，而「無麩質飲食」除了無麩質之外，也幾乎是無營養。因為在去除麩質時，一些重要的營養成分也被去除了。讀者如想進一步了解，可以參考下面這兩篇剛發表（2018年）的論文：

總之，我奉勸讀者，除非被確診對麩質過敏，否則，沒有任何必要嘗試無麩質飲食。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航