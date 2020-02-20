《員工廢，都是你管太多》：如果員工都只會聽命行事，麻煩的可是上司

文：飯野謙次

如何避免養成廢員工

最近經常聽到「被動員工」這個詞，也就是一個人不主動思考，只會完成別人交代的事情。以前當然也有這種人，不過近來似乎突然增加了。

被動員工往往不說自己的意見，就算有疑問也不開口。

福島核電廠事故的影響相當深遠，截至2018年2月，受災者仍有3萬人以上尚未重返家園。當時確實是因地震海嘯對策和核電廠事故對策的準備不足，而爆發各種問題，不過其中還有個問題是自治團體聽命行事，沒有採取適當的行動。

核電廠事故時碘和銫大量飛散，對人體的影響令人憂心。從車諾比事故後的調查中可以發現，碘-131的半衰期（編按：指某種特定物質的濃度降低到剩下初始時一半，所消耗的時間）為8天，跟銫-137的30年相比，短期內濃度就會降低到無需警戒的程度，然而這種元素的危害卻相當驚人，人體若暴露在其中，吸收到的元素將累積在甲狀腺裡，引發甲狀腺癌。

對於這個問題，其實已有解決方案。只要事先服用碘片（碘-127），使碘在甲狀腺中飽和，如此一來，就算人體吸收到放射性碘，也不會累積在甲狀腺當中，而會隨著尿液排出體外。歐洲各國會將碘片發放給居住在核電廠附近的家庭，日本則僅止於發放給地方自治團體，沒有發放到家庭去。

在那次事件當中，核子反應爐在地震侵襲後停止，緊接著來的海嘯讓餘熱冷卻功能受損，核電廠接連發生氫爆，在這當中，福島縣從發生災難後不久就開始預備碘片。

然而，由於通訊基礎設施遭到地震和海嘯破壞，就在政府忙於對核電廠事故進行緊急處置的時候，發放並服用碘片的指示卻沒能確實傳給福島縣政府。這時福島縣政府不肯自行下達指示給所轄的自治團體單位，而是固執的持續等待來自國家的指示。

在這樣的狀況下，有些自治團體因為遲遲等不到縣政府發出的指示，便自行蒐集資訊研究討論，再指示居民服用。就在這時縣政府卻傳來這樣的聯絡：「國家沒有下令發放，要回收碘片。」結果受到部分自治團體領導者的拒絕。

沒辦法保持通暢聯絡的狀態下，各個自治團體的措施就有所分歧。有的地方會自行蒐集資訊，衡量過再決定服用；有的地方雖然有發到碘片，卻沒有蒐集資訊，持續等待國家和縣政府的指示；還有的地方連碘片都沒發到。

假如只願等待指示，就不會設想遇到突發危機時要怎麼辦。然而事實上，在突發危機下，指示有可能發不下來，或者是雖然有發，卻因為其他問題沒傳遞出去。

因此即使在等待指示之際，也要記得「動腦筋」等待，而不是坐著枯等。

在前面的案例中，因為必須把居民的健康和傳聞中的副作用放在天秤上衡量，要進行判斷或許非常困難。一般的情況下，當然應該聽從上級傳來的指示，但在突發危機時，還是必須當機立斷自行做出決定。即使在一般情況下，要遵循指示之際，也要「動腦筋」行動，這樣一來碰到突發危機時才能做出正確的判斷。

假如聽命行事完全不動腦的人持續增加，這種作法就會蔓延到整個團隊。這樣一來，就連剛開始會自己先思考再行動的人，最後也會變成只等待指示，聽命做完最低限度的工作。有幹勁的人受不了這種風氣，就會設法立刻調到其他部門，讓整個團隊的表現變得慘不忍睹。如此一來，你的團隊風評將大幅降低，肯定會被當成公司裡的害群之馬。

整個團隊的風評，等於是對你這個上司的風評。要努力逐步減少被動員工，讓整個團隊充滿「先思考再行動的人」。

聽命行事不只害你自己的風評降低，要是部下變成「不動腦的人」，麻煩的可是上司你自己。

意外事件不見得會選擇你在的時候才發生。有時你可能會出差，或是被叫去開會而不在現場。要是部下總是等待你的指示再行動，他們就會輕易陷入停止思考的狀態。如果你的部下「腦子一片空白」，那可就麻煩了。

就算你運氣好正好人在現場，也會被迫要在緊急狀況下，匆促的總攬全局，陷入難以逐一發出適當指示的狀況。關鍵在於讓部下養成習慣，不管發生什麼事都要常常思考應對之道。為此也要從平時開始培養「獨立思考」的習慣。

在培養部下，讓部下變成不只會等待指示，還能夠自行積極思考和行動的過程當中，你不能直接要求對方「你自己想好再做」，因為這樣也沒有用。

首先或許可以從簡單的事情著手，丟個議題問他：「你怎麼看？」或是從成員輪流問某個問題做起。假如問部下怎麼看，對方回答：「不，我什麼想法都沒有。」就幫他想個不能含糊回答的問題。像是「你覺得這件事會順利嗎？」「你覺得幾天可以達成？」

另外，這時就算部下只是照本宣科的給出答案也不要發火，總之必須要好好找出讓部下發揮獨立思考的契機。

沒有人會一下子突然變得會思考。要一點一滴給部下獨立思考的機會，同時懷著扶植部下的心情。培育人才需要忍耐，這時也多多少少需要犧牲效率。

指導部下先思考再行動的時候，必須小心別讓部下擅自採取獨斷的行動。假如這個想法偶然歪打正著倒還好，但若開始朝偏離主軸的方向走，就有可能在造成損害之後，不得不由自己和團隊全體人員費九牛二虎之力彌補，或是給公司其他部門添麻煩。

為了避免變成這種情況，團隊內部就必須時常保持高度溝通狀態。就算獨斷行動偶然歪打正著也不要抱持僥倖心態，必須留意是否真的妥當。

等待指示和自己提案再求證完全不同。提案時會需要思考。假如這個想法錯了，你要仔細說明為什麼錯，怎麼做才好，而不是沒頭沒腦否定對方。這樣部下也會慢慢掌握你的觀念，加深對你的信賴。

相關書摘 ▶《員工廢，都是你管太多》：為什麼光靠「公告周知」、「教育訓練」行不通？

書籍介紹

《員工廢，都是你管太多！21招培養下屬主動積極、進階思考的高效溝通術！》，樂金文化出版

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作者：飯野謙次

譯者：李友君

為什麼你的員工又蠢又廢不主動？平常有狀況都不講，等到真的出大事，苦果就只能你來擔？其實，問題都出在「溝通」！日本溝通大師從眾多失敗案例中提煉出超強管理術，幫你培養出積極主動的神團隊。

身為主管的你，是否為以下問題苦惱……

部下只會聽令行事，從來不做指令以外的工作？

部下有狀況都不報告，等出錯才把責任推得一乾二淨？

挖空心思在公司內部做宣導，但部下卻永遠都講不聽？

希望部下多提意見，但卻永遠都等嘸人？

以上這些問題，只要學會使用8種工具圖表就有解！

Photo Credit: 樂金文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航